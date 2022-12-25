هكذا يؤثر الغذاء وبكتيريا الأمعاء على الجلد وصحة البشرة

تتأثر صحة الجلد بالنبيت الجرثومي المعوي (الميكروبات المعوية). فلو كانت الأمعاء مريضة، فإنها ستسبب التهابات جلدية. وإذا كان المعي يتمتع بصحة جيدة، سيؤدي ذلك لتحسن صحة الجلد.

كلما زاد تنوع الميكروبات في الأمعاء، كلما كان لذلك تأثير إيجابي على الهضم، وامتصاص المواد الغذائية، وتقوية جهاز المناعة. كما أن صحة الأمعاء تخفض احتمال الإصابة بالحساسية في الجلد، مثل التهاب الجلد التأتبي (الذي يعرف بالإكزيمة التأتبية). "كيف تؤثر الأمعاء على صحة الجلد؟ هذا الأمر لم يتضح بشكل نهائي بعد"، فالدراسات حوله مازالت مستمرة، كما يذكر موقع "تي أونلاين" الألماني.

ولكن هناك عدة أمراض جلدية تخف، إذا تحقق التوازن الغذائي للأمعاء. وهذا ما تؤكده طبيبة الجلد إيلين ماير-روغه، والمشاركة في الجمعية الألمانية لأطباء الجلد.

مضار المضادات الحيوية

عند تناول المضادات الحيوية يظهر الترابط بين الأمعاء وصحة الجلد. فالمضادات الحيوية لا تهاجم فقط البكتيريا الضارة في الأمعاء، وإنما المفيدة منها أيضا. الإسهال هو أحد الأعراض الشائعة عند أخذ المضادات الحيوية. "ومن غير النادر ظهور طفح جلدي واحمرار وحكة على الجلد، أو تشكل فطريات في المناطق التناسلية"، كما تذكر الطبيبة المختصة إيلين ماير-روغه، وتضيف: "هذا الدواء لا يؤثر على التوازن للميكروبات المعوية وإنما على الجلد أيضا وعلى الأغشية المخاطية".

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الأطعمة الأنسب لصحة الأمعاء والجلد

الأفضل لصحة الأمعاء والجلد هو تناول "الخضار والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة"، بحسب الطبيبة المختصة. التي تضيف: "بالمقابل هناك تأثير سلبي على الجلد عند تناول "السكر والمأكولات السريعة والقهوة وأيضا مشتقات الحليب".

وتشير الطبيبة إلى أن الأطفال الذين يولدون من خلال الولادة الطبيعية وليس عملية قيصرية، يحصلون على فرصة الحصول على بكتيريا نافعة من الأم، وهي هامة جدا لتعزيز جهاز المناعة ولصحة الأمعاء. وكذلك حليب الأم يحتوي على كثير من العناصر التي تمد الرضيع بالبكتيريا المعوية النافعة.

أما ألطفال الذين يولدون من خلال عملية قيصرية ولا يحصلون سوى على فترة قصيرة من الإرضاع الطبيعي، يكونون عرضة أكثر للأمراض الجلدية، وفق طبيبة الجلد ماير-روغه.

وعندما تعاني الأمعاء من مرض مزمن، فلهذا تأثيره الواضح على صحة الجلد، حيث تظهر الالتهابات الجلدية، وغيرها من الأعراض الجلدية كالتشققات، وتساقط الشعر.

بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية! زيت الأركان.. الذهب السائل وصفة الجمال الطبيعي في المغرب، ويُستخرج من لوز شجرة الأركان. يحتوي على نسبة كبيرة من "مضادات الأكسدة وفيتامينات كثيرة أهمها فيتامين E وأوميغا 6، المغذيان للشعر والبشرة. ويستعمل منذ القديم لعلاج مشاكل البشرة كحب الشباب والتجاعيد، ومشاكل فروة الرأس والشعر، بالإضافة إلى مشكلة تشقق الأظافر. والزيت المخصص لأغراض التجميل يُعد بطريقة مختلفة عن ذلك المعد للاستهلاك الغذائي.

بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية! زيت شجرة الشاي.. المطهر الطبيعي استخدمه الجنود الأستراليون في الحرب العالمية الأولى كمطهر، ويعد زيت شجرة الشاي آمناً عند استخدامه موضعياً وغير مكلف. وأثبتت الدراسات فعالية زيت الشاي في علاج العديد من المشكلات كحب الشباب والتخلص من قشرة الرأس ثم علاج سعفة القدم. كما أثبث فعاليته في طرد الحشرات، ومقاومة نمو العفن على الخضراوات والفاكهة. لا يمكن تناول زيت شجرة الشاي عن طريق الفم، فعند ابتلاعه يكون له آثار خطيرة على الصحة.

بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية! زيت الأفوكادو.. علاج البشرة القوي له عدة فوائد فيما يخص العناية بالجلد والبشرة، إذ يحتوي زيت الأفوكادو على أحماض "أوميغا 3" الدهنية وفيتامينات A وD وE. ولهذا السبب يعتبر مكوناً رئيسياً في منتجات كثيرة من الكريمات والمرطبات وكريمات الوقاية من الشمس. ومن ميزاته أنه مضاد للأكسدة، ويخفف التهابات الصدفية والإكزيما، ويسرّع التئام الجروح، كما يعالج الجلد المتضرر من حروق الشمس.

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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية! زيت التين الشوكي.. أغلى من الذهب زيت نادر وثمين، يتم الحصول عليه من بذور نوع من الصبار، التين الشوكي، الذي ينمو في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر هذا الزيت حسب المجلة الصحية الفرنسية "دوكتيسيمو" غنيا جدا بالستيرولات و"أوميغا 6" وفيتامين "هـ "، وهو مثالي لمحاربة التجاعيد والعناية بالشعر والبشرة. ويناسب كل أنواع البشرة وبشكل خاص للبشرة الجافة. كما أنه يغذي ويعالج بشكل ملفت الشعر ويعالج تلفه، ويقوي الأظافر ويمنحها لمعاناً.

بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية! زيت الزيتون.. رفيقنا اليومي يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة، ويغذي كل من الأظافر والعظام. وهناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام زيت الزيتون فيها من أجل ترطيب الشعر وتقويته وزيادة سماكته، ووصفات أخرى لكل من البشرة والأظافر أيضاً. وبينت دراسات أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الدم من التلف.

بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية! زيت جوز الهند.. فعال للصحة والجمال يستخلص من ثمار جوز الهند الغنية بالزيت، وتُستخدم أجزاؤه في خبز المعجنات وصنع الأطعمة. له انعكاسات جد إيجابية على صحة البشرة وترطيبها، وتقوية الشعر ولمعانه، فضلاً عن فعاليته في تهدئة بعض العوارض الهضمية مثل مرض القولون العصبي، ومشاكل عسر الهضم. إضافة إلى فوائده على الأسنان واللثة.

بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية! زيت البابونج.. لصحة نفسية وجسدية يستخلص من زهرة البابونج عن طريق التقطير ويستخدم منذ آلاف السنين في أغراض عديدة للصحة والشعر والبشرة. ويعتبر من الأعشاب المهمة التي لها الكثير من الاستخدامات المختلفة، ويحتوي زيته على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. إذ ثبت علمياً أنه يقي من السرطان ويساهم في تسكين الآلام ويحسن وظائف الجهاز الهضمي كما أن استنشاقه فقطي ساهم في التخلص من الاكتئاب. كما يغذي الشعر والبشرة بشكل ملفت وكبير.

بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية! زيت إكليل الجبل.. علاج لأمراض كثيرة له فوائد عديدة، منها تنظيف الجسم من السموم وذلك لقدرته على التأثير على الكبد والعصارة الصفراوية. كما أثبتت فائدته في علاج الصلع والثعلبة وإعادة إنبات الشعر. وقد وجدت تجربة أجريت على مجموعة من الرجال المصابين بالصلع الوراثي، أن قيامهم بتدليك رؤوسهم بمزيج مخفف من زيت إكليل الجبل لمرتين يومياً ولعدة أشهر متواصلة، كان له تأثير مشابه لتأثير دواء المنوكسيديل (Minoxidil) الذي يستخدم عادة لعلاج الصلع.



ف.ي