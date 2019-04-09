هل الزواج يجعلك أكثر سعادة على المدى البعيد؟

أثبتت دراسات حديثة أن المتزوجين ليسوا أكثر سعادة وصحة كما كان يعتقد سابقا. ووجدت دراسة حائزة على جائزة، أجريت على أكثر من 24 ألف بالغ ألماني، أن الأشخاص الذين تزوجوا كانوا أكثر سعادة قليلا في عام الزفاف ولكن في النهاية عادت سعادتهم إلى سابق عهدها. ووصف المؤلفون هذه النظرية بفترة "شهر العسل". ويقولون إنه "في المتوسط، يتأقلم الأشخاص سريعا وبالكامل على الزواج".
ووجدت دراسة أخرى مستندة إلى بيانات من عينة أجريت على مدار 17 عاما، تراجعا في مستويات السعادة في كل فترات الزواج بدون وجود تحسن في السعادة الزوجية في السنوات الأخيرة. ومن المدهش رؤية أن هذه النتائج ذات أساس بيولوجي في المركب الكيميائي فينيثيلامين في المخ المرتبط بمشاعر السرور، بحسب موقع "سيكولوجي توداي".
ويقول القائمون بالدراسة الثانية إن التراجع في السعادة قد يحدث إما لأن الخلايا العصبية اعتادت على آثار الفينثيلامين أو لحدوث تراجع في مستويات الفينثيلامين على مدار الوقت. إلا أن دراسة أخرى لبيانات من اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الألمانية في فترة 1984 - 2004 تدعم نتائج الدراسات السابقة. وفي هذه الدراسة، لم يجد المؤلفون أيضا دليلا على أن الأطفال يؤثرون على الرضا عن الحياة. ويشير المؤلفون إلى أن التفسير النموذجي لفوائد الزواج هو "الدعم المجتمعي" الذي يحصل عليه الأشخاص من شركائه .
هناك تأثير إيجابي من الرفقة، والدعم العاطفي، والحميمية الجنسية المستدامة. غير أن هذه الفوائد تتضاءل مع مرور الوقت، حيث يتكيف الأشخاص على وجودها، وربما الأهم من ذلك أنهم يقطعون العلاقات مع بعض أصدقائهم الآخرين. ومن هذا المنطلق يجب أن يلحق المجتمع بالركب ويبدأ بحل المفهوم الخاطئ الموجود منذ فترة طويلة عبر الأجيال عن الزواج أنه المثالية المجتمعية. فيمكن للعزاب عيش حياتهم بساعدة وهو ما يفعلونه بالفعل. وإذا أراد المرء أن يعيش حياة سعيدة ومُرضية، فإن التفكير على المدى البعيد يظهر أن الزواج يجب ألا يكون العامل الأهم.
س.إ/ع.ج.م (د.ب. أ)
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أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة
زواج الملك من فتاة من عامة الشعب
احتفل العاهل المغربي محمد السادس والأميرة للا سلمى بزفافهما في 14 يوليو/تموز 2002. وهو الزفاف الذي تأخر عن موعده المفترض، إذ عقد الملك قرانه في مارس/آذار من نفس السنة وقرر تأجيل العرس تضامنا مع الشعب الفلسطيني بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.
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أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة
ملك وأربع زوجات
شهد القصر الملكي في الأردن عدة زيجات ملكية. إذ تزوج الملك الحسين ملك الأردن الراحل أربع مرات. الصورة توثق لزفافه الرابع والأخير مع الملكة نورالحسين في 15 يونيو/ حزيران 1978، وهي الزيجة الأطول في تاريخ زيجات الملك الراحل، والتي دامت 21 سنة حتى وفاته في 7 فبراير/شباط 1999.
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أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة
زيجة ينهيها البحث عن مولود ذكر
تزوج الملك فاروق الأول ملك مصر من الملكة فريدة في 20 يناير/كانون الثاني 1938، وسط احتفالات شعبية لم يسبق لها مثيل استمرت ثلاثة أيام. وصنع فستان الزفاف في باريس من خيوط الفضة، وكان العرس حدثا كبيرا وتتويجا لقصة حب جمعت الملك بابنة وصيفة والدته. غير أن زواجهما لم يستمر وتم الطلاق سنة 1948 بسبب بحث الملك عن وريث ذكر للعرش، وكانت فريدة قد أنجبت ثلاث بنات.
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أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة
زوجة عاقر لشاه إيران
تزوج شاه إيران رضا بهلوي ثلاث مرات: الأولى من الأميرة فوزية أخت الملك فاروق. وبعد طلاقهما اقترن بثريا إسفندياري في الثاني من فبراير/شباط 1951 في حفل باذخ كما يظهر في الصورة، غير أن الزواج انتهى بطلاقهما في 4 مارس/آذار 1958 لرفضها أن يتزوج الشاه من امرأة أخرى، لأنها لم تنجب له ولي عهد يرث عرشه لكونها كانت عاقرا.
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أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة
الزيجة الثالثة ثابتة
تزوج شاه إيران مرة ثالثة وأخيرة من فرح ديبا في 21 ديسمبر 1959 ومنحها لقب الشاهبندو على عكس باقي زوجاته. وكان الشاه قد شاهد زوجته الثالثة لأول مرة في حفل أقامته السفارة الإيرانية بباريس، حيث كانت فرح تدرس هناك الهندسة المعمارية. استمر زواجهما حتى وفاته سنة 1980.
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أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة
الزواج من أمير يوناني دنماركي
تزوجت الملكة إليزابيث عندما كانت ماتزال أميرة من الأمير فيليب مونتباتن دوق إدنبره، وهو ابن الأميراليوناني الدنماركي آندرو، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، وعرفت هذه الزيجة بعض الاعتراضات كون الزوج ولد خارج بريطانيا رغم أنه بريطاني الجنسية. الزيجة مازالت مستمرة إلى اليوم بعد مرور 71 عاما عليها.
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أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة
ألمانية تخطف قلب ملك السويد
التقى ملك السويد كارل غوستاف بالملكة سيلفيا أثناء دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ 1972، وذلك عندما كان مايزال وليا للعهد. نشأ بينهما الحب لكن الأمير انتظر حتى سنة 1976 ليتزوج من حبيبته بعد أن أصبح ملكا، لأن والده لم يكن ليسمح له بالزواج من امرأة ألمانية من عامة الشعب.
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أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة
زواج من نجمة سينمائية
تزوج أمير موناكو رينيه الثالث بنجمة هوليوود غريس كيلي في 19 أبريل/نيسان 1956 وهو الزواج الذي عرف اهتمام وسائل الإعلام العالمية آنذاك، نظرا لنجومية كيلي الكبيرة في ذلك الوقت، وظل السؤال يُطرح إن كانت ستكمل مشوارها كممثلة، غير أن غريس كيلي اكتفت بدورها كأميرة، واستمر الزواج حتى وفاتها في حادث سيارة سنة 1982، ولم يتزوج أمير موناكو بعدها.
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أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة
60 سنة زواج
سيحتفل إمبراطوراليابان أكيهيتو في 10 أبريل/ نيسان من سنة 2019 بمرور 60 سنة على زواجه من الإمبراطورة ميتشيكو التي كانت أول امرأة من عامة الشعب الياباني تتزوج من العائلة الإمبراطورية وقد أسفر الزواج عن ثلاثة أبناء.