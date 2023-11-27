هل أصابته "لعنة الغرور"؟.. اتهامات لميسي بتغير سلوكه بعد الفوز بكأس العالم

قال لاعبون ومشجعون إن سلوك ليونيل ميسي نجم الأرجنتين قد تغير منذ فوزه بكأس العالم مع منتخب بلاده.

وحصل اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات على الكأس التي كان يطمح إليها طوال مسيرته الرياضية عندما قاد فريقه للفوز بها في مونديال قطر 2022. وبعد الفوز بالكأس، نجح ميسي أيضاً في حصد مزيد من الألقاب مع باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ليصبح أحد أكثر اللاعبين حصداً للألقاب في العالم.

لكن ميسي اتهم مؤخراً بفقدان هدوئه المعتاد منذ ذلك الحين، بحسب ما أشار جيروم روثين نجم باريس سان جيرمان السابق، وذلك بدلاً من أن يستغل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً هذه الانجازات للتغلب على خصومه في الملعب، بحسب ما صرح لموقع جول.كوم.

وقال روثن، الذي بدأ ينتقد أيقونة أمريكا الجنوبية مؤخراً إنه حزن عندما شاهد ميسي يشتبك مع المهاجم البرازيلي رودريغو خلال تصفيات كأس العالم 2026 الأخيرة، وقال إنه لاحظ الأمر مع أكثر من لاعب من منتخب الأرجنتين، مضيفاً أن "ميسي الذي اعتاد الناس على النظر إليه كلاعب لطيف وهادئ ومهاري أصبح شخصاً آخر في أعين الناس.. فاليوم لا يمكن لأي لاعب حتى أن يلمسه في الملعب"

وألمح روثن إلى أن الغرور أصاب اللاعب الأرجنتيني: "عندما يحتك به أحد اللاعبين في الملعب، فإنه يكرر الجملة التي قالها للاعب البرازيل رودريغو: "مرحبا، أنا بطل العالم" الأمر الذي يعكس شعوراً لدي ميسي وكثير من لاعبي منتخب الأرجنتين بالتفوق على أقرانهم".

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فقد صرح والد النجم البرازيلي ولاعب ريال مدريد رودريغو جويس، أن ميسي قد اشتبك مع ابنه خلال مباراة البرازيل والأرجنتين مؤخراً في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم وهي المباراة التي شهدت أحداثاً مؤسفة.

وبحسب وسائل إعلام دولية مختلفة، فإن التغير الذي طرأ على سلوك "البرغوث"، لاحظه الكثير من مشجعي كرة القدم حول العالم بحسب ما قال موقع صحيفة ميرور البريطانية الذي أضاف أن الناس أصبحوا ينظرون إلى ميسي بشكل مختلف بعد الفترة التي قضاها في باريس سان جيرمان والفوز بكأس العالم مع الأرجنتين بسبب "تغيير سلوكه" وشعورهم بأنه بدأ يتعالي على لاعبي الفرق الآخرين.

أضاف الموقع أن عدداً من اللاعبين أكدوا أن صورة ميسي قد تغيرت، حيث تحول من شخص مفضل لدى المعجبين إلى شخص آخر تماماً بعد إنجازاته الكروية الأخيرة، وقالوا إنه بحاجة إلى إظهار المزيد من التواضع.

فهل أصابت لعنة الغرور أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ؟

عماد حسن