 هكذا ردت الناشطة السويدية على تغريدة ترامب الساخرة | عالم المنوعات | DW | 25.09.2019

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منوعات

هكذا ردت الناشطة السويدية على تغريدة ترامب الساخرة

يتيح موقع "تويتر" تحديدا مساحة للمواجهات والشد والجذب، أمر يعرفه الرئيس الأمريكي ترامب جيدا. آخر "اشتباك" لترامب على تويتر كان مع الناشطة البيئية تونبرغ التي سخر منها بتغريدة، فردت عليه بهذه الطريقة.

USA UN Greta Thunberg und Donald Trump (Reuters/A. Hofstetter )

تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي سخر فيها من ناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، تصدرت المواقع الإخبارية يوم أمس وتسببت في انتقادات شديدة للرئيس الأمريكي. فبالرغم من أن نص التغريدة  قد لا يبدو مسيئا للوهلة الأولى، إلا أن الكثيرين اعتبروها سخرية من الناشطة الشابة.

ونشر ترامب كلمة تونبرغ التي توجه فيها انتقادات حادة لقادة العالم معلقا عليها "تبدو شابة سعيدة للغاية، تتطلع لمستقبل رائع ومشرق. من الجميل رؤية هذا". السياق الذي نشرت فيه التغريدة، تسبب في أن الكثيرين اعتبروها مسيئة لتونبرغ.

مختارات

حملت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الدول الصناعية مسؤولية مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض، واعتبرت أن الدول النامية هي المتضررة من التغيير المناخي، جاء ذلك في كلمة ألقتها أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك. (23.09.2019)

للمرة الأربعين يتم تكريم بعض الناشطين حول العالم بجائزة نوبل البديلة الذين يسعون لإيجاد حلول لمشاكل كبيرة في عصر العولمة. في عام 2019 سيتم تكريم الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر إلى جانب محامية وناشطين في مجال البيئة. (25.09.2019)

ويبدو أن غريتا نفسها فهمت ما وراء كلمات ترامب عنها، وردت عليه بعدها بساعات على تويتر أيضا، لكن ليس بتغريدة وإنما بتغيير النبذة الشخصية الخاصة بها على تويتر (والمعروفة بـ Bio) للجملة التالية: شابة سعيدة للغاية، تتطلع لمستقبل رائع ومشرق". وكانت غريتا تعرف نفسها قبل ذلك على تويتر بعبارة ""ناشطة في مجال المناخ عمرها 16 عاما ومصابة بمتلازمة أسبرجر"، وفقا لتقرير نشره موقع مجلة "شبيغل" الألمانية.

ا.ف/ ح.ز

 

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