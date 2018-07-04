هكذا تُشوى اللحوم للاستمتاع بطعمها اللذيذ

بالرغم من انتشار العديد من مستلزمات الشوي الحديثة، إلا أن الشواية التقليدية لا تزال المفضلة لدى الكثيرين للحصول على الطعم الأصلي ونكهة الفحم المتميزة. لكن البعض لا يجدون الوقت لاستخدام الشواية الكلاسيكية نظراً لما تحتاجه من تحضيرات كثيرة قبل البدء في عملية الشواء، مثل تنظيف الشواية وإشعال الفحم والوقوف أمام اللحم لمتابعته طوال الوقت. كما يحتاج الشواء باستخدام الفحم إلى التواجد في الهواء الطلق، وهو الأمر الذي قد لا يتاح للبعض.

وسواء أتمت عملية الشواء بالفحم أو باستخدام الشوايات الكهربائية أو حتى على الموقد، فهناك أخطاء يقع فيها البعض ينصح خبراء الطهي بتجنبها للحصول على طعم لذيذ ولحوم طرية.

تتبيل اللحوم ونضجها

تقول خبيرة الطهى ماكنزي غور في موقع ديليش الأمريكي، من أجل الحصول على تلك النكهة المميزة للشواء في الحالتين، يجب أن يتم تتبيل اللحم قبل الشوى بنصف ساعة أو 45 دقيقة على الأقل. وتختلف كل قطعة من اللحم في طريقة نضجها على النار حسب سماكتها، فكلما زاد سمك قطعة اللحم كلما استغرق شيّها مدة أكبر.

ويفضل أن تترك قطعة اللحم بدون تقليب مستمر حتى لا تفقد السوائل الموجودة بداخلها وتصبح جافة. وتضيف ماكنزي للموقع المعنى بشؤون الطهى والمطبخ، بأنه يجب تسخين الشواية جيداً لمدة 10 دقائق على الأقل قبل وضع اللحم. ويعد استخدام ميزان الحرارة من الطرق المثلى لمعرفة مدى نضوج اللحم دون التقليب المستمر له على كل جانب. وبعد الانتهاء من الشوي يفضل أن تترك قطعة اللحم الناضجة لتهدأ لحوالي 5 دقائق على الأقل قبل تقطيعها. وفي العادة يستغرق نضج اللحوم المتبلة ما بين 4 إلى 6 دقائق لكل جانب، ويمكن زيادة الوقت قليلاً مع الحرص على عدم تركها لمدة طويلة، بحسب الموقع.

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ضبط الحرارة وتقطيع اللحوم

وترى خبيرة الطهى كيم بوسينغ في موقع فوكس نيوز الأمريكي، أن وضع شرائح اللحم بعد إخراجها من الثلاجة فوق النار مباشرة يعد من الأخطاء التي يرتكبها البعض أيضاً أثناء عملية الشواء. وتنصح الخبيرة بإخراج اللحم من الثلاجة قبل الشوي بفترة قصيرة حتى تهدأ برودتها ثم وضعها فوق النار.

وتضيف أنه يجب أن تكون شدة النار مناسبة لنضج شرائح اللحم بشكل جيد، وقبل البدء بعملية الشوي يجب تسخين الشواية لعدة دقائق، ووضع الشرائح في المكان المناسب بحيث لا تتعرض لحرارة عالية تتسبب بنضجها من الخارج فقط وذلك في حالة شيها على الموقد. أما إذا استخدمت الشوايات التقليدية باستخدام الفحم فيجب ألا تترك اللحوم لفترة طويلة كما يجب إبعادها عن الفحم بقدر الإمكان باستخدام الشبكة المعدنية المخصصة لذلك، بحسب الموقع.

اختيار اللحم وتنظيف الشواية

وعند طهي شرائح اللحم لا بد من إضافة كميات مناسبة من الملح والتوابل لتعطيها نكهة مميزة، ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون وأنواع أخرى من العصير حسب الرغبة لتصبح الشرائح طرية وتسيل منها العصارات الشهية. اختيار نوعية اللحم يعتبر من الأساسيات في عملية الشواء، فمن المعروف أن القطع التي تتضمن نسبة من الدهون لها مذاق أفضل، لكن من الناحية الصحية فهي ليست الأفضل. لذا يفضل اختيار قطع من اللحم قليلة الدسم، على حد قول بوسينغ.

وبالنسبة لتنظيف الشواية، فيرى الخبراء أنه أمر ضروري بعد كل مرة، وذلك للتخلص من كل البقايا العالقة بها. ويعتبر ترك تلك البقايا أمراً خطيراً على الصحة لكونها تحترق مرة تلو الأخرى وبالتالي تلوث اللحوم. وفي النهاية ينصح الخبراء بضرورة اتباع هذه الأمور للاستمتاع بشواء لذيذ وصيف ممتع دون الإضرار بالصحة.

س.م/ ع.ج