 هكذا جدّدت بطولة "الشان" تداعيات الخلاف الجزائري-المغربي! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

هكذا جدّدت بطولة "الشان" تداعيات الخلاف الجزائري-المغربي!

بعد أيام تبدأ في الجزائر منافسات كأس إفريقيا للمحليين، المعروفة اختصاراً بـ"الشان". الحدث ليس رياضياً صرفاً، إذ تلقي السياسة بظلالها عليه، ومن ذلك الأزمة الجزائرية-المغربية.

من آخر مواجهة بين المغرب والجزائر في كأس العرب في قطر

من آخر مواجهة بين المغرب والجزائر في كأس العرب في قطر

تبدأ منافسات كاس إفريقيا للمحليين (الشان) في الجزائر يوم 13 يناير/كانون الثاني 2023. الحدث لا يجذب الأنظار كما تفعل مثلاً منافسات كأس الأمم الإفريقية التي يشارك فيها المحترفون، خصوصاً من يلعبون في الدوريات الأوروبية، وهو ما ليس مسموحا به في بطولة الشان الخاصة فقط بمن يزاولون في الدوريات المحلية.

كما أن بعض المنتخبات قرّرت المشاركة في هذه البطولة بمنتخب أقل من 23 عاما، وهناك منتخبات قرّرت منذ مدة الانسحاب، وتحديدا مصر وتونس وأخيرا أوغندا.

مختارات

شدد العاهل المغربي في خطابه في ذكرى "ثورة الملك والشعب" ضد الاستعمار الفرنسي، على أن بلاده تنظر إلى العالم عبر "نظارة" الصحراء، "ممتنّاً لدول تدعم موقف بلاده، بينما طالب أخرى بـ "توضيح مواقفها" بشكل "لا يقبل التأويل".

محطات من التوتر بين الجزائر والمغرب في 2021 لدرجة تخوف المتابعين من مواجهة عسكرية. التباينات بينهما تاريخية لكن أسباب العداء تعددت مؤخرا رغم كل محاولات الإطفاء. وماذا عن السنة الجديدة هل تحمل انفراجا؟

يتابع المغاربة المتيمين بكرة القدم، مباريات المنتخب الجزائري في المونديال الإفريقي، بكثيرٍ من الشغف، خاصةً بعد إقصاء منتخبهم في الدور الثاني. فما هي أسباب كل هذا التعاطف؟

جدد ملك المغرب محمد السادس في خطاب العرش الدعوة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع الجارة الجزائر، معربا عن تطلعه إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية "لإقامة علاقات طبيعية"، ومؤكدا على الرغبة "في الخروج من هذا الوضع".

لكن نسخة هذا العام من هذه البطولة تشهد نقاشاً سياسياً محتدماً، ومن أكبر الأسباب استمرار الأزمة بين الجزائر والمغرب. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هدّدت قبل أيام بالانسحاب من البطولة إذا لم يتم الترخيص للرحلة التي تقلّ أعضاء المنتخب للنزول في مطار مدينة قسطنطينية التي ستحتضن المنافسات.

وكانت الجزائر قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية عام 2021، أي بعد أسابيع من إعلانها قطع العلاقات مع المغرب واتهامها للرباط بـ "أعمال عدائية"، وهو ما تنفيه هذه الأخيرة التي "تأسفت حينها" للقرار الجزائري. ويحتاج المنتخب المغربي للوصول إلى الجزائر، المرور عبر طرف ثالث، وغالباً ما يتم الاستنجاد برحلات من دول أوروبية كفرنسا.

اقرأ أيضا: كيف كان عام 2021 عام التوتر في العلاقات المغربية-الجزائرية؟

وردت لجنة التنظيم الجزائرية بالقول إنها غير ملزمة بضمان تنقل المنتخبات المشاركة من الخارج، وإنها ملزمة فقط بضمان التنقل داخل الجزائر، ثم رد المغرب أنه لا يطلب رحلة خاصة بقدر ما يطلب ترخيصا برحلة مباشرة، ولا تزال الرباط في انتظار موقف نهائي من الجزائر.

وتعدّ مشاركة المنتخب المغربي في غاية الأهمية، بداية لكونه حامل لقب النسختين الماضيتين للبطولة، ما يجعله المرشح الأول للظفر بالكأس، وثانياً للمشاركة التاريخية لأسود الأطلس في نهائيات كأس العالم في قطر 2022، عندما حققوا المركز الرابع، في سابقة إفريقية، مع استحضار فارق أن المغرب شارك في كأس العالم بتشكيلة يغلب عليها المحترفون في أوروبا.

تتويج المغرب بكأس إفريقيا للمحليين عام 2018

تتويج المغرب بكأس إفريقيا للمحليين عام 2018

وشهدت آخر مباراة لمنتخبٍ مغربي في الجزائر أحداثا مؤسفة، وذلك عندما لعب المنتخبان نهائي كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما، وانتهت المباراة بفوز الجزائر بضربات الترجيح، ثم انزلقت مباشرة نحو اشتباكات بين عدد من اللاعبين ثم دخول الجماهير إلى أرضية الملعب، وتم تغريم الجانب الجزائري 145 ألف دولار أمريكي، وإيقاف لاعب لمدة ستة أشهر، بينما غُرّم الجانب المغربي بـ25 ألف دولار.

الجزائر ترفض تطبيع العلاقات

رغم مرور أكثر من عام على قرار قطع العلاقات، فالجزائر جددت رفضها لأيّ مصالحة مع المغرب، وصرّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع جريدة لوفيغارو الفرنسية الأسبوع الماضي أن الوساطة غير ممكنة بين بلاده وبين المغرب، وإن قطع العلاقات "كان بديلاً عن الحرب"، فيما كان ملك المغرب محمد السادس قد بعث إشارات ودية للجزائر في خطاب العرش لهذا العام، داعيا الرئيس الجزائري للعمل لأجل إقامة علاقات طبيعية.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - ملك المغرب محمد السادس

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - ملك المغرب محمد السادس

لكن مع ذلك، أشاد  عبد المجيد تبون بإنجاز المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بقطر، وقال إن الإنجاز "مشرف" للكرة العربية والمغاربية، كما ذكر أن المغاربة شجعوا المنتخب الجزائري في نهائيات كأس إفريقيا 2019 التي تُوجت خلالها الجزائر باللقب.

وكانت فيديوهات قد بيّنت احتفاء وتشجيع الجزائريين للمنتخب المغربي في كأس العالم، سواء في مدرجات الملاعب بقطر، أو في المقاهي بالجزائر.

ورغم أن الخلافات المغربية-الجزائرية قديمة، إلّا أن الكثيرين من الجماهير في البلدين حافظوا على عادة تشجيع منتخبي البلدين والتأكيد على شعارات الأخوة التي تجمع الشعبين.

تنافس على بطولة الأمم الإفريقية

تأتي هذه البطولة في سياق تنافس مغربي-جزائري على احتضان منافسات كأس الأمم الإفريقية لعام 2025، إذ قدم البلدان ملفيهما لتنظيم البطولة. وسحب اتحاد الكرة القاري التنظيم من غينيا لسوء الاستعداد، وبات المغرب والجزائر أكبر المرشحين للاستضافة إلى جانب ملف مشترك بين نيجيريا وبنين ثم ملف من زامبيا.

ويوجد صراع في الكواليس على تنظيم هذه الكأس، خصوصا أن البلدين لم ينظما البطولة منذ 1988 بالنسبة للمغرب، و1990 بالنسبة للجزائر. ويرى الجانبان في بطولات كؤوس إفريقيا فرصة لتأكيد القوة الناعمة، خصوصاً للتنافس الكبير بينهما في إقامة علاقات قوية مع الدول الإفريقية.

وكان الصحافي الجزائري والمعلق بقنوات بي إن سبورت، حفيظ دراجي، قد ذكر في تدوينة أن الاتحاد القاري قرّر منح شرف تنظيم بطولة 2025 للمغرب، ونيجيريا وبنين عام 2027، ثم الجزائر بطولة عام 2029. ولم يتم إعلان أيّ قرار رسمي بعد بهذا الخصوص.

واحتضنت الجزائر قبل أشهر منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بينما احتضن المغرب نهائيات كأس إفريقيا للسيدات، وسينظم بعد أسابيع كأس العالم للأندية، كما أعلن عن نيته الترشح لتنظيم كأس العالم 2030، لكن توسيع الفيفا لعدد المنتخبات المشاركة، بات يدفعها لتشجيع التنظيم المشترك بين دول متجاورة.

وسادت عام 2018 تكهنات بإمكانية تقديم ملف مغاربي مشترك يجمع المغرب والجزائر إلى جانب تونس، لكن تعمق الخلاف السياسي بينها يجعل الأمر صعباً  للغاية، ما يعطي أفضلية مبدئية لدول أخرى اتفقت مسبقا على التنظيم المشترك.

  • Algerien - Befreiungskrieg 1960

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    المغرب يدعم الثورة الجزائرية

    عند اندلاع ثورة التحرير الجزائرية في نوفمبر 1954 سارع ملك المغرب محمد الخامس آنذاك إلى دعم حركة المقاومة، وبادر على مدار سنوات إلى استضافة قادة الثورة، مؤكدا على أن تحرر الجزائر هي قضية مركزية للدول المغاربية. وفي ظل تعاطف شعبي كبير، تمّ جمع التبرعات وفُتحت الحدود أمام الثوار الجزائريين، ما ساهم في رفد الثورة الجزائرية بالمال والسلاح.

  • Wüstenmarsch der Marokkaner in die Westsahara

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    حرب الرمال

    صفو العلاقات تكدر في العام 1963، حين اندلعت "حرب الرمال" بين البلدين الجارين بسبب مجموعة حوادث حدودية. وكان ذلك بعد عام على استقلال الجزائر لتستمر "حرب الرمال" عدة أيام تاركة شرخاً حقيقيا في العلاقات.

  • Wüstenmarsch der Marokkaner in die Westsahara

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    المسيرة الخضراء ساهمت في توتر العلاقة

    عبر "المسيرة الخضراء" في 1975 والتي شارك فيها 350 ألف مغربي، بسط المغرب سيطرته على الصحراء الغربية. وفي آذار/ مارس 1976 قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر بعد اعترافها بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" التي أعلنتها جبهة بوليساريو.

  • Marokko König Hassan II Fernsehansprache in Rabat

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    تحسن في العلاقات

    في 26 شباط/فبراير 1983 التقى الملك الحسن الثاني مع الرئيس الشاذلي بن جديد على الحدود الجزائرية المغربية. ساهم هذا اللقاء في عودة حرية التنقل بين البلدين، كما أُعلن عن ذلك في أبريل/ نيسان من العام ذاته. ثم في أيار/مايو تمّ الاتفاق على السماح تدريجيا بتنقل الأشخاص وبحرية نقل السلع بين البلدين وفتح الخطوط الجوية وسكك الحديد.

  • Grenzgebiet Marokko - Algerien in Saidia

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    فرض تأشيرة واغلاق الحدود

    في 16 آب/أغسطس 1994 استنكرت الرباط تصريحات الرئيس الجزائري اليمين زروال التي اعتبر فيها أن الصحراء الغربية "بلد محتل". وفي 26 آب/ أغسطس فرض المغرب التأشيرة على جارته الشرقية عقب هجوم استهدف فندقا في مراكش قُتل فيه سائحان إسبانيان على يد إسلاميين متطرفين. واتّهم المغرب قوات الأمن الجزائرية بالضلوع في الهجوم، فيما أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب.

  • Abdelaziz Boutaflika und König Mohammed VI

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    تقارب وجفاء

    في 25 تموز/يوليو 1999 شارك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مراسم جنازة الملك الراحل الحسن الثاني في الرباط. لكن بداية التقارب سرعان ما نسفته مجزرة أوقعت 29 قتيلا في جنوب غرب الجزائر، اتّهم بوتفليقة على خلفيتها المغرب بتسهيل تسلل إسلاميين مسلّحين إلى بلاده.

  • Algerien Marokko - Bouteflika und König Mohammed

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    عودة اللقاءات

    لقاءات بين الرئيس بوتفليقة والعاهل المغربي محمد السادس، أسهمت في "كسر الجليد" قليلاً. ففي تموز/يوليو 2011 أعلن ملك المغرب تأييده لإعادة فتح الحدود البرية ولتطبيع العلاقات. وهو ما ردّ عليه الراحل عبد العزيز بوتفليقة معرباً عن "عزمه إعادة تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين".

  • Marokko | König Mohammed VI

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    دعوة لفتح صفحة جديدة

    في كانون الأول/ديسمبر 2019 دعا الملك محمد السادس إلى فتح "صفحة جديدة" في رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون.

  • Karte Nord-West Afrika AR

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    ملف الصحراء الشائك يتجدد

    في كانون الأول/ديسمبر 2020 نددت الجزائر بـ"مناورات أجنبية" تهدف إلى زعزعة استقرارها متّهمة بذلك إسرائيل التي كانت قد وقعت مع المغرب "معاهدة تطبيع"، ضمن اتفاق ثلاثي أفضى أيضا إلى اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وفي 18 تموز/يوليو 2021 استدعت الجزائر سفيرها لدى المغرب "للتشاور".

  • Algerien Präsident Abdelmadjid Tebboune

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    "اعادة النظر" بالعلاقات بين البلدين

    في 31 تموز/يوليو الماضي، في خطابه بمناسبة اعتلاءه على العرش، أعرب ملك المغرب عن "أسفه للتوترات بين البلدين" ودعا إلى إعادة فتح الحدود البرية. لكن الجزائر قررت في 18 آب/ أغسطس "إعادة النظر" في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت البلاد.

  • Algerien kappt Beziehungen zu Marokko

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    قطع العلاقات

    في 24 آب/ أغسطس أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب "الأعمال العدائية" للمملكة ضد الجزائر "منذ استقلالها"، إلى غاية "استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على مسؤولين جزائريين ودعم حركة انفصالية" على حدّ قوله.

  • Nasser Bourita Außenminister Marokko

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    أسف مغربي لقطع العلاقات

    وفي ردّ فعل رسمي، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن أسفها "للقرار الأحادي" الذي اتخذته الجزائر، معتبرة إياه قراراً "غير مبرر"، لكنه "متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة"، كما جاء في بيان الوزراة المغربية. (اعداد: علاء جمعة)