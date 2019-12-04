هكذا رد ترامب على "سخرية" زعماء العالم منه

ظهر قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وهولندا في تصوير فيديو تم تسجيله دون علمهم خلال حفل استقبال في قصر بكنغهام في العاصمة البريطانية وهم يسخرون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب طول مؤتمره الصحافي الذي سبق قمة حلف شمال الأطلسي.

وسجلت كاميرات قصر باكنغهام الفيديو مساء الثلاثاء (4 كانون الأول/ ديسمبر 2019) قبل القمة التي جرت في واتفورد على مشارف لندن، ورصدته شبكة "سي بي سي" الكندية وبثته مع النص المكتوب لحديث القادة.

ويُسمع في الفيديو صوت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يسأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ألهذا السبب تأخرت؟" ويتدخل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ليقول "لقد تأخر لأن المؤتمر الصحافي استغرق 40 دقيقة على الأقل".

وجرى المؤتمر الصحافي الطويل في وقت سابق من الثلاثاء قبل اللقاء الثنائي بين ماكرون وترامب على هامش القمة.

وفي الفيديو يبدو ماكرون وكأنه يروي فكاهة عن اللقاء بينما كانت الأميرة البريطانية آن ورئيس الوزراء الهولندي يستمعون، إلا أن ماكرون كان يدير ظهره للكاميرا ولم يمكن من الممكن سماع ما قاله. وقال ترودو "نعم نعم لقد أعلن ... كان يجب أن تشاهدوا المفاجأة التي ظهرت على وجه فريقه". وكما فعل في اجتماع حلف شمال الأطلسي العام الماضي، تجاهل ترامب بروتوكول القمة العادي واستغل ظهوره مع زعماء الحلفاء للإجابة على عشرات الأسئلة من وسائل الإعلام العالمية.

ولم يتأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرد على الفيديو الساخر منه، فقد أفادت وكالة الأنباء الألمانية اليوم بأن ترامب قد ألغى مؤتمراً صحفياً ختامياً كان يعتزم عقده عقب انتهاء أعمال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" قرب لندن، بعد أن سخر القادة الآخرون على ما يبدو من جلساته المطولة غير المدروسة مع الصحفيين.

وغرد ترامب عبر موقع تويتر قائلاً: "عندما تنتهي اجتماعات اليوم، سأعود إلى واشنطن".

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الرئيس الأميركي كان غاضباً على ما يبدو من قادة العالم الذين سخروا منه، ووصف ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي كان مشاركا في اللقاء بأنه "ذو وجهين".

ر.ض/ز.أ.ب (د ب أ)