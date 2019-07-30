هكذا قضى بايرن ميونيخ على فلسفته بيده!

حين سئل مدير نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم من قبل صحفيي مجلة "شبورت بيلد" الألمانية عن فلسفة ناديه، وذلك في إطار البحث عن مدرب جديد عقب إقالة نيكو كوفاتش، ردّ كارل هاينز رومينيغه قائلا: "نحن نبحث عن مدرب يرفع من طريقتنا في الاستحواذ على الكرة، وذلك إلى ذات المستوى الذي كنا عليه تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، ويوب هاينكس وبيب غوارديولا. إنها فلسفة بايرن ميونيخ".
من يستمع إلى كلام رومينيغه يعتقد أن المدربين الثلاثة عملوا على خط واحد، وأنهم تعاقبوا على الفريق لإتمام ما أنجزه الآخر، لكن في واقع الأمر كل مدرب كان يغني على كرته منفردا.
غوارديولا يضع الأساس
مؤسس فلسفة الاستحواذ على الكرة في بايرن وبدون منازع هو بيب غوارديولا. معه عرف البايرن تطورا لسياسة اللعب التموضعي، الذي أدخله قبله المدرب الهولندي لويس فان خال.
نجح غوارديولا في إنشاء منظومة متطورة داخل النادي الألماني، لكنها بقيت تجربة غير مكتملة برحيله في عام 2016 إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.
مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا عرف البايرن تطورا لسياسة اللعب التموضعي،
أنشيلوتي يستلم
بعد رحيل غوارديولا سارعت إدارة النادي إلى التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي. والمهمة التي أوكلت إليه هو تليين منظومة بيب المحكمة نحو خلق مساحات أفقيا. هذه المحاولة نجحت في البداية لكنها أثبت عن فشلها بعد ذلك، لأن أنشيلوتي فشل في تطوير خطته، وكان عليه الذهاب.
وهذا يعني أن مبادئ فلسفة اللعب التموضعي التي تم العمل بها من قبل فان خال، إلى يوب هاينكس ثم بيب غوارديولا، تبخرت مع الهواء.
وكان هذا هو الأساس الذي منح بايرن تميزا وقوة، حتى باتت الأندية الكبرى تخشاه، والدليل إقرار مدرب أتلتيكو مدريد سيميوني في موسم 2015/16 بـأنه في دوري الأبطال واجه "واحدا من أقوى المنافسين على الإطلاق".
قوة البايرن كانت تكمن آنذاك في "عصر" المنافس، وكأنه داخل ماكينة. وأورد موقع "فوكوس" الألماني في تقرير نشر الجمعة (20 ديسمبر/ كانون الأول) متحدثا عن هذه الفترة بأن الضغط، والتموضع والتمريرات جميعها كانت مدروسة بدقة...وعند كل حالة، كان اللاعبون يجدون مخرجا أو اثنين. ويضيف التقرير كان واضحا أن لاعبي البافاري كانوا يدركون تطورات اللعب قبل حدوثها، ما ساعدهم على السرعة في ردة الفعل، بشكل أدهش المنافسين".
بتسلم أنشيلوتي دخلت الماكنة البافارية مرحلة "التعطل"، وبدا ذلك وضحا، حين استلم صديق رومينغه يوب هاينكس بعد ذهاب المدرب الإيطالي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن هاينكس فشل في إعادة المنظومة الى سابق عهدها.
توقف الماكينة البافارية
الأمور سوف تتدهور بشكل ملحوظ بالتعاقد مع المدرب نيكو كوفاتش، وهو القرار الذي لم ينجم عن دراسة لمستلزمات وضع الفريق، بقدر ما كان حلا توافقيا في ظل صراع السلطة الدائر خلف أروقة "أليانس أرينا". وكانت النتيجة فشل ذريع للتجربة. وهذا لم يفاجئ أحدا، بحكم أن مدربا بفلسفة اللعب الدفاعي، لا يمكنه إعادة تشغيل ماكينة بأزرار غريبة عنه.
آثار ذلك لم تظهر على مستوى دوري الأبطال فحسب، بل حتى على مستوى البوندسليغا، مملكة الأسد التي عادة ما يتجول فيها بمنفرده. هناك ظهر مدربون جدد بأفكار متطورة وعصرية، مقابل جمود بافاري ملفت، والنتيجة أن حتى فريقا مثل فرايبورغ بات يشكل تحديا لعملاق الأمس.
تجربة هانزي فليك
في تصريح لبطل العالم في مونديال 2014، قال المدافع جيروم بواتينغ أن هانزي فليك في طريقه ليصبح يوب هانكيس الجديد، في شهادة تكشف عن الكثير وتوحي بأن إدارة النادي بدأت تعي أخطاءها في الأعوام الأخيرة. وتصريح رومنيغه لـ"شبورت بيلد" المذكور أعلاه، تأكيد إضافي على ذلك.
منذ تولي فليك قيادة السفينة البافارية، عاد الفريق إلى طريقة لعبه قبل موسم 2016. رفع مستوى الضغط، وعاد إلى فلسفة السيطرة على الكرة. لكن ما بقي غائبا ذلك الشباك الذي يحكم به القبضة، يقول تقرير "فوكوس" في إشارة إلى غياب التركيبة الأساسية. وهذا الغياب يوقع بايرن فريسة للهجمات المرتدة التي تفقده توازنه وبسرعة. وهو ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية في منافسات الدوري، أمام فرايبورغ رغم فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم، أو قبل ذلك أمام باير ليفركوزن حين انهزم في منافسات المرحلة 15 بهدفين لهدف.
وفاق بنكيران
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
أصغر مدير في تاريخ "البوندسليغا"
اعتزل أولي هونيس عالم الساحرة المستديرة بعمر لم يتجاوز السابعة وعشرين سنة، وذلك بسبب إصابة قوية في الركبة. وفاز أولي هونيس كلاعب بكأس العالم سنة 1974 مع منتخب ألمانيا الغربية. وأصبح هونيس أصغر مدير للنادي في تاريخ البوندسليغا، حيث عينه رئيس بايرن ميونيخ آنذاك ويلي هوفمان في ذلك المنصب المهم في الفريق.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
موهبة إدارية منذ الصغر
حتى أثناء فترة لعبه فوق المستطيل الأخضر، أثبت أولي هونيس موهبته الإدارية، فقد ساهم سنة 1978 في حصول بايرن ميونيخ على اتفاقية رعاية مع شركة في مسقط رأسه مدينة أولم، التي تقع في ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
أول صفقة كبيرة
عندما تولى أولي هونيس منصب مدير نادي بايرن ميونيخ، كان يتحتم على النادي دفع ديون بلغت قيمتها سبعة ملايين مارك ألماني (العملة آنذاك). وقال هونيس عن تلك المرحلة "الشيء الأهم كان هو جعل بايرن ميونيخ بلا ديون". وانتعشت خزائن النادي البافاري بمبلغ 11 مليون مارك بعدما نجح أولي هونيس في بيع النجم كارل هاينز رومينيغه، ما ساعد مدير بايرن ميونيخ في تسديد ديون الفريق كاملة.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
العدو اللدود ليميك
كان ويلي ليميك (يمين الصورة) عدو أولي هونيس اللدود، فقد أطلق ليمك، الذي كان يشغل منصب مدير فريق فيردر بريمن في منتصف فترة الثمانينيات عدة تصريحات قوية ضد هونيس على غرار "الغطرسة التي لا يمكن تجاوزها"، في حين رد عليه هونيس بـ "المُحرض".
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
شجار مع داوم
من الأمور الحافلة أيضاً في مسيرة أولي هونيس هو شجاره مع مدرب فريق كولونيا كريستوف داوم، ففي برنامج رياضي كان يُذاع على القناة الألمانية الثانية، قال أولي هونيس وهو ينظر إلى ديكور الاستوديو "أنت تُبالغ في تقدير نفسك، يجب أن تنظر إلى فوق وترى أنّ هذه كرة وليست هالة". بينما رد عليه داوم قائلاً "حتى أصل إلى مقياس المبالغة (الذي تتحدث عنه)، يجب أن يكون عمري مائة سنة".
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
علاقة خاصة مع هاينكس
اعترف أولي هونيس أن "الانفصال المبكر عن يوب هاينكس سنة 1991 كان من أسوأ أخطائي". بيد أن هونيس استفاد من الخطأ، وتعاقد مع يوب هاينكس لتولي تدريب بايرن ميونيخ، حيث قاد المدرب الألماني الفريق البافاري إلى الفوز بعدة ألقاب. وتجمع أولي هونيس علاقة صداقة وثيقة مع يوب هاينكس.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
الثلاثية التاريخية
ستبقى سنة 2013 خالدة في ذهن أولي هونيس ومشجعي بايرن ميونيخ على حد سواء، إذ قاد المدرب يوب هاينكس الفريق البافاري إلى الفوز بثلاثية تاريخية: لقب الدوري الألماني لكرة القدم، كأس ألمانيا ومسابقة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
يساعد في أوقات الحاجة
يُقدم أولي هونيس يد المساعدة قدر استطاعته إلى من يحتاجها، فقد استفادت بعض الفرق الكروية من كرمه على غرار فريق سانت باولي ومنافسه التقليدي بوروسيا دورتموند.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
متقلب المزاج
علاقة أولي هونيس مع الجماهير متناقضة نوعاً ما، ففي بعض الأحيان يُقدم نفسه كواحد من القريبين من الجماهير (انظر الصورة)، ويُوزع عليهم النقانق. في حين يصيبه الغضب في أوقات آخرى ويُعبر عن ذلك علنية.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
دموع أثناء أزمة التهرب الضريبي
في الاجتماع السنوي العام سنة 2013 لم يشعر أولي هونيس بالخجل من ذرف دموعه أمام الملأ، ففي تلك الفترة كانت التحقيقات جارية مع هونيس بسبب قضية التهرب الضريبي التي تورط فيها، ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة بايرن ميونيخ.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
ثلاث سنوات ونصف في السجن
سنة 2014 أُدين أولي هونيس بتهمة التهرب الضريبي (28.5 مليون يورو)، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وقرر هونيس عدم استئناف قرار المحكمة ودخل السجن، وأمضى فيه نصف العقوبة وخرج سنه 2016. وفي نفس السنة أيضاً، أصبح هونيس مرة أخرى رئيساً لبايرن ميونيخ.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
آراء متباينة
منذ سنوات، يُشكل أولي هونيس مع الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه رئاسة مزدوجة. ولا يُعبر الشخصان دائماً عن رأي مُوحد، فمثلاً يُعبر هونيس عن دعمه الواضح لمدرب الفريق نيكو كوفاتش، بينما يُوجه رومينيغه انتقادات علنية إلى المدرب الكرواتي الشاب.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
وقت أكثر لسوزان
استطاع أولي هونيس تحويل بايرن ميونيخ إلى علامة تجارية عالمية. هكذا لخص المدرب الألماني يوب هاينكس فترة إشراف هونيس على النادي البافاري. وأعلن هونيس في وقت سابق أنه سيرحل على النادي خلال سنتين أو ثلاثة سنوات على أقصى تقدير، حيث سيكون بمقدرته قضاء كثير من الوقت مع زوجته سوزان، التي يرتبط بها منذ سنة 1973.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
مُحب للغولف
تُعد ممارسة الغولف من الهوايات المُفضلة لرئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس، الذي يقول عن هذه الهواية "أعتقد أن لاعبي كرة القدم بمقدورهم أن يكونوا لاعبي غولف من الطراز الجيد"، وأضاف: "أولاً، جميعهم رياضيون للغاية. وثانيا لديهم شعور معين بلمس الكرة، ما يعني أن لديهم ميزة ضرب الكرة دون الحاجة للقيام بتمارين كثيرة". إعداد: شتيفن نيستلر/ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان