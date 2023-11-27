 هل أصابته "لعنة الغرور"؟.. اتهامات لميسي بتغير سلوكه بعد الفوز بكأس العالم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.11.2023

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رياضة

هل أصابته "لعنة الغرور"؟.. اتهامات لميسي بتغير سلوكه بعد الفوز بكأس العالم

قال لاعبون ومعلقون رياضيون إن ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022 ونجم إنتر ميامي الحالي قد أصبح شخصاً آخر وأنه سلوكه قد تغير مع حصده لكأس العالم والكرة الذهبية مؤخراً.

جانب من مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 - 11/26/2023

شهدت المباراة احتكاكاً بين ميسي ولاعب البرازيل رودريغو جويس

قال لاعبون ومشجعون إن سلوك ليونيل ميسي نجم الأرجنتين قد تغير منذ فوزه بكأس العالم مع منتخب بلاده.

مختارات

وحصل اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات على الكأس التي كان يطمح إليها طوال مسيرته الرياضية عندما قاد فريقه للفوز بها في مونديال قطر 2022. وبعد الفوز بالكأس، نجح ميسي أيضاً في حصد مزيد من الألقاب مع باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ليصبح أحد أكثر اللاعبين حصداً للألقاب في العالم.

لكن ميسي اتهم مؤخراً بفقدان هدوئه المعتاد منذ ذلك الحين، بحسب ما أشار جيروم روثين نجم باريس سان جيرمان السابق، وذلك بدلاً من أن يستغل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً هذه الانجازات للتغلب على خصومه في الملعب، بحسب ما صرح لموقع جول.كوم.

وقال روثن، الذي بدأ ينتقد أيقونة أمريكا الجنوبية مؤخراً إنه حزن عندما شاهد ميسي يشتبك مع المهاجم البرازيلي رودريغو خلال تصفيات كأس العالم 2026 الأخيرة، وقال إنه لاحظ الأمر مع أكثر من لاعب من منتخب الأرجنتين، مضيفاً أن "ميسي الذي اعتاد الناس على النظر إليه كلاعب لطيف وهادئ ومهاري أصبح شخصاً آخر في أعين الناس.. فاليوم لا يمكن لأي لاعب حتى أن يلمسه في الملعب"

وألمح روثن إلى أن الغرور أصاب اللاعب الأرجنتيني: "عندما يحتك به أحد اللاعبين في الملعب، فإنه يكرر الجملة التي قالها للاعب البرازيل رودريغو: "مرحبا، أنا بطل العالم" الأمر الذي يعكس شعوراً لدي ميسي وكثير من لاعبي منتخب الأرجنتين بالتفوق على أقرانهم".

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فقد صرح والد النجم البرازيلي ولاعب ريال مدريد رودريغو جويس، أن ميسي قد اشتبك مع ابنه خلال مباراة البرازيل والأرجنتين مؤخراً في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم وهي المباراة التي شهدت أحداثاً مؤسفة.

وبحسب وسائل إعلام دولية مختلفة، فإن التغير الذي طرأ على سلوك "البرغوث"، لاحظه الكثير من مشجعي كرة القدم حول العالم بحسب ما قال موقع صحيفة ميرور البريطانية الذي أضاف أن الناس أصبحوا ينظرون إلى ميسي بشكل مختلف بعد الفترة التي قضاها في باريس سان جيرمان والفوز بكأس العالم مع الأرجنتين بسبب "تغيير سلوكه" وشعورهم بأنه بدأ يتعالي على لاعبي الفرق الآخرين.

أضاف الموقع أن عدداً من اللاعبين أكدوا أن صورة ميسي قد تغيرت، حيث تحول من شخص مفضل لدى المعجبين إلى شخص آخر تماماً بعد إنجازاته الكروية الأخيرة، وقالوا إنه بحاجة إلى إظهار المزيد من التواضع.

فهل أصابت لعنة الغرور أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ؟

عماد حسن

  • FIFA Fußball WM 2022 in Katar | Finale Argentinien - Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    بعد غياب طويل عن التتويج

    أول لقب كأس عالم لميسي بعد أن غابت الأرجنتين عن التتويج به لـ 36 عاما. وبعد التتويج باللقب قال ليونيل ميسي إنه لا يصدق أن منتخب بلاده لكرة القدم أنهى فترة انتظاره الطويلة للتتويج ببطولة كأس العالم وذلك بعد الفوز المثير على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022. حيث سبق للأرجنتين أن خسرت في تلك الفترة المباراة النهائية مرتين في نسختي 1990 و2014.

  • Fußball WM 2014 Brasilien | Lionel Messi nach Finale - Deutschland - Argentinien 1:0 n.V.

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    دموع الهزيمة المريرة

    شارك ميسي في خمس بطولات لكأس العالم خلال مسيرته وكان قريبا جداً من التتويج بالكأس المنشودة في نهائيات البرازيل عام 2014 لكن فريقه خسر النهائي أمام المنتخب الألماني بهدف في الدقائق الأخيرة، حيث ذرف دموع الهزيمة بعد أن تحطم حلم الطفولة في أن يرفع الكأس الذهبية بطلاً على العالم.

  • Fußball WM 2014 Brasilien | Lionel Messi nach Finale - Deutschland - Argentinien 1:0 n.V.

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    الحلم الذي أصبح حقيقة

    ليونيل ميسي هو أول لاعب في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال مرتين، حيث توج بها في بطولتي 2014 و2022. وفي المرة الأولى التي أرتقى بها المنصة لنيل الجائزة بقيت عيناه تصبوان نحو الكأس المنشودة. التي رفعها بعد ثمانية أعوام من ذلك رفعها بطلاً في قطر ليصبح أول لاعب يخسرها قائداً للفريق ليعود للتتويج بها لاحقاً.

  • FIFA Fußball WM 2022 in Katar | Finale Argentinien - Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    الأكثر خوضاً للمباريات في نهائيات كأس العالم

    بمجرد دخوله إلى مباراة نهائي قطر أمام فرنسا الأحد حطم ميسي رقماً قياسياً مزيحاً النجم الألماني السابق لوتار ماتيوس، إذ بات اللاعب الأكثر خوضاً لمباريات في نهائيات كأس العالم بـ 26 مباراة. وكان ماتيوس قد خاض مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.

  • Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    المشاركة في خمس نسخ من كأس العالم

    وبمشاركته أصلاً في نهائيات مونديال قطر، وصل ميسي إلى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

  • Fußball WM 2022 | Argentinien - Frankreich | Lionel Messi

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    قائد فريقه في النهائيات

    وانفرد ميسي الأحد أيضاً بالرقم القياسي لعدد المباريات في النهائيات التي خاضها كقائد بـ 19 مباراة، متفوقاً على المكسيكي رافايل ماركيس (18)، يليهما مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا بـ 16.

  • Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    من المجموعات حتى المباراة النهائية

    بهدفه الأول في الشباك الفرنسية بات أول لاعب في التاريخ يسجل في دور المجموعات ودور الثمانية وربع النهائي ونصف النهائي ونهائي البطولة ذاتها، وهو رقم لم يسبقه إليه أي لاعب آخر.

  • Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    الأكثر خوضاً للدقائق

    أضاف "البرغوث" رقماً قياسياً آخر الأحد كأكثر لاعب خوضاً للدقائق في المونديال بعدما رفعه الى 2314، متقدماً على الإيطالي باولو مالديني (2217 دقيقة).

  • Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    تمريرات حاسمة

    كما بات ميسي اللاعب الوحيد الذي قام بتمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ومواطنه دييغو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.

  • Diego Maradona | Nationaltrainer WM 2010

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    يعادل ميروسلاف كلوزه

    وأنفرد ميسي بإنجاز آخر فهو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة والعشرينيات من عمره والثلاثينيات، حقق ميسي حتى الآن 17 انتصاراً، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه.

  • Fußball | Copa America Sieger Argentinien

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    رقم قياسي للأرجنتين

    الفوز باللقب كتب لبلاد الأرجنتين رقماً قياسياً، فقد باتت أول بلد أول منتخب في التاريخ حامل لقب كوبا أمريكا يتوج بكأس العالم، بعد أن توجت في بطولة كوبا أمريكا 2021 وكان اللقب الأول لميسي في البطولة.

  • Scaloni und Messi | Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    المدرب الأصغر منذ مينوتي

    أما المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني فقد بات أصغر مدرب يحرز كأس العالم بعمر 44 عاما و216 يوماً منذ مواطنه مينوتي مع الأرجنتين حين توج بكأس العالم عام 1978 بعمر 40 عاماً.

  • Fußball WM 2022 | Argentinien Trainer | Lionel Scaloni

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    ثالث مدرب

    كما بات سكالوني أيضاً ثالث مدرب في التاريخ يتوج ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم بعد ماريو زاغالو (مونديال 1970 وكوبا أمريكا 1997)، وكارلوس ألبرتو بيريرا (مونديال 1994 وكوبا أمريكا 2004).

  • Fußball WM 2022 | Argentinien - Niederlande

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    التسجيل في البطولات الكبرى

    ليونيل ميسي أكثر لاعب من أمريكا الجنوبية يسجل أهداف في البطولات الكبرى بـ 26 هدفا (13 منها في كأس العالم، و13 أخرى في كوبا أمريكا)، بعدما كسر رقم الظاهرة البرازيلي رونالدو 25 هدفاً (15 في كأس العالم، 10 في كوبا أمريكا).

  • Lionel Messi Diego Maradona

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    المجد الأبدي لميسي

    تصدر عنوان "المجد الأبدي لميسي" الصحافة الأرجنتينية، ما يعكس الشعور العام السائد في الأرجنتين التي انتظرت قرابة عشرين عاماً أن ينجح نجمها في رفع الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه، والانضمام الى الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي منح البلاد لقبها الثاني عام 1986.

  • FIFA Fußball WM 2022 in Katar | Finale Argentinien - Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    من الجنون ما حدث

    بعد فوزه باللقب قال ميسي: "من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقًا إن الله سوف يمنحني هذا اللقب، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة". واستبعد ميسي إمكانية إعتزال اللعب الدولي بعد تتويجه بلقب كأس العالم. وأوضح: "أريد أن أخوض بعض المباريات الأخرى كبطل العالم".

  • Brasilien | Fußball-Legende Pele

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    تهنئة من بيليه

    هنأ الأسطورة البرازيلي بيليه ميسي وواسى مبابي بعد نهائي مونديال 2022. وكتب بيليه عبر منصة إنستغرام: "تهانينا للأرجنتين، دييجو يبتسم الآن". وأبدى النجم البالغ من العمر 82 عاما تعاطفه مع كيليان مبابي، والذي خسر اللقب رغم تسجيله هدفين من ضربة جزاء وسجل هدفا آخر ليصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في تاريخ المباريات النهائية بكأس العالم منذ النجم الإنجليزي السابق جيف هيرست عام 1966.


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