 هل استعدت ولايات ألمانيا لاستقبال لاجئين أطفال من اليونان؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.03.2020

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سياسة واقتصاد

هل استعدت ولايات ألمانيا لاستقبال لاجئين أطفال من اليونان؟

بعد ولاية برلين، أعلنت ولاية ساكسونيا عن استعدادها لاستقبال 20 لاجئاً من الأطفال القاصرين والمراهقين. لكن السؤال هل استعداد الولايات الألمانية لاستقبال اللاجئين كاف للقيام بذلك؟

أطفال بمعسكر كارا تيبى للاجئين بجزيرة ليسبوس اليونانية

أطفال هاربون من الحروب والنزاعات في بلادهم وصلوا إلى معسكر كارا تيبى للاجئين بجزيرة ليسبوس اليونانية

قرر الائتلاف الحاكم في ولاية ساكسونيا الألمانية استقبال نحو 20 لاجئاً من الأطفال والمهاجرين في اليونان. فوفقاً لوزيرة الاندماج في الولاية، بيترا كوبينغ، يمكن لـ20 طفلا "أن يحصلوا على حياة آمنة وأن يبنوا مستقبلاً لهم في ولاية ساكسونيا".

مختارات

مع اشتداد أزمة اللاجئين العالقين بين الحدود اليونانية التركية، وزير الداخلية الألماني يغرد بأربع لغات منها العربية مشددا أن حدود أوروبا ستظل مقفلة أمام المهاجرين القادمين من تركيا. (04.03.2020)

يسعى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لإقناع نظرائه الأوروبيين بخطته للهجرة واللجوء مطالبا بإصلاح سياسة الاتحاد الأوروبي سيما نظام دبلن. الوزير طرح مجددا فكرة "فحص أولي" للمهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. (02.12.2019)

يبدو أن وزير الداخلية الاتحادي مقتنع بفعالية خطته التي بدأها قبل شهر لتشديد الرقابة على الحدود الألمانية. الوزير قدم حصيلة بمن تم ضبطهم أثناء محاولتهم الدخول رغم صدور قرارات منع بحقهم وحزب الخضر ينتقد بشدة (05.12.2019)

وأكدت الوزيرة على أن مساعدة الأطفال القاصرين بدون عائلات والذين يقيمون في ظروف مأساوية "هي مسألة إنسانية. ألمانيا وأوروبا وساكسونيا على استعداد لتحمل هذه المسؤولية".

وبحسب الوزيرة فإن اتخاذ القرار كان مرهوناً بتوفير الأماكن الكافية لاستقبال هؤلاء الأطفال: "من المهم أن تكون المدن مستعدة لذلك وأن يكون هناك قبول اجتماعي".

ولاية ساكسونيا ليست الوحيدة التي أبدت استعدادها لاستقبال اللاجئين من الأطفال. بل ولاية برلين تريد أيضاً استقبال حوالي 100 لاجئ من الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم من مخيمات اللاجئين في اليونان، وهو ما أكده أندرياس غايزل وزير الداخلية المحلي أمس الثلاثاء (10 آذار/مارس) في تصريح لمحطة "إر تي إل" الألمانية. وأشار غايزل إلى أن موعد استقبال اللاجئين "يعتمد على مدى سرعة تطبيق الحكومة الألمانية لهذا القرار. أعتقد أنه أقرب إلى اليوم منه إلى الغد".

ويأتي استعداد الولايات الألمانية لاستقبال اللاجئين الأطفال، بعد إعلان الحكومة الألمانية عن دعمها لليونان في مواجهة "الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه ما يتراوح بين ألف و1500 طفل على الجزر اليونانية".

زيهوفر: لا يوجد سياسي يعمل على الحد من الهجرة كما أفعل أنا

 لكي تتمكن الولايات الألمانية من استقبال اللاجئين، لابد من حصولها على موافقة الحكومة الاتحادية. هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني من الحزب الاجتماعي المسيحي رحب بقرار اتفاق الائتلاف الحاكم بشأن مساعدة الأطفال القاصرين في اليونان وهو ما أكده في تصريح له لموقع "زود دويتشه تسايتونغ": "أنا راض عن الحل وواثق من أننا سنتمكن من إيجاد حل مع دول الاتحاد الأوروبي"، يقول زيهوفر.

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بلديات ألمانية تريد استقبال لاجئين أطفال من اليونان

 ترحيب زيهوفر بإيجاد حل لاستقبال الأطفال اللاجئين، قوبل ببعض المخاوف من قبل أعضاء الائتلاف الحاكم، من أن يزيد استقبال اللاجئين من موجة الهجرة وهو ما رد عليه زيهوفر"لا يوجد سياسي في ألمانيا يعمل على الحد من الهجرة والسيطرة عليها كما أفعل أنا، بإمكان الجميع الاعتماد علي".

لكن زيهوفر أشار إلى أن التدابير الإنسانية ينبغي ألا تتعارض مع سياسة تنظيمية موحدة بين دول الاتحاد الأوروبي.

 استعداد ألمانيا لاستقبال اللاجئين القاصرين يأتي في إطار "تحالف تطوعي" من دول الاتحاد الأوروبي. وتجري حالياً مفاوضات على المستوى الأوروبي حول تنظيم  استقبال هؤلاء الأطفال، وفي هذا الإطار "ألمانيا مستعدة لتحمل نصيب مناسب"، بحسب الائتلاف الألماني.

جدير بالذكر أن دولا أوروبية أبدت استعدادها أيضاً لاستقبال الأطفال اللاجئين من بينهم فنلندا، التي أكدت استقبال 150 طفلا بدون مرافق. وعرضت فرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ استعدادها لاستقبال الأطفال أيضاً. لكن يبقى "تجنب ما حدث في عام 2015" هو سيد الموقف بالنسبة لأي قرار من جانب الاتحاد الأوروبي يتعلق باستقبال اللاجئين.

د.ص/ خ.س -مهاجرنيوز

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


مختارات

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

آلاف اللاجئين يتزاحمون على الحدود اليونانية-التركية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سماح بلاده للمهاجرين بالعبور تجاه أوروبا. مأساة اللاجئين على أبواب أوروبا، في صور. (03.03.2020)  

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