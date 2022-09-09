 هكذا وصلت أُنس جابر إلى هذا المستوى المتوهج وأضحت بطلة عالمية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.09.2022

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رياضة

هكذا وصلت أُنس جابر إلى هذا المستوى المتوهج وأضحت بطلة عالمية

أُنس جابر، التي بات يُشار إليها بالبنان، تخوض ثاني نهائي على التوالي في البطولات الكبرى للتنس، وعينها هذه المرة على اللقب. فهل نضجت بما فيه الكفاية؟ وكيف وصلت إلى هذه النقطة المتوهجة في مسيرتها؟

أنس جابر في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

مباراة واحدة تفصل أنس جابر عن تسطير اسمها كبطلة خالدة في عالم الرياضة التونسية والعربية

كان الأمر محرجا قليلا لها، بعد انتصارها في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة على الفرنسية كارولين غارسيا، بمجموعتين نظيفتين. ظهرت ملامح حياء على وجه أُنس جابر، التي بات يطلق عليها "وزيرة السعادة" في بلدها تونس، الذب يجتاز فترة صعبة اقتصاديا وسياسيا.

وخلال أحداث المباراة أظهرت أنس بعض ردود الفعل غير المعهودة منها، حيث ألقت أكثر من مرة مضربها وهي غاضبة. "أعتقد أنه ستتم إقالتي من منصبي كوزيرة للسعادة"، صرحت أنس مبتسمة، وأضافت: "أحيانا من الصعب أن تسيطر على غضبك. التنس رياضة قاسية. لذلك أود الاعتذار عن سلوكي".

مختارات

فازت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا ببطولة ويمبلدون للتنس لتحرم التونسية أُنس جابر من أن تصبح أول عربية وأفريقية تتوج بالبطولة. جابر قدمت مسيرة قوية هذا الموسم، لكن عليها الانتظار قبل حصد لقبها الأول في البطولات الكبرى.

"لقد ظهرت بمستوى قمة قبيل ويمبلدون"، قالت وسائل إعلام ألمانية عن فوز النجمة التونسية أنس جابر ببطولة برلين للملاعب العشبية. وأظهرت "وزيرة السعادة" إنسانيتها بجانب تفوقها الرياضي وجلبت معها البهجة في ملعب شتيفي غراف.

تتويج التونسية أنس جابر ببطولة مدريد المفتوحة للتنس وإحرازها أولى بطولاتها في دورات كبرى من فئة ألف نقطة، لقي ترحيبا واسعا لدى التونسيين والعرب. ووسط أزمات اقتصادية وسياسية حادة تواجهها تونس، تُلقب أنس بـ"وزيرة السعادة".

هذه اللقطات كانت جانبية ولا تستحق كل هذا التركيز؛ فالبطلة التونسية (28 عاما) هي أول عربية وإفريقية تصل إلى نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز.  وذلك بفضل ضرباتها المركزة القوية وتنويعها في أسلوب اللعب. لتكرر إنجازها الذي حققته في يوليو/تموز الفائت، عندما بلغت نهائي بطولة ويمبلدون البريطانية  وكتبت صفحة مميزة في تاريخ هذه اللعبة على مستوى بلدها وقارتها.

 

ملهمة للجماهير

ففي بلدها تونس غدت أنس جابر نجمة يشار إليها بالبنان. وتم تحويل اسم المكان الذي كانت تتدرب فيه بالقرب من المدينة الساحلية "قصر هلال" إلى "ملعب أنس جابر". كما زاد الإقبال على ممارسة اللعب في تونس مذ تألق أنس ونجاحها في البطولات العالمية. كما يتجمع المشجعون في تونس لمشاهدة مبارياتها على التلفاز، بشكل جماعي في المقاهي. فبعد بطولة ويمبلدون سجل حوالي 700 شخص في نادي أنس القديم.

أنس جابر مع يلينا ريباكينا - بطولة ويمبلدون 2022

أنس جابر وإنجاز أول غير مسبوق لرياضية عربية أو إفريقية بإحراز المركز الثاني في بطولة ويمبلدون

وتدرك أنس أنها باتت مشهورة  ومحط الاهتمام في تونس  والعالم العربي وكذلك في القارة الإفريقية. "آمل أن أتمكن من خلال لعبي من إلهام المزيد والمزيد من الأجيال في إفريقيا. هذا أمر يعني لي الكثير"، تقول النجمة التونسية بعد فوزها على الفرنسية غارسيا. وترى أنس في نفسها سفيرة لبلدها ولثقافتها؛ فكلا الأمرين يلعبان دورا في كل مباراة تخوضها: "إذا كنت أنا قادرة على النجاح، فيمكنكم أنتم أيضا. ثقوا بأنفسكم".

حصيلة قوية 

تطورها يحبس الأنفاس. في سنواتها الأولى كانت تخرج من الأدوار الأولى للبطولات الدولية. ولكنها، وبمساعدة زوجها وهو بنفس الوقت مدرب اللياقة الخاص بها، طورت مستواها بالمواظبة على التدريب. وهكذا ذهبت سنوات الكسل الأولى في غياهب النسيان.

التعب الجسدي، والجدول المضغوط للتمارين والبطولات، وكذلك تقييد حياتها الخاصة، أمور كادت أن تجعلها تستسلم وتهجر اللعبة، ولكنها تعلمت كيف تتأقلم مع هذه التحديات وتتغلب عليها، حتى تحصد النجاح.

هذا الانضباط آتى أُكله؛ فقد حققت أنس خلال العامين المنصرمين 92 انتصارا. إنجاز لم تحققه أي لاعبة أخرى من اللاعبات المشاركات في البطولات العالمية. وحتى منافستها في نهائي فلاشينغ ميدوز، البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، تتخلف عنها بانتصارين.

واليوم تقف أنس جابر مجددا على مشارف تحقيق إنجاز تاريخي: أول لقب في البطولات الأربع الكبرى. تحقيق هذا اللقب سيخلد اسمها. في نهائي ويمبلدون خسرت أمام يلينا ريباكينا في مباراة من ثلاث مجموعات. "يبدو الأمر أكثر واقعية الآن" تقول أنس في نيويورك، وتضيف: "في ويمبلدون كان لدي حلم، ولم أستطع تصديق الأمر". والآن قد يكون الوقت حان في نيويورك، ليتحول الحلم إلى حقيقة.

يورغ شتروهشاين/ف.ي

  • Tennis Wimbledon - The All England Lawn Tennis Club (picture alliance/Actionplus)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    "العشب المقدس" على الطريق

    ويمبلدون هي أقدم وأهم بطولة تنس في العالم. وأول افتتاح كان في عام 1877. والسبب هو أن النادي الانجليزي/ All England Lawn Tennis and Croquet Club يريد كسب المال من وراء تنظيم البطولة. في 1922 حدث الانتقال إلى طريق تشرش/ Church Road حيث تقام اليوم البطولة. ويتم اللعب هناك في ملعب رئيسي إلى جانب 16 ملعبا جانبيا.

  • England Tennis Wimbledon Prinz William und Herzogin Catherine 2012 (picture-alliance/dpa/A. Filippov)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    مقصورة ملكية

    خلال الانتقال إلى الملعب الجديد في عام 1922 تم التفكير أيضا في العائلة الملكية حين أقيمت مقصورة خاصة أمام الملعب الرئيسي ما يُسمى "بالصندوق الملكي" لأعضاء العائلة الملكية. وكان ملك انجلترا جورج الخامس في 1907 أول ضيف من العائلة الملكية في بطولة ويمبلدون. وفي السنوات الماضية حضرت الدوقة كاثرين والأمير وليام بانتظام فعاليات البطولة.

  • England Tennis Wimbledon 2015 Novak Djokovic (picture-alliance/dpa/M. Atkins)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    توزيع الجوائز من قبل الدوق

    حتى الكؤوس في ويمبلدون تأتي من أيادي ذات نسب ارستقراطي. تقليديا يقدم إدوارد، دوق كينت الجوائز ، وقد تم ذلك حتى عام 2001 مع زوجته الدوقة إلى جانبه. إنه ابن عم الملكة إليزابيث الثانية وراعي البطولة. والملكة تولت مهمته في الماضي، لكن قبل 45 عاما.

  • Wimbledon 1997 Andre Agassi (picture-alliance/Augenklick/Rauchensteiner)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    أبيض بالكامل

    من يريد ولوج الملعب في ويمبلدون وجب على لباسه أن يكون 90 في المائة من لون أبيض. هذا التقليد يعود إلى بدايات البطولة، وهو ينطبق في التسعينات أيضا على "عصفور الجنة" أندري أغاسي الذي يقف في الملعب عادة بألوان لامعة.

  • England Tennis Wimbledon Grand Slam 2011 (picture-alliance/A. Couvercelle)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    مدرسة قاسية

    قبل أن يحق لمن يسمونهم "أولاد وبنات الكرات" الاصطفاف لدخول ملعب ويمبلدون يخضع هؤلاء لإجراءات انتقائية صارمة. يستمر تدريب الشباب البالغين من العمر 14 إلى 18 شهرا يتعلمون خلالها كيف يمررون الكرات بصفة متقنة ويقدمون المنشفات. ومن بين 1000 مرشح ينجح فقط 250 في كل سنة بدخول العشب المقدس.

  • Tennis Wimbledon -Anzeigetafel 2008 (picture-alliance/PA_Wire/L. Whyld)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    عمل يدوي

    من يلعب في أي جولة وعلى أي ملعب وضد من؟ فأثناء بطولة من حجم ويمبلدون حيث تقام مباريات متعددة الأصناف، فإنه من غير السهل الحفاظ على نظرة عامة. لكن على طريق تشرش/ Church Road لا يُترك شيء للصدفة أو للكومبيوتر، بل للوحة تسجيل الأهداف التي يتم تحديثها يدويا.

  • Tennis Wimbledon - Erdbeeren (picture-alliance/PA_Wire/L. Whyld)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    شهية طيبة!

    الأكلة المفضلة لدى زوار ويمبلدون هي الفراولة مع القشطة. يوميا تُباع حصص متعددة من هذا الطعام اللذيذ. و"فريق الفراولة" في ويمبلدون يتكون من 40 شخصا. ويبدو أنه يتم في كل بطولة استهلاك نحو 28.000 كلم من الفاكهة الحمراء ونحو 7000 ليتر من القشطة.

  • Tennis Wimbledon - Champions Gruppenfoto 1884 (picture alliance/Mary Evans Picture Library)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    إخوة ناجحون

    الأكلة المفضلة لدى زوار ويمبلدون هي الفراولة مع القشطة. يوميا تُباع حصص متعددة من هذا الطعام اللذيذ. و"فريق الفراولة" في ويمبلدون يتكون من 40 شخصا. ويبدو أنه يتم في كل بطولة استهلاك نحو 28.000 كلغ من الفاكهة الحمراء ونحو 7000 من لترات القشطة.

  • Tennis Wimbledon 2009 - Roger Federer, Pete Sampras, Bjorn Borgand und Rod Laver (picture-alliance/DPPI)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    فأئزون بأرقام قياسية

    إلى جانب وليام رينشو بإمكان الأمريكي بيتر سامبراس/ Pete Sampras (الثاني من اليسار) وروجر فيديرر/ Roger Federer من سويسرا ( الثاني من اليمين) رفع كأس الفوز سبع مرات. وفيدرر المحبوب لدى المتفرجين في ويمبلدون فاز بين 2003 و 2007 خمس مرات متتالية. والنتيجة نفسها حققها بيورن بورك/ Björn Borg (على يسار الصورة) في السبعينات.

  • England Tennis Wimbledon Bjoern Borg (pictur-alliance/G. Cranham)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    أيقونه من السويد

    السويدي صاحب الشعر الطويل كان في الماضي نجم بوب حقيقي ويتم تمجيده، لاسيما من مشجعات الجنس اللطيف. بيورن بورغ يلعب بطريقة غير رشيدة ويحدث ثورة في لعبة التنس. وفي الملعب على طريق تشرش يحصد بين 1976 و 1980 جميع الألقاب ويقف في 1981 في النهائي الذي خسره ضد الأمريكي جون ماكنرو.

  • Tennis Wimbledon 1969 - Rod Laver (picture-alliance/dpa/UPI)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    هيمنة أسترالية

    قبل أن يبسط بيورن بورغ هيمنته على ويمبلدون، كانت بطولة الرجال طوال عقود تحت سيطرة أسترالية. في الدورات الـ 26 بين 1946 و 1971 وصل أسترالي إلى النهائي فقط خمس مرات. وعشر مرات كانت المباراة النهائية في هذه الفترة أسترالية محضة. وفي 1968 بدأت حقبة الملاعب المفتوحة وبإمكان المحترفين المشاركة. الفائز الأول رود لافر من أستراليا.

  • Tennis Wimbledon 1985 - Boris Becker (picture alliance/dpa/R. Schrader)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    ملك القلوب

    انتصار واحد أقل في ويمبلدون بالمقارنة مع لافر/ Laver، أي ثلاثة أهداف سُجلت في حساب بوريس بيكر. الألماني صاحب الشعر الأحمر يفوز في 1985 بصفة مفاجئة كشاب في السابعة عشرة من عمره ويغزو قلوب المتفرجين في لندن. ويسمي بيكر الملعب المركزي في ويمبلدن غرفة إقامته. لكنه خسر 4 مباريات نهائي ، أي أكثر من تلك التي فاز بها.

  • Tennis Wimbledon - Boris Becker und Michael Stich (picture alliance/Augenklick/Rauchensteiner)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    مواجهة بلا صداقة

    الهزيمة المرة في النهائي كانت في 1991 ضد ميشائيل شتيش/ Michael Stich. الإثنان يلعبان في فريق مشترك في كأس ديفيس، لكن لا تربطهما علاقة صداقة، بل العكس. ميشائيل الذي كان دوما في ظل بيكر يلعب أشواطه بدم بارد ويفوز في الأشواط الثلاثة. بيكر يعبر عن إحباطه ويصرخ في الملعب :" ألعب بطريقة باهتة، لم أعد أرغب في المواصلة".

  • Tennis Wimbledon 2013 - Andy Murray (picture alliance/PA Wire/J. Brady)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    وأخيرا بريطاني من جديد

    آندي موراي أدخل البهجة في صدور المتفرجين في ويمبلدون عندما فاز بالبطولة في 2013. وأخيرا يكون الجزء الأكبر من محبي التنس قد قالوا حينها في الجزيرة. 77 عاما بعد البريطاني فريد بري يمكن للبريطاني موراي الفوز بالكأس الذهبية ووضع قبلة عليها.

  • Tennis Wimbledon 1931 - Cilly Aussem und Hilde Krahwinkel-Sperling (picture alliance/IMAGNO/Austrian Archives)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    نهائي ألماني

    بالنسبة إلى اللاعبات واللاعبين الألمان كانت الثلاثينات الفترة الأنجح في ويمبلدون. كوتفريد فون غرام وقف بين 1935 و 1937 ثلاث مرات في النهائي. وفي 1931 تفوز سيلي اوزم (يسار) في مباراة نهائية ألمانية ضد هيلده كرافينكل- شبيرلنغ. وبعدها تأتي فترة عطش طويلة على غرار ما حصل للبريطانيين. استغرق الوقت 57 عاما حتى حصل لاحقا النجاح الألماني المقبل.

  • Tennis Wimbledon 1996 - Steffi Graf (picture alliance/Photoshot)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    حقبة الكونتيسة

    لكن النجاحات جاءت بعدها تتالت، الألمانية شتيفي غراف احتفلت بانتصاراتها السبعة في ويمبلدون بين 1988 و 1996 (الصورة). وكانت في تلك الفترة الشخصية المسيطرة على البطولة. لكن المباراة النهائية الأولى التي خاضتها في 1987 خسرتها. وفي 1999 وصلت إلى النهائي للمرة الأخيرة، غير أنها أخفقت أمام الأمريكية لندساي دافنبورت.

  • Tennis Wimbledon 2018 Frauen Finale Williams - Kerber (Reuters/A. Boyers)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    خليفة غير عادية

    بعدها باثنين وعشرين عاما بعد شتيفي غراف فازت مع انغيليكا كيربر ألمانية بالبطولة من جديد. ولم تصدق نجاحها بـ 6:3 و 6:3 ضد سيرينا وليامز التي عادت قبلها بأشهر قليلة من عطلة الإنجاب. إنها المحاولة الثالثة بعد غراف: في 2013 خسرت زابينا ليسيكي ضد ماريون بارتولي وفي 2016 انهزمت كيربر ضد وليامز.

  • UK Martina Navratilova in Wimbledon 1990 (picture-alliance/dpa/A. Scheidemann)

    ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع

    ملكة ويمبلدون

    سيرينا وليامز أحرزت سبعة نجاحات في ويملبدون. لكن اللاعبة الأنجح في كل الأوقات هي منافسة شتيفي غراف الدائمة مارتينا نافراتيلوفا. اللاعبة التشيكية المولد فازت بالبطولة تسع مرات. بين 1982 و 1990 وصلت دوما إلى النهائي. وتمثل انتصاراتها المتتالية بين 1982 و 1987رقما قياسيا.


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