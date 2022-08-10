هل استعادت السياحة الألمانية عافيتها بعد انحسار جائحة كورونا؟

أعلنت شركة "توي" في مدينة هانوفر الألمانية اليوم (الأربعاء العاشر من أغسطس / آب 2022) أن الحجوزاتوصلت لديها حاليا إلى 11.5 مليون عملية، أي ما يعادل حوالي 90% من مستوى 2019.
وبعد عامين من الخسارة وإنقاذ الحكومة الألمانية للشركة، قال الرئيس التنفيذي، المنتهية ولايته، فريتس يوسين وخليفته المعين زباستيان إبل إنهما يتوقعان ربحا تشغيليا إيجابيا قبل احتساب البنود الخاصة (الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب) للسنة المالية المنتهية في أيلول / سبتمبر المقبل.
وخلال الربع الثالث المنتهي بنهاية حزيران / يونيو الماضي، قفزت المبيعات من 650 مليون يورو إلى 4.4 مليار يورو مقارنة بفترة العام السابق التي ضربتها الجائحة. ومع ذلك، لم يكن هذا كافيا لتحقيق أرباح، حيث اضطرت المجموعة إلى تحمل تكاليف خاصة قدرها 75 مليون يورو بسبب إلغاء رحلات جوية أو تأخرها، لا سيما في بريطانيا. وأدى ذلك إلى إبقاء الربح التشغيلي المعدل في المنطقة الحمراء عند 27 مليون يورو.
وقبل عام، بلغت الخسائر التشغيلية 670 مليون يورو. وكانت النتيجة النهائية للمساهمين هذه المرة خسارة حوالي 357 مليون يورو. وقبل عام كانت الخسارة حوالي 935 مليون يورو.
ح.ز/ خ.س (د.ب.أ)
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
غرناطة الإسبانية
المدينة الإسبانية الواقعة على ضفاف صحراء نيفادا هي أغنى المدن الأوروبية بالشمس إذ تحصل على 341 ساعة من الشمس في الشهر الواحد. والمدينة معروفة بثقافتها العربية الأندلسية. وتدل أسماء المدن التي تبدأ بألف ولام مثل الحمراء (القصر الأحمر بالعربية)، النصب التذكاري الذي يجتذب أكبر عدد من الزيارات في اسبانيا، إلى يومنا هذا على أصولها العربية.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
لاس بالماس الإسبانية
مدينة لاس بالماس ليست فقط أكبر مدينة في جزر الكناري بل هي أيضاً من أكثر مدن أوروبا شمساً، إذ تحصل على أشعة الشمس لـ 341 ساعة في الشهر الواحد. وما يميزها هي المدينة القديمة فيغيتا ببناياتها وكنائسها ذات الطراز المعماري الكناري التقليدي. وبعد قفزة في الماء على شاطئ لاس كانتيراس تقوي نفسك بوجبة تقليدية معدة بالتوابل وزيت الزيتون.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
نيس الفرنسية
طقس معتدل طوال السنة و342 ساعة من الشمس تجعل من المدينة الساحلية في جنوب شرق فرنسا أحد أجمل المنتجعات الصيفية. لكن إلى جانب الفن المعماري الجميل والشاطئ ومنتزه الانجليز الشهير يبقى "مهرجان نيس للجاز" السنوي من اللحظات الجذابة. في تموز/ يوليو من كل عام تُنظم حفلات في ساحة ماسينا.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
بالينسيا الإسبانية
شاطىء مدينة بالينسيا الإسبانية هو المكان الأنسب لكل من يريد قضاء عطلته. هناك يمكنه أيضاً التمتع بوجبة تاباس الشهية أو الباييا، حيث يجب تذوقها في حي الكارمين. وفي هذا الحي توجد متاحف وكنائس برسوم مبهرة وسوق. ونبيذ الهضم يؤخذ في أحسن الأحوال في ساحة ديل توسال.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
ميسينا الإيطالية
ميسينا هي ثالث أكبر مدينة في صقلية، ولا يميزها أنها تحصل على 345 ساعة من الشمس في المتوسط في الشهر فقط، بل تزخر بتاريخ طويل. الكثير من المعارك والحرائق والزلازل تركت بصماتها على طابع المدينة. وهناك يوجد معلم استثنائي يتمثل في كنيسة يعود تشييدها إلى القرن الثاني عشر وقد صمدت أمام أي دمار أصاب المدينة.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
مالاغا الإسبانية
موقع السفريات المفضل لدى الكثيرين يحصل بالمتوسط على 345 ساعة من الشمس ويزخر بعروض ثقافية كبيرة: كنائس ومتاحف أو بيت مولد الرسام بيكاسو. ومن يبحث عن الاسترخاء يمكنه الذهاب إلى الشواطئ العديدة على البحر المتوسط أو إلى مرتفعات مالاغا، وهي عبارة عن منتزه طبيعي يمتد على مساحة 5000 هكتار ويمر عبره نهر المدينة.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
مورسية الإسبانية
في جنوب شرق إسبانيا تقع ثالث مدينة مشمسة في أوروبا. بما متوسطه 346 ساعة من الشمس شهرياً تسجل درجات حرارة مرتفعة في مورسية. وبالتالي فإن الساحل الواقع بالقرب من المدينة يعد ملجأ مثاليا لنيل قسط بارد من الراحة. وكمواقع جذابة هناك خليج قرطاج أو شبه جزيرة مانغا ديل مار مينور. والمنطقة المحيطة بمورسية معروفة أيضا بمنتجعات الاستجمام.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
كتانيا إيطاليا
المرتبة الثانية بمتوسط 347 ساعة من الشمس في الشهر الواحد تضمنها مدينة كتانيا في شرق صقلية. وبفضل طرازها المعماري الباروكي تعد المدينة منذ 2002 أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو وتجتذب الكثير من المهتمين بالثقافة إلى مركزها التاريخي. ومن بين المواقع المفضلة هناك أيضاً شاطئ كتانيا.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
أليكنته الإسبانية
هذه المدينة الغنية بالشمس في أوروبا تقع في إسبانيا وتحصل على نحو 349 ساعة من الشمس شهرياً وبهذا تعتبر أليكانته المكان المثالي للباحثين عن الشمس. شواطئ وكذلك مدينة قديمة جميلة وبنايات تاريخية تجعل من السفر إليها حدثا مميزا. وتكتمل الإقامة بأخذ طبق تقليدي من الأرز الأسود مع الأخطبوط.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
دراسة شاملة
نتائج هذه الحسابات صدرت عن محرك بحث بيوت الاستجمام هوليدو. ومحرك البحث أصدر بمساعدة بيانات موقع أونلاين الطقس العالمي من 2009 حتى 2021 عدد ساعات الشمس في الشهر. وفي تلك الدراسة تم تصنيف المدن الـ 300 الأغنى بالسكان في أوروبا. صوفي ديسموند/ م.ز.