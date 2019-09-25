 هكذا يُعيد الشاي الأخضر تنشيط ذاكرة الأدوية! | علوم وتكنولوجيا | DW | 26.09.2019

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علوم وتكنولوجيا

هكذا يُعيد الشاي الأخضر تنشيط ذاكرة الأدوية!

الشاي الأخضر معروف منذ قرون طويلة بفوائده الكبيرة المعززة لصحة الإنسان، لكن دراسة جديدة اكتشفت أنه يتمتع بقدرة تعجز عنها أقوى المضادات الحيوية، لاسيما قدرته على منع نمو البكتيريا الخطيرة التي تُصيب المرضى في المستشفيات.

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الشاي الأخضر كعلاج من الزهايمر

لا يجذب الشاي الأخضر الكثير من الأشخاص بطعمه الجيد فقط، وإنما يجذبهم أيضا بسبب فوائده الصحية الجمة، فهو يمنحنا شعوراً بالراحة والاسترخاء، ويخفض من ضغط الدم ويحفز عملية الأيض والدورة الدموية ويدعم الجهاز المناعي. كما أن هناك دراسات تقول إنه يساعد في تخفيف الوزن وتخليص الجسم من السموم ويحفز عملية الهضم ويقلل من مستوى الكوليسترول في الدم.

في دول شرق آسيا يُعتبر الشاي الأخضر كعلاج خارق منذ قرون طويلة، إذ يساعد في الوقاية من الكثير من الأمراض والشفاء منها. ومنذ أكثر من 5000 عام تُعد الكاميليا الصينية من الأعشاب العلاجية وتُستخدم أوراقها في هذا النوع من الشاي.

وإضافة إلى هذه الفوائد، فقد توصلت دراسة ألمانية جديدة إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. إذ كشف علماء من المركز الألماني لأبحاث العدوى التابع للمستشفى التعليمي في جامعة كولونيا بالاشتراك مع باحثين من جامعة سري البريطانية عن وجود مضادات طبيعية للأكسدة في الشاي الأخضر، قادرة على شلّ قدرة بكتيريا "الزائفة الزنجارية" المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة. ونشر الباحثون دراستهم في "مجلة علم الأحياء الدقيقة الطبية".

تأثير سام

ويسمى المركب الموجود في الشاي الأخضر Epigallocatechin gallate المضاد للأكسدة - ومختصره EGCG-  ويمكنه إعادة تنشيط المضاد الحيوي أزتريونام المستخدم في مكافحة عدوى "الزائفة الزنجارية" المنتشرة في المستشفيات، وكذلك الزيادة من مفعوله.

Pseudomonas aeruginosa Bakterium (picture-alliance/BSIP/CDC/J. Carr)

بكتيريا "الزائفة الزنجارية" تتسبب في الالتهابات الرئوية وتسمم الدم

ويمكن أن تتسبب بكتيريا "الزائفة الزنجارية" بالتهابات رئوية شديّدة أو تسمم الدم، وعادة ما تُعالج بمضاد أزتريونام، حين تفشل بقية المضادات الحيوية في معالجة هذه الالتهابات. لكن مقاومة البكتيريا لهذا المضاد تجعل المعالجة من هذه الإصابة البكتيرية صعبة للغاية.

في هذا السياق يقول البروفيسور هارالد زايفرت من مركز أبحاث العدوى التابع لجامعة كولونيا: "لقد استطعنا أن نبيّن أن مضاد أزتريونام منع انتشار البكتيريا بشكل أكبر  من خلال وضع مركب EGCG في المستنبت". لذلك يمكن أن تعيد المادة الموجودة في الشاي حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية. تم تأكيد هذا التأثير التآزري في جسم الإنسان أيضاً. ولهذا الغرض عولجت يرقات عثة الشمع بالمضادات الحيوية، مرة مع مركب EGCG وأخرى بدونها.

كانت التأثير السمّي لمادة EGCG منخفضاً في التجارب على خلايا جلدية وعلى اليرقات على حد سواء، الأمر الذي من شأنه أن يكون حاسماً في فتح آفاق جديدة مستقبلاً في معالجة البكتيريا المقاومة للمضادات. لكن لم يتوصل الباحثون بعد إلى آلية التأثير، بيد أنهم يعتزمون وضع الخطط الكفيلة بتطوير هذه المادة البديلة في الدراسات الطبية.

الحمايةضدأمراضالقلبوالأوعيةالدموية

في عام 2018 وجد باحثون من جامعتي لانكستر وليدز أن مركب epigallocatechin-3-gallate  الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن يحمي من تصلب الشرايين. وتصلب الشرايين هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وفي تصلب الشرايين تتشكل الرواسب في الأوعية التي تقيد تدفق الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

Grüner Tee Plantage (Colourbox)

مادة EGCG الموجودة في الشاي الأخضر تقي من أمراض القلب والدورة الدموية

ويمكن لمادة EGCG أن تعمل بمساعدة عقار الهيبارين على تحطيم بروتين موجود على الرواسب ويمنع مرور الدم في الأوعية بالشكل المطلوب. خليط الهيبارين ومركب الـ EGCG يمكنه تخليص الأوعية الدموية من الترسبات الدهنية الخطيرة. وعلى أساس هذه النتائج بدأ باحثون بريطانيون في تطوير علاجات جديدة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وماذا عن الزهايمر؟

اكتشف المختص بعلم الأحياء الجزيئي إريش فاكنر  في عام 2017 أن مركب EGCG الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن يُظهر تأثيراً في علاج مرض الزهايمر أيضاً. في المختبر حقن فانكر مركب EGCG في خلايا حيوانية حية، فلاحظ ذوبان البروتينات في الخلايا.

إذا كان مرض الزهايمر ناتجاً بالفعل عن حقيقة أن البروتينات الموجودة في الخلايا العصبية للدماغ تتجمع معاً وبالتالي تدمر الخلية، فقد يكون حل حزم البروتين بمثابة نقطة انطلاق واعدة لعلاج مرض الزهايمر. ولكن هذا يجب أن يحصل بوصول مركب EGCG إلى الدماغ مباشرة. حتى الآن نجحت التجربة فقط في ظل ظروف المختبر تحت المجهر، لكنها توحي بمستقبل واعد.

ألكسندر فرويند/ ع.غ

  • A tea sampling at an East Frisian tea house (picture-alliance/dpa/H. Lossie)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    بينما تحتل ألمانيا المرتبة الـ 84 في قائمة البلدان المستهلكة للشاي، حيث يقدر استهلاك الفرد للشاي سنويا بـ 30 لترا. ويشرب سكان شرق فريزيا في شمال غربي ألمانيا، الشاي أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، حيث يبلغ استهلاك الشاي السنوي حوالي 300 لتراً للفرد – في حين يعتبر استهلاك 100 لتر أكثر من معدل الاستهلاك في المملكة المتحدة.

  • East Frisian tea culture (Imago/Imagebroker)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    في شرق فريزيا على ساحل بحر الشمال بألمانيا، تطورت طقوس الشاي على مر السنين لمقاومة برد الشتاء اللقارس. حيث يتم إعداد مزيج أسود قوي يتكون من أوراق (شاي أسام)، الذي يخمر في وعاء ويقدم في أكواب الخزف مع قطعة من السكر، والقليل من الكريمة لإضافة نكهة الحليب- انتبه، لا تقم بتحريك المزيج!

  • Tea and waffles at the Lüttje Teehus on Juist (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Kirchner)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    يمكن أن تشمل طقوس يوم الأحد للاستمتاع بمحادثة شيقة واحتساء القهوة والكعك،على إبريق من الشاي الساخن والفطائر أيضا. ومع الشاي المشروب الأكثر رواجاً في العالم، لا عجب أن القهوة ليست على القائمة للجميع. في شرق فريزيا حيث طقوس الشاي معروفة، يقال أنه بداعي الأدب واحترام مضيفك، يجب ألا تغادر قبل احتساء أقل من 3 أكواب من الشاي على الأقل!

  • Tea sampling at the Bünting Teemuseum in Leer (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Kirchner)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    تقوم جمعية الشاي الألمانية في هامبورغ، بتشكيل فريق سنوي لتذوق الشاي وتقييم العينات وفقاً لخصائصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات الموجودة على الملصقات من حيث المنشأ والجودة. في حال لم تكن من المجموعة، يمكنك حجز عينات الشاي الخاصة بك في متحف الشاي في بلدة ليير الألمانية.

  • Glass mug with teabags (Colourbox)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    أكثر المشروبات شعبية في العالم، تفوق حتى على القهوة! إذ بلغ استهلاك الشاي مستويات قياسية عام 2016، متضمناً ألمانيا. وفقا لجمعية الشاي يميل الألمان لتفضيل الشاي الأسود إلى الأخضر. وتختلف الآراء حول الأفضل، الشاي المغلف أم غير المغلف، حيث أن 60 في المئة من الأشخاص يفضلون الشاي غير المغلف.

  • Cornish cream tea (Imago/UIG)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    بينما يأخذ البريطانيون وقت الشاي والكعك على محمل الجد ويلتزمون به، لا يحبذ الألمان إضافة الكريمة إلى الشاي، بل يفضلون احتساء الشاي الأسود مع قليل من السكر.

  • Cup, peppermint tea (picture-alliance/Arco Images/O. Diez)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    تشمل قوائم الطلبات في المقاهي في جميع أنحاء ألمانيا على الزنجبيل الطازج، وأوراق النعناع الطازجة- وهو مشروب ساخن محبب لدى الكثيرين. غير أن جمعية الشاي الألمانية لا تصنفه كنوع من أنواع الشاي. ولاعتبار المشروب الساخن (شاي)، يجب أن يحتوي على أوراق الشاي الأسود أو الأخضر.

  • Teacup with cinnamon sticks, anise, lemon (Colourbox)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    علاج لما يزعجك. تخصص السوبر ماركت رفوفا فقط للعديد من أنواع الشاي العلاجية. في حين أن البعض يفضلون أن يشيروا إلى تلك المشروبات حسب مكوناتها، مثل القرفة. والتسويق الحديث لأنواع الشاي يأتي وفقاً لأنواع العلاجات المختلفة، مثل الشاي الذي يساعد على النوم، أو الهضم وغير ذلك. كونتري تينز/ ريم ضوا.


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