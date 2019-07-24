 هكذا يريد أنستغرام الحد من انتشار المعلومات المضللة | عالم المنوعات | DW | 16.08.2019

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منوعات

هكذا يريد أنستغرام الحد من انتشار المعلومات المضللة

في محاولة منه لتفادي انتشار المعلومات الزائفة على منصته، قرر موقع أنستغرام لنشر الصور إضافة خاصية جديدة. فما هي هذه الخاصية وأي دور يلعبه رواد الموقع في استخدامها؟

Symbolbild Instagram (AFP/Getty Images/L. Bonaventure)

أعلن موقع أنستغرام لمشاركة الصور المملوك لشركة فيسبوك أنه أضاف خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التي يعتقدون أنها زائفة، وذلك في مسعى منه لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصته.

ولا تحظر فيسبوك نشر معلومات زائفة في أي من خدماتها للتواصل الاجتماعي، لكنها تتخذ خطوات للحد من انتشارها وتحذر المستخدمين بشأنها. ولدى فيسبوك 54 شريكا لفحص الحقائق يعملون في 24 لغة لكن البرنامج في انستغرام سيتاح في الولايات المتحدة فقط.

وقالت ستيفاني اوتواي المتحدثة باسم فيسبوك "هذه خطوة أولية حيث نعمل باتجاه نهج أكثر شمولا لمعالجة المعلومات المضللة".

ع.ش/ز.أ.ب (د ب أ)

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  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

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  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    فتاتان على كورنيش أبوظبي، التقطتها سيلفيا رازقوفا وتم نشرها على حساب "كل يوم من الشرق الأوسط" على الإنستغرام، لتحصد ما يقارب 900 إعجاب.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

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  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    المكان، شاطئ كوا داي ببلدة هوا القديمة الواقعة بمقاطعة كوانغ نام الفيتنامية. وقواعد النشر في صفحة "كل يوم من آسيا" هي عدم التقاط صور السيلفي أو الصور المأخوذة من الكومبيوتر أو صور كاميرات الديجيتال الاحترافية.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    تعرض صفحة "كل يوم من شرق أوروبا" صورة لقطيع من الأبقار في قرية رومانية صغيرة. تقول المصورة اللاتفية تينا ريميز: "أوروبا الشرقية ليست دولة ولا قارة، فأصبحت أراها من زاوية ثقافية بعيدا عن المنظور الجغرافي".

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    انقطاع التيار الكهربائي هو الواقع اليومي لسكان القاهرة في الوقت الراهن، إذ ينقطع فجأة وبطريقة عشوائية لمدة تصل إلى ساعتين يومياً. تعرض هنا المصورة آنيا كروكوسكا الناس هناك وهم يعدون زينة رمضان دون الاعتماد على الكهرباء. الكاتبة: دانا ريغف/ مروى محجوب.


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