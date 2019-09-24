هكذا ردت الناشطة السويدية على تغريدة ترامب الساخرة

تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي سخر فيها من ناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، تصدرت المواقع الإخبارية يوم أمس وتسببت في انتقادات شديدة للرئيس الأمريكي. فبالرغم من أن نص التغريدة قد لا يبدو مسيئا للوهلة الأولى، إلا أن الكثيرين اعتبروها سخرية من الناشطة الشابة.

ونشر ترامب كلمة تونبرغ التي توجه فيها انتقادات حادة لقادة العالم معلقا عليها "تبدو شابة سعيدة للغاية، تتطلع لمستقبل رائع ومشرق. من الجميل رؤية هذا". السياق الذي نشرت فيه التغريدة، تسبب في أن الكثيرين اعتبروها مسيئة لتونبرغ.

ويبدو أن غريتا نفسها فهمت ما وراء كلمات ترامب عنها، وردت عليه بعدها بساعات على تويتر أيضا، لكن ليس بتغريدة وإنما بتغيير النبذة الشخصية الخاصة بها على تويتر (والمعروفة بـ Bio) للجملة التالية: شابة سعيدة للغاية، تتطلع لمستقبل رائع ومشرق". وكانت غريتا تعرف نفسها قبل ذلك على تويتر بعبارة ""ناشطة في مجال المناخ عمرها 16 عاما ومصابة بمتلازمة أسبرجر"، وفقا لتقرير نشره موقع مجلة "شبيغل" الألمانية.

ا.ف/ ح.ز