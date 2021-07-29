 هل أصبحت بيلاروسيا الطريق الجديد لعبور اللاجئين إلى أوروبا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.07.2021

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سياسة واقتصاد

هل أصبحت بيلاروسيا الطريق الجديد لعبور اللاجئين إلى أوروبا؟

يستمر وصول المهاجرين من بلدان أفريقيا والشرق الأوسط إلى ليتوانيا عبر بيلاروسيا بطريقة غير شرعية. ليتوانيا البلد الصغير والعضو في الاتحاد الأوروبي، لا يستطيع بمفرده تحمل عبء المهاجرين. تقرير DW من المنطقة الحدودية.

موفدة DW ألكسندرا فون نامين ترافق دورية لحرس الحدود الليتواني

موفدة DW ألكسندرا فون نامين ترافق دورية لحرس الحدود الليتواني حيث تم تشديد الرقابة بعد ازدياد عبور المهاجرين من بيلاروسيا

يتلمس يوستاس بحذر جذوع الأشجار، حاملا بيده مصباحا وهو يتجول في الغابة، فمنذ ساعات يقوم الشاب يوستاس (22 عاما) بدورية مع زميله في حرس الحدود، ويقول "قبل ثلاثة أيام تم قطع أسلاك السياج الحدودي هنا" ويضيف بأن من السهل عبور الحدود. أرادت دورية حرس الحدود المرور من هذه المنطقة والتوقف فيها قليلا، لكن لدى سماع حفيف الأشجار توقفت الدورية ونزل يوستاس من السيارة ليتفقد المنطقة بدقة، من دون أن يجد أحدا أو شيئا غير عادي.

مختارات

هدوء مطبق على الحدود

يبلغ طول الحدود بين ليتوانيا وجارتها بيلاروسيا 680 كيلومترا. في بعض الأجزاء من الحدود يفصل بين البلدين سياج خشبي منخفض أو خندق مائي غير عميق، وبالتالي فإن عبور الحدود سهل جدا. حتى الآن لم يشكل الأمر أي مشكلة بالنسبة إلى ليتوانيا، ففي عام 2020 عبر فقط 79 شخصا الحدود، وأغلبهم كانوا من معارضي رئيس بيلاروسيا فيكتور لوكاشينكو.

لكن في هذا العام 2021، عبر الحدود من بيلاروسيا إلى ليتوانيا حتى الآن 2500 مهاجر من سوريا وأفغانستان والعراق وأفريقيا، وأغلب هؤلاء جاؤوا خلال الشهرين الأخيرين.

لاجئون في مركز لإيواء اللاجئين في قرية ليتوانية

ازداد عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود من بيلاروسيا إلى ليتوانيا بشكل كبير في الفترة الأخيرة

وقبل يوم من دورية يوستاس وزملائه، قبض حرس الحدود الليتواني على 6 مهاجرين في هذا الجزء من الحدود. وأظهرت كاميرات المراقبة كيف يساعد المهاجرون بعضهم للقفز فوق السياج الحدودي وأخذ قسط من الراحة بعد ذلك. وعلى الطرف الآخر من الحدود تظهر الكاميرات رجلا يبدو أنه بيلاروسي من موظفي الحدود، لوح للمهاجرين حين اقتربت دورية ليتوانية منهم. "في الماضي كان تعاوننا جيدا مع حرس الحدود في بيلاروسيا، لكنهم الآن يتجاهلوننا. وفي حين كانت دورياتنا تتبادل المعلومات مع بعضها سابقا، يسود الآن الصمت بيننا"، يقول يوستاس.

هل ينتقم لوكاشينكو من الاتحاد الأوروبي؟

الحكومة الليتوانية تحمل بيلاروسيا ورئيسها لوكاشينكو، مسؤولية هذا الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود بين البلدين. وترى أن لوكاشينكو يريد من خلال ذلك الانتقام من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبيعلى نظامه.

ويقول نائب وزير الخارجية الليتواني، مانتاس أدوميناس، لـ DW "هناك شهود عيان يؤكدون أن رجالا بالزي الرسمي يقومون بأخذ جوازات سفر المهاجرين منهم ومحو كل البيانات من هواتفهم المحمولة قبل أن يقودوهم إلى الحدود". ويضيف أدوميناس بأن بلاده تستطيع استيعاب 5 آلاف لاجئ فقط، ويتابع "بالطبع لا نريد السماح لهم بمتابعة رحلتهم إلى غربي أوروبا، وهدف أغلبهم هو ألمانيا. لكن إذا استمر ازدياد عددهم، فلن تكون لدينا الإمكانية لاستيعابهم، وبالتالي سنسمح لهم بالسفر". إنه تحذير واضح من المسؤول الليتواني للاتحاد الأوروبي.

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ليتوانيا تشيد سياجًا شائكًا على الحدود مع بلاروسيا

تنامي معاداة الأجانب

مع ازدياد عدد اللاجئين، تزداد الانتقادات والنبرة المعادية للأجانب وسط الرأي العام في ليتوانيا. هذا ما لاحظته ليفا تشيتشاليت، مديرة مشروع لمنظمة كاريتاس الخيرية التي تساعد المهاجرين واللاجئين منذ خمس سنوات في المنطقة الحدودية، وتقول "يعتقد السكان أن إرهابيين يأتون إلينا".

لكن لماذا يأتي مهاجرون من العراق وأفغانستان والكونغو إلى ليتوانيا؟ هذا ما لا يستوعبه يوستاس وزميله في حرس الحدود فيتاوتاس! وما لا يستطيعون استيعابه أبدا، هو كيف يقوم هؤلاء بمثل هذه الرحلة الخطيرة مع أطفالهم؟! "يقولون (المهاجرون) إنهم يبحثون عن حياة أفضل. لكنهم في الحقيقة يريدون المال فقط" يقول فيتاوتاس (29 عاما) الذي يعمل منذ 6 سنوات لدى حرس الحدود، لـ DW مؤكدا أن هذا رأيه الشخصي. علما أن كثيرين من اللاجئين دفعوا مبالغ كبيرة للمهربين حتى يصلوا إلى الحدود الليتوانية.

وتحمّل موظفة كاريتاس، ليفا تشيتشاليت، الساسة أيضا مسؤولية تنامي معاداة الأجانب في ليتونيا، وتقول "إنهم يتناولون القضية ويقدمونها للناس بشكل سلبي فقط" وتضيف بأن سكان إحدى المناطق الحدودية قد تظاهروا مؤخرا ضد بناء مأوى للاجئين في منطقتهم.

رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في منطقة الحدود الليتوانية البيلاروسية

رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل زار منطقة الحدود الليتوانية البيلاروسية للاطلاع على الوضع عن كثب

البحث عن حياة أفضل

في بلدة روكلا الحدودية الصغيرة على ضفة نهر نيريس، هناك ومنذ مدة طويلة مركز لاستقبال وإيواء اللاجئين الذين يعبرون الحدود. يبدو المركز من الخارج كئيبا، فقط بضعة أطفال يلعبون خلف البوابة. يقول لاجئ عراقي لـ DW سافر مع ابنه، إنه دفع 1200 دولار ثمن تذكرة الطائرة والإقامة في فندق في عاصمة بيلاروسيا منسك، ومن هناك سافر إلى الحدود الليتوانية، وهو عالق الآن هنا في هذا المركز. و

يقول لاجئ عراقي آخر إنه عبر الحدود ليلا مع مجموعة كبيرة نسبيا من المهاجرين. وقال العراقيان إن رجالا من بيلاروسيا قادوهم إلى الحدود وقالوا لهم "ها هي ليتوانيا اركضوا بسرعة". لم يكونوا مرتدين زيا رسميا، بل كانوا "يرتدون لباسا مدنيا. لم أستطع التعرف على وجههم" يضيف أحد اللاجئين.

بعد 12 ساعة، انتهت دورية حرس الحدود الليتواني. ويختم يوستاس بنبرة حازمة حديثه مع موفدة DW إلى منطقة الحدود الليتوانية البيلاروسية "نحن هنا لنحمي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

ألكسندرا فون نامين/ ع.ج

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد