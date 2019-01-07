هكذا ردت شركة نايكي على احتجاجات مسلمين على إحدى أحذيتها

تواجه شركة "نايكي" للملابس والأدوات الرياضية ضغوطا من أجل استدعاء أحد تصميماتها الرائدة من الأحذية الرياضية الخفيفة، وذلك بعدما قدم مستهلك عريضة عبر الإنترنت قال فيها إنه يوجد أسفل الحذاء شعار يشبه كلمة "الله" بالعربية. وطالب المستهلك الشركة باستدعاء "هذه الأحذية التجديفية المسيئة وكافة المنتجات التي تحمل نفس الشعار ووقف بيعها حول العالم على الفور".

ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" اليوم الخميس 31 يناير/ كانون الثاني، فقد ردت الشركة، في بيان، أنه جرى تصميم الشعار ليمثل العلامة التجارية Air Max، وأن "فهم أي معنى آخر هو أمر غير مقصود". وشددت الشركة بالقول :"نحترم كافة الأديان، ونأخذ مثل هذه المخاوف على محمل الجد".

و كانت الشركة تعرضت لمشكلة مشابهة في 1997، عندما احتج "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" على شعار ظهر على أحذية رياضية بعينها لكونه يشبه كلمة "الله". وقالت الشركة في حينها إنها تأسف لسوء الفهم الذي حدث وقالت إنه جرى تصميم الشعار ليشبه الشعلة، وقامت باستدعاء خط من الأحذية.

هـ.د/ ط أ (د ب أ)