هكذا ردت شركة نايكي على احتجاجات مسلمين على إحدى أحذيتها

تواجه شركة "نايكي" للملابس والأدوات الرياضية ضغوطا من أجل استدعاء أحد تصميماتها الرائدة من الأحذية الرياضية الخفيفة، وذلك بعدما قدم مستهلك عريضة عبر الإنترنت قال فيها إنه يوجد أسفل الحذاء شعار يشبه كلمة "الله" بالعربية. وطالب المستهلك الشركة باستدعاء "هذه الأحذية التجديفية المسيئة وكافة المنتجات التي تحمل نفس الشعار ووقف بيعها حول العالم على الفور".
ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" اليوم الخميس 31 يناير/ كانون الثاني، فقد ردت الشركة، في بيان، أنه جرى تصميم الشعار ليمثل العلامة التجارية Air Max، وأن "فهم أي معنى آخر هو أمر غير مقصود". وشددت الشركة بالقول :"نحترم كافة الأديان، ونأخذ مثل هذه المخاوف على محمل الجد".
و كانت الشركة تعرضت لمشكلة مشابهة في 1997، عندما احتج "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" على شعار ظهر على أحذية رياضية بعينها لكونه يشبه كلمة "الله". وقالت الشركة في حينها إنها تأسف لسوء الفهم الذي حدث وقالت إنه جرى تصميم الشعار ليشبه الشعلة، وقامت باستدعاء خط من الأحذية.
هـ.د/ ط أ (د ب أ)
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الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية
تعتبر شركة أديداس المزود الرئيسي لنادي بايرن ميونيخ باللوازم الرياضية. تدفع الشركة الألمانية حوالي 25 مليون يورو لخزينة بطل الدوري الألماني. مبلغ قليل نسبيا مقارنة مع تدفعه أديداس لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يتلقى مبلغا يفوق ما يحصل عليه بايرن ميونيخ بحوالي أربع مرات.
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الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية
شركة أديداس تزود أيضا فريق شالكه بكل ما يحتاجه لاعبوه من لوازم رياضية.
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الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية
يعتبر فريق دورتموند أقوى منافس لفريق بايرن ميونيخ في الدوري الألماني. وصيف بطل الدوري يقتني لوازمه الرياضية من شركة بوما، وهي أقوى شركة منافسة لشركة أديداس في ألمانيا.
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الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية
عاد ماريو غوتسه إلى صفوف فريقه الأم بوروسيا دورتموند الذي يرتبط بعقد مع شركة بوما، لكن غوتسه يرتبط شخصيا بعقد مع شركة نايكي. وهو الأمر الذي تسبب له في حرج مع ناديه السابق بايرن ميونيخ عندما تم تقديمه للجمهور البافاري عقب انتقاله قبل ثلاث سنوات إلى بايرن ميونيخ، حيث ارتدى في أول ظهور له في ميونيخ قميصا يحمل اسم الشركة الأمريكية.
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الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية
ستة أندية في الدوري الألماني ترتبط بعقد شراكة مع شركة نايكي. من بين هؤلاء الوافد الجديد على البوندسليغا نادي إر بي لا يبتسيغ.
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الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية
أندية فيردر بريمن وأينتراخت فرانكفورت وأوغسبورغ بالإضافة إلى نادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين ترتبط بدورها بعقود شراكة مع شركة نايكي الأمريكية.
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الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية
نايكي تزود أيضا فريق فولفسبورغ بكل ما يحتاجه من لوازم رياضية. الشركة الأمريكية تمني النفس بأن ينجح فولفسبورغ في العودة للمنافسة في إحدى المنافسات الأوروبية، بعدما أخفق في ذلك الموسم الماضي.
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الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية
مهما كان اسم الشركة التي تزود أندية الدوري الألماني باللوازم الرياضية، فإن الأندية تتوقع منها ملابس رياضية عالية الجودة. فتمزق القمصان الرياضية خلال المباريات مثلا يضع الشركة والنادي على السواء في حرج.
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الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية
اختار نادي فرايبورغ العائد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا) أن يرتبط بعقد شراكة مع شركة هومل (Hummel) الدنماركية.
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الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية
صحيح أن شركات أديداس وبوما ونايكي تستحوذ على نصيب الأسد في صفقات تزويد أندية الدوري الألماني باللوازم الرياضية، لكن هناك شركات صغيرة واعدة استطاعت أن تأخذ نصيبها في هذه السوق، كما هو الشأن بالنسبة لشركة جاكو التي ترتبط بعقد شراكة مع نادي باير ليفركوزن ودارمشتات.
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الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية
شركة إيريما (Erima) التي تزود لاعبي نادي كولونيا بالملابس الرياضية تنتمي أيضا إلى عينة الشركات الصغيرة.
الكاتب: ديرك كاوفمان/ع.ش