هكذا تُشوى اللحوم للاستمتاع بطعمها اللذيذ

بالرغم من انتشار العديد من مستلزمات الشوي الحديثة، إلا أن الشواية التقليدية لا تزال المفضلة لدى الكثيرين للحصول على الطعم الأصلي ونكهة الفحم المتميزة. لكن البعض لا يجدون الوقت لاستخدام الشواية الكلاسيكية نظراً لما تحتاجه من تحضيرات كثيرة قبل البدء في عملية الشواء، مثل تنظيف الشواية وإشعال الفحم والوقوف أمام اللحم لمتابعته طوال الوقت. كما يحتاج الشواء باستخدام الفحم إلى التواجد في الهواء الطلق، وهو الأمر الذي قد لا يتاح للبعض.
وسواء أتمت عملية الشواء بالفحم أو باستخدام الشوايات الكهربائية أو حتى على الموقد، فهناك أخطاء يقع فيها البعض ينصح خبراء الطهي بتجنبها للحصول على طعم لذيذ ولحوم طرية.
تتبيل اللحوم ونضجها
تقول خبيرة الطهى ماكنزي غور في موقع ديليش الأمريكي، من أجل الحصول على تلك النكهة المميزة للشواء في الحالتين، يجب أن يتم تتبيل اللحم قبل الشوى بنصف ساعة أو 45 دقيقة على الأقل. وتختلف كل قطعة من اللحم في طريقة نضجها على النار حسب سماكتها، فكلما زاد سمك قطعة اللحم كلما استغرق شيّها مدة أكبر.
ويفضل أن تترك قطعة اللحم بدون تقليب مستمر حتى لا تفقد السوائل الموجودة بداخلها وتصبح جافة. وتضيف ماكنزي للموقع المعنى بشؤون الطهى والمطبخ، بأنه يجب تسخين الشواية جيداً لمدة 10 دقائق على الأقل قبل وضع اللحم. ويعد استخدام ميزان الحرارة من الطرق المثلى لمعرفة مدى نضوج اللحم دون التقليب المستمر له على كل جانب. وبعد الانتهاء من الشوي يفضل أن تترك قطعة اللحم الناضجة لتهدأ لحوالي 5 دقائق على الأقل قبل تقطيعها. وفي العادة يستغرق نضج اللحوم المتبلة ما بين 4 إلى 6 دقائق لكل جانب، ويمكن زيادة الوقت قليلاً مع الحرص على عدم تركها لمدة طويلة، بحسب الموقع.
ضبط الحرارة وتقطيع اللحوم
وترى خبيرة الطهى كيم بوسينغ في موقع فوكس نيوز الأمريكي، أن وضع شرائح اللحم بعد إخراجها من الثلاجة فوق النار مباشرة يعد من الأخطاء التي يرتكبها البعض أيضاً أثناء عملية الشواء. وتنصح الخبيرة بإخراج اللحم من الثلاجة قبل الشوي بفترة قصيرة حتى تهدأ برودتها ثم وضعها فوق النار.
وتضيف أنه يجب أن تكون شدة النار مناسبة لنضج شرائح اللحم بشكل جيد، وقبل البدء بعملية الشوي يجب تسخين الشواية لعدة دقائق، ووضع الشرائح في المكان المناسب بحيث لا تتعرض لحرارة عالية تتسبب بنضجها من الخارج فقط وذلك في حالة شيها على الموقد. أما إذا استخدمت الشوايات التقليدية باستخدام الفحم فيجب ألا تترك اللحوم لفترة طويلة كما يجب إبعادها عن الفحم بقدر الإمكان باستخدام الشبكة المعدنية المخصصة لذلك، بحسب الموقع.
اختيار اللحم وتنظيف الشواية
وعند طهي شرائح اللحم لا بد من إضافة كميات مناسبة من الملح والتوابل لتعطيها نكهة مميزة، ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون وأنواع أخرى من العصير حسب الرغبة لتصبح الشرائح طرية وتسيل منها العصارات الشهية. اختيار نوعية اللحم يعتبر من الأساسيات في عملية الشواء، فمن المعروف أن القطع التي تتضمن نسبة من الدهون لها مذاق أفضل، لكن من الناحية الصحية فهي ليست الأفضل. لذا يفضل اختيار قطع من اللحم قليلة الدسم، على حد قول بوسينغ.
وبالنسبة لتنظيف الشواية، فيرى الخبراء أنه أمر ضروري بعد كل مرة، وذلك للتخلص من كل البقايا العالقة بها. ويعتبر ترك تلك البقايا أمراً خطيراً على الصحة لكونها تحترق مرة تلو الأخرى وبالتالي تلوث اللحوم. وفي النهاية ينصح الخبراء بضرورة اتباع هذه الأمور للاستمتاع بشواء لذيذ وصيف ممتع دون الإضرار بالصحة.
س.م/ ع.ج
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
لفائف السجق
وجبة خفيفة لا يخلو منها أي حفل في بريطانيا. وهي قطع صغيرة من السجق" النقانق" المضاف إليه بعض التوابل الشهية داخل عجين يعلوه السمسم المحمص. تنتشر تلك الوجبة الخفيفة في بريطانيا وبرزت أيضاً على قوائم الطعام في قصر باكينغهام. ولشعبيتها الشديدة وطعمها اللذيذ، يقال إن الأمير هاري وخطيبته ميجان ميركل وضعا ميزانية قدرها 25 ألف جنية أسترليني(35 ألف) دولار لشراء لفائف النقانق في حفل زفافهما.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
السالمون المدخن صديق الملكة
طبق Gleneagles Paté الفاتح للشهية أو وجبة للإفطار، يعتبر من أشهر المقبلات في بريطانيا. شرائح من السمك وفواكه البحر القادمة من بحر الشمال، هي المفضلة لدى ملكة بريطانيا،خاصة في فصل الصيف الذي تقضيوقتا منه بمنتجع العائلة المالكة في اسكتلندا. وفي هذا الطبق يتعانق سمك السالمون المدخن والماكريل مع الكريمة والزبد والشبت الطازج والليمون ليعطي من يتناوله شعوراً بالانتعاش الصيفي.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
لقاء الدجاج مع الفاكهة
اللون الأصفر المبهج بدرجاته المختلفة هو اللون الطاغ على هذا الطبق اللذيذ، اعتماداً على كمية الكاري المستخدمة لإعداده. أعد هذا الطبق لأول مرة في حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953. ويتكون من الدجاج البارد وصوص الكريمة والكاري والمايونيز وهما المكونان الرئيسيان في هذا الطبق. وبلمسة خاصة من الزبيب أو قطع التفاح والرمان يصبح مذاقه مختلفا لذيذاً كنوع من السلطات أو لعمل الساندويتشات الخفيفة.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
التوازن الملكي
يعتبر بيف ويلينغتون من أشهر الأطباق المقدمة في بريطانيا. ولا يعرف ما إذا كان تم تسميته باسم دوق ويلينغتون أم لا ولكنه يعرف بأنه من الأكلات التي تسعد العائلة المالكة. وفي هذا الطبق الخادع صعب التحضير، يختبئ اللحم المتبل بعناية داخل عجين الباف باستري ذو الرقائق الهشة. ومهارة تحضيره وسر نجاحه يكمنان في الحفاظ على اللحم طرياً وناضجاً في نفس الوقت دون إفساد غطاؤه من العجين. إنه قانون التوازن الملكي!
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
بطاطس الملك إدوارد..وجبة صالحة للنباتيين!
في هذا الطبق الخفيف تتبل البطاطس بالملح والفلفل واكليل الجبل "الروزماري" مع بعض قطرات من زيت الزيتون ويتم تحميرها في الفرن وتقدم ساخنة.عُرفت هذه الطريقة اللذيذة لصنع البطاطس في الوقت الذي تم فيه تتويج الملك إدوارد السابع في عام 1902. ومع ذلك، فإنه من غير المعروف ما إذا كان الملك نفسه يحب تناول البطاطس بتلك الطريقة أم لا.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
كعكة فيكتوريا
يعشق البريطانيون الحلويات بأنواعها وهو سبب إقبالهم بكثرة على أطباء الأسنان. ولهذا العشق، أبدع الطهاة بمطبخ العائلة الملكية في صنع طبق لذيذ سمى باسم الملكة فيكتوريا (1819-1901). والطبق يعرف بـ "كعكة فيكتوريا" والذي كانت تستمتع به مع فنجان من الشاي. وباختراع البيكينج باودر أصبح أكثر ارتفاعاً وقواماً هشاً عن ذي قبل. ويتم تحضيره بحشو من الكريمة الغنية والفراولة والشراب المحلى ليعطيه مذاقاً ساحراً.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
حلوى النخبة
يبدو أن الفراولة والقشدة صديقان يلتقيان دوماً في الحلويات البريطانية، فهذه الحلوى الملكية والتي تربى عليها أبناء الجامعات الراقية مثل إيتون في بيركشاير هي حلوى النخبة البريطانية وليست للعائلة المالكة فقط. فيها تلتقي قطع المارينغ مع التوت والنعناع المنعش. ويوجد منه أيضاَ نسخة معدلة للكبار يتم فيها إضافة الفودكا.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
أصول ألمانية
كعكة باتنبرغ..هكذا سميت تلك الحلوى التي تبدو على شكل كعكة شطرنجية إسفنجية مع حشوة مربى قطع المشمش. وتعود التسمية إلى معلومة ربما يجهلها الكثيرون وهي أن أصول الأسرة الملكية البريطانية ترجع لأسرة ألمانية قديمة وهي "ساكس كوبرغ غوتا". الألمانية ،التي أصبحت وندسور- ماونتباتن المعروفة بـ( باتنبرغ ).
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
الترايفل الملكي
تحظى حلوى الترايفل بشعبية كبيرة في بريطانيا كطبق حلوى رسمي، وفي الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث في عام 2012، أبدع الطهاة في تحضيره بطريقة جديدة للاحتفال بالملكة. مرة أخرى، الكريمة الطازجة مع الفراولة والعسل والزبادي والكاستر، إنها جرعة مكثفة من الحلوى التي يمكنك إضافة رقائق الباستري الهشة المغمسة في صوص التوت لإضافة مزيد من المتعة للترايفل.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
كعكة الزفاف بطعم الليمون
اختار الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل كعكة الزفاف، بطعم الليمون وعصير ثمار البيلسان المغطاة بكريمة الزبد ومزينة بالزهور اليانعة. وتواجه الشيف كلير بتاك التي تدير مخبز فيوليت بيكري والمكلفة بصنع كعكة الزفاف تحدياً كبيراً، فالكل يترقب شكل الكعكة ومدى إتقانها مقارنة بكعكة زفاف الأمير وليام وزوجته كيت في عام 2011.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
كوكتيل الحفلات
لا تكتمل الحفلات البريطانية الصيفية إلا بوجود كوكتيل "بيمز". ففي الوقت الذي يستمتع فيه البريطانيون بأنوع متعددة من الكحوليات في أيام الحر الشديد، إلا أن بيمز هو صاحب أعلى نسبة اعجاب لما له من مذاق منعش. ويعرف بيمز بأنه مشروب الكوكتيل التقليدي في ويمبيلدون. ويتكون من شرائح الخيار والليمون والنعناع وربما بعض قطع الفراولة. ويضاف إلى تلك المكونات كميات متساوية من البيرة والزنجبيل وعصير الليمون. س.م