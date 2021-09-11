هل أوروبا مستعدة لموجة جديدة من المهاجرين بعد الجائحة؟

مع تجاوز البلدان الأوروبية ضراوة موجات جائحة كورونا، يقترب وقت التخلي عن الكمامات وإلغاء قيود كورونا. وفي ضوء ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، يتعين على الدول الأوروبية الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة في عالم ما بعد كورونا خاصة مع فتح الحدود وتخفيف التدابير الاحترازية. واللافت أنه خلال الجائحة، انخفضت معدلات تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى القارة الأوروبية عام 2020، فيما يُتوقع أن ترتفع هذه المعدلات خلال الشهور المقبلة مع عودة الحياة إلى طبيعتها.

ولن يتوقف الأمر عند المهاجرين الذين لم يتمكنوا طوال الفترة الماضيةمن شق الطريق إلى أوروبا إذ سيحاولون تدارك الأمر، بل يُتوقع أن تكون الجائحة عاملا إضافيا يدفع المزيد لترك بلدانهم بعد أن أثقل الوباء كاهل الملايين حول العالم. وبالنظر إلى كل هذه المعطيات، يُتوقع أن يشهد الاتحاد الأوروبي عاصفة لن تقل ضرورتها عن عاصفة كورونا.

قيود كورونا قللت وتيرة الهجرة

منذ بدء تفشي وباء كورونا قبل عام ونصف، أثرت القيود وحالة الإغلاق العام في البلدان الأوروبية على المهاجرين وطالبي اللجوء، إذ قلل غلق الحدود وقيود السفر وتدابير احترازية أخرى من عمليات الهجرة إلى أوروبا بشكل كبير.

ووفقا للمفوضية الأوروبية فإنه خلال عام 2020 شهد الاتحاد الأوروبي "انخفاضا بنسبة 33 بالمائة على أساس سنوي في أعداد طلبات اللجوء". وأضافت المفوضية أن عبور المهاجرين بشكل غير قانوني عبر المعابر الحدودية انخفض بشكل غير مسبوق منذ 2013.

بيد أن هذا الأمر أنطوى على تطورات مقلقة في مجال حقوق الإنسان إذ أغلقت مكاتب اللجوء والقنصليات أبوابها، فيما أصبحت بعض المناطق الحدودية والموانئ غير أمنة. وإزاء ذلك، لم يتمكن طالبو اللجوء من تقديم الطلبات في بعض الحالات، فيما علق الكثير منهم في ظروف غير إنسانية وغير صحية جراء قيود التنقل التي فرضت إبان جائحة كورونا فعلى سبيل المثال ظل آلاف المهاجرين عالقين في جزيرة ليسبوس اليونانية خلال العام الماضي.

قوارب الموت تحصد سنويا أرواح الآلاف المهاجرين الباحثين عن فرص حياة أفضل في أوروبا، هل من نهاية لهذه المأساة؟

بيد أن قيود كورونا لم تقلل من تدفقات الهجرة إلى أوروبا وحسب، بل أدت أيضا إلى تغيير مقاصد المهاجرين إذ دفع إغلاق الحدود في اليونان المهاجرين بعيدا عن شرق البحر المتوسط. وقد استعاض الكثيرون منهم بالإبحار إلى منطقة وسط البحر المتوسط من شمال إفريقيا في رحلات محفوفة بمخاطر الموت من كل اتجاه قاصدين إيطاليا. وخلال هذه الرحلات، غرق العديد من المهاجرين.

تزايد الهجرة غير النظامية "قريبا"

وفيما يتعلق بالعام الجاري، رسمت البيانات الحديثة الصادرة عن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) صورة مغايرة عن العام المنصرم. فقد أشارت إلى ارتفاع وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بنسبة 64 بالمائة من يناير / كانون الثاني إلى أغسطس / آب مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي. كما تضاعفت موجات الهجرة غير النظامية عن "طريق البلقان" عبر تركيا ومنطقة وسط البحر المتوسط التي تعد أكثر طرق الهجرة خطرا في العالم. وعزت فرونتكس هذه الزيادة إلى "استئناف تدفقات المهاجرين بعد رفع قيود كورونا".

وقد تزامن هذا الارتفاع مع انخفاض معدلات عبور الحدود في منطقة شرق المتوسطبشكل غير قانوني جراء إغلاق الحدود اليونانية على الأرجح. وبالنظر إلى جنسيات المهاجرين، فقد شكل التونسيون القسم الأكبر من أعداد المهاجرين الذين تم تسجيلهم بعد أن عبروا منطقة وسط البحر المتوسط ​​بشكل غير قانوني العام الجاري والبالغ عددهم 41 ألفا. احتلت بنغلاديش ومصر قائمة دول المنشأ، فيما تصدرت ليبيا وتونس قائمة دول الرحيل.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا مصر: بلد عبور يثير القلق في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا مصر: موقف متحفظ أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا ليبيا: هاجس بدون حل تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا ليبيا: موقف رافض في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا تونس: رفض معسكرات المهاجرين لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا الجزائر: أكبر دول المنطقة الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا الجزائر ترفض مراكز الاستقبال تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا المغرب: عودة الهجرة بقوة عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا المغرب: حسابات سياسية ومالية منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية. الكاتب: إيمان ملوك



وفي سياق متصل، سجلت المنظمة الدولية للهجرة غرق 1163 مهاجرا في منطقة وسط البحر المتوسط حتى سبتمبر / أيلول الماضي مقارنة بغرق 619 شخصا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي ذلك، قالت جوليا بلاك - مسؤولة في مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة- "لقد رصدنا عاما آخرا مات فيه أكثر من ألف شخص بلا دعاع". كذلك تضاعفت أعداد المهاجرين الذين يعبرون طريق غرب البلقان بشكل غير قانوني مقارنة بما تم تسجيله العام الماضي فيما كان معظمهم من سوريا وأفغانستان والمغرب.

في زمن الجائحة.. التدفق صوب الشمال

وحذرت فرونتكس من أن الأوضاع السياسية والاجتماعية غير المستقرة مع تداعيات جائحة كورونا سواء الاقتصادية والاجتماعية "تزكي مشاعر الاستياء بين الناس وربما تؤدي إلى تفاقم العوامل الحالية التي تدفع إلى الهجرة غير النظامية نحو الاتحاد الأوروبي". ويتفق بعض المراقبين على أن جائحة كورونا قد تكون دافعا لموجات جديدة من الهجرة.

وفي ذلك، قال مارتن هوفمان – مستشار بارز في ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭلي ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ المعروف اختصار بـ ICMPD – "إن جائحة كورونا تزيد من العوامل التي تدفع المهاجرين غير النظاميين إلى شق الطريق صوب أوروبا". وأضاف "فعلى سبيل المثال أدى تراجع السياحة ومصادر الدخل في تونس إلى دفع عدد كبير من التونسيين إلى السفر إلى أوروبا بطريقة غير نظامية". وأشار الباحث إلى أن الفشل في تطبيق خطط لانتعاش اقتصادي بشكل متساو وعادل قد يدفع الناس إلى البحث عن مصدر رزق آخر في دول أخرى، مشيرا إلى أن تدفقات المهاجرين سيؤثر على الاقتصاد وأيضا على انتشار الفيروس.

مشاهدة الفيديو 02:49 شارك معاناة مهاجرين عراقيين على حدود بيلاروسيا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3z8gD حلم الهجرة إلى أوروبا يتحطم على حدود بيلاروسيا ولاتفيا

كورونا ضاعفت من معاناة المهاجرين

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى نقطة هامة تتعلق بمدى تعرض المهاجرين لخطر الإصابة بفيروس كورونا. وفي ذلك، قالت آشا مانوهاران - محللة بيانات في مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة- إنه فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين وذوي المهارات المنخفضة، فإن ظروف معيشتهم وعملهم "تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت "للأسف، فإن معدل الوفيات بين هذه الفئة المهاجرين أعلى من غيرهم. وما يفاقم الوضع حصولهم على رعاية صحية محدودة بما يشمل ذلك حملات التطعيم ضد الفيروس". وأشارت إلى أن المنظمة الدولية للهجرة وجدت أن "33 بالمائة فقط من 152 دولة على مستوى العالم أدرجت المهاجرين غير النظاميين في خطة التطعيم الوطنية الرسمية". ومع ذلك ، شددت مانوهاران على أن "المهاجرين لا يزالون يشكلون الجزء الهام من القوة العاملة في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم".

ويمكن عن طريق الارقام إثبات هذا الأمر إذ أشارت التقديرات إلى أن المهاجرين يشكلون نسبة 13 بالمائة من القوى العاملة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا ما يعطيهم أهمية كبيرة في مواجهة تحديات الجائحة. إضافة إلى ذلك تعتمد العديد البلدان الأوروبية على العمالة الموسمية وقد كان لذلك تأثير حقيقي خلال مواسم حصاد السنة الفترة الأولىمن الجائحة. وإزاء ذلك، دعت مانوهاران إلى ضرورة أن تعمل الدول الأوروبية ودول العالم بأسره على إدراج "المهاجرين غير النظاميين في خطط الرعاية الصحية والتطعيم".

سونيا دين/ م.ع