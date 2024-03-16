هكذا يؤثر مكان إقامتك على صحة قلبك.. ولكن ما علاقة المطاعم؟

بالرغم من أن نظامنا الغذائي له تأثير كبير على صحة قلبنا، ولكن دراسة حديثة تشير إلى أن موقع إقامتنا قد يكون عاملا مؤثرا أيضا للإصابة بأمراض القلب، فالسكن في الريف يختلف عنه في المدينة.

مكان السكن مهم في صحتنا العامة، فالعيش في الريف مثلا يوفر مزايا صحية مختلفة للقاطنين في المدن. وتوضح دراسة حديثة من الولايات المتحدة أن موقع إقامتنا له تأثير كبير على صحة قلوبنا إلى جانب التغذية.

من المهم بداية الإشارة إلى أن التغذية غير الصحية، التي تتألف أساسًا من المنتجات الجاهزة الغنية بالسكر والدهون تؤثر سلبا على صحة القلب. فالأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة بكثرة يواجهون بشكل مثبت أخطارا أعلىللبدانة والأمراض المصاحبة، مثل السكري من النوع الثاني، وكذلك القصور القلبي (القلب الضعيف).

بيد أن الدراسة أظهرت مشكلة إضافية لمن يعيش بالقرب من مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي والحانات، حبث يتعرض باستمرار لإغراءات الأطعمة غير الصحية. وهو ما يمثل تأثيرا إضافيا على اتباع المرء لتغذية غير سليمة تؤثر عليه مستقبلا.

وبحسب موقع WMN الألماني قام باحثون من جامعة تولان في نيو أورليانز في الولايات المتحدة بتحليل بيانات أكثر من 500 ألف شخص في الفترة العمرية بين 37 و 73 سنة. استخلصوا هذه البيانات من سجل "UK Biobank" البريطاني. خلال التحليل، قاموا بدراسة عدد المقاهي والحانات ومطاعم الوجبات السريعة، وكذلك المتاجر التي تبيع الأطعمة الجاهزة في نطاق كيلومتر واحد من موقع إقامة المشتركين.

بعد ذلك، قارنوا البيانات مع تقارير الصحة للمشاركين في الدراسة. وتم تشخيص قصور القلب لدى حوالي 13 ألف مشارك خلال فترة المراقبة لمدة 12 عاما. وأظهرتالدراسة بشكل واضح أنه كلما كانت مطاعم الوجبات السريعة والحانات أقرب ، كلما ارتفعت المخاطرة بالإصابة بأمراض القلب.

لذا، كان لدى المشاركين الذين عاشوا في الأماكن التي فيها كثافة أعلى من مطاعم الوجبات السريعة، مخاطرة إضافية تصل إلى 16 في المئة للإصابة بالقلب الضعيف، مقارنة بالذين لم تكن بجوارهم هذه المطاعم.

توضح الدراسة أن الأمر لا يتعلق فقط بما نأكل، ولكن أيضا بأين وتحت أي ظروف نعيش. فمن يتعرض للعديد من الأطعمة غير الصحية في محيطه القريب، يتغذى وفقا للدراسة بشكل غير صحي. ولكن يمكنك مقاومة ذلك. كيف؟ عن طريق شراء الأطعمة الصحية.

وبحسب موقع فت فور فن الألماني تلعب أطعمة مثل الشوفان والأفوكادو وكذلك التوت دورا مهما في تغذية القلب والحفاظ على صحته. كما تعتبر الخضراوات والفواكه مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية.

ع.أ.ج