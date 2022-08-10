هل استعادت السياحة الألمانية عافيتها بعد انحسار جائحة كورونا؟

أعلنت شركة "توي" في مدينة هانوفر الألمانية اليوم (الأربعاء العاشر من أغسطس / آب 2022) أن الحجوزاتوصلت لديها حاليا إلى 11.5 مليون عملية، أي ما يعادل حوالي 90% من مستوى 2019.

وبعد عامين من الخسارة وإنقاذ الحكومة الألمانية للشركة، قال الرئيس التنفيذي، المنتهية ولايته، فريتس يوسين وخليفته المعين زباستيان إبل إنهما يتوقعان ربحا تشغيليا إيجابيا قبل احتساب البنود الخاصة (الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب) للسنة المالية المنتهية في أيلول / سبتمبر المقبل.

وخلال الربع الثالث المنتهي بنهاية حزيران / يونيو الماضي، قفزت المبيعات من 650 مليون يورو إلى 4.4 مليار يورو مقارنة بفترة العام السابق التي ضربتها الجائحة. ومع ذلك، لم يكن هذا كافيا لتحقيق أرباح، حيث اضطرت المجموعة إلى تحمل تكاليف خاصة قدرها 75 مليون يورو بسبب إلغاء رحلات جوية أو تأخرها، لا سيما في بريطانيا. وأدى ذلك إلى إبقاء الربح التشغيلي المعدل في المنطقة الحمراء عند 27 مليون يورو.

وقبل عام، بلغت الخسائر التشغيلية 670 مليون يورو. وكانت النتيجة النهائية للمساهمين هذه المرة خسارة حوالي 357 مليون يورو. وقبل عام كانت الخسارة حوالي 935 مليون يورو.

ح.ز/ خ.س (د.ب.أ)