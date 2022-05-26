 هكذا تنجح بتجديد الحيوية والتألق في حياتك الزوجية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 26.05.2022

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منوعات

هكذا تنجح بتجديد الحيوية والتألق في حياتك الزوجية

يحتاج الزواج لعمل مستمر لمواجهة تحديات الحياة اليومية، وقد يكون إنجاح هذه العلاقة ليس صعبا كما تتصور، فكلمات بسيطة وتفاصيل صغيرة قد تظهر اهتمامك أمام الشريك وتنجح في تجديد المشاعر وتعيد تألق الحياة الزجية.

الضحك والابتسام من أكثر ما يخفف أعباء وتحديات الحياة

الضحك والابتسام من أكثر ما يخفف أعباء وتحديات الحياة

لا يمكن حصر النصائح المطلوبة لإنجاح العلاقة الزوجية لاسيما مع خصوصية كل علاقة، لكن هناك بعض الخطوط العريضة التي تقوي العلاقة وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية، والتي يمكن تنفيذها والتدرب عليها ببساطة. وبعد مضي سنوات على العلاقة الزوجية قد تخبو جذوة الحب قليلا، لاسيما بعد وانتهاء "المرحلة الوردية" في العلاقة ومواجهة الجوانب القاسية من الحياة. ويقدم الخبراء نصائح متعددة، لكن بعيدا عن النصائح التقليدية، هناك بعض التصرفات البسيطة التي استعرضها موقع " theproblemismen" والتي من شأنها أن تقوي العلاقة دون مجهود كبير ومنها:

مختارات

هل أثرت كورونا على العلاقات الزوجية؟ أعداد متزايدة من الأزواج يودون الحصول على غرفة نوم منفصلة، والسبب هو الوقت الكبير الذين باتوا يقضونه مع بعضهم البعض بسبب كورونا، فماذا حصل؟

يبدو أن ارتباطك العاطفي لا يضمن لك حياة سعيدة فقط، وإنما هو طريقك لضمان عمر أطول أيضا. دراسة هولندية حديثة كشفت عن حقيقة الأمر. فكيف ذلك؟

نصادف العديد من الأزواج السعداء أو التعساء في حياتهم، وقد نتساءل هل العلاقة الجيدة مع الشريك، منبعها الحظ فقط أم أمر آخر، ولماذا يكون بعض الأزواج أسعد من غيرهم؟ وهل توجد لغة أو مفردات خاصة يستخدمها هؤلاء الأزواج؟

كلمات بسيطة ذات تأثير كبير: استخدام كلمات مثل "من فضلك" و "شكرا" تدل على تقديرك لشريك الحياة، فمن أكبر أعداء العلاقة الزوجية أن يعتقد كل شخص أن الطرف الآخر موجود دائما ولا يجب عليه بذل الجهد للحصول على رضاه. ومن المهم أن يعرف كل طرف أن الآخر بحاجة للشعور بالتقدير حتى على الأشياء البسيطة التي يقوم بها في الحياة.

الإنصات أكثر من الكلام: يهتم الكثيرون بفكرة الحوار كأساس للزواج الناجح، لكن هذا لا يمنع أهمية الاستماع والإنصات وإبداء الاهتمام عندما يتحدث شريك الحياة عن موضوع ما.

احترام الاختلاف: التسامح مهم في العلاقة، لكن الأهم منه احترام الخلافات في الشخصية بينكما وفي الوقت نفسه السعادة بالنقاط المشتركة وتقديرها.

المشاركة في الاهتمامات: مشاركة الزوجين في الهوايات والاهتمامات المشتركة، نقطة إيجابية في أي علاقة وتؤدي إلى نموها بشكل صحي. وليس من المطلوب بالطبع أن تذهب الزوجة غير المهتمة بكرة القدم، لجميع المباريات مع زوجها المولع بهذه الرياضة، كما لا يجب أن يصاحب الرجل زوجته المهتمة بالمسرح بشكل مستمر في عروض مسرحية لا تثير اهتمامه. فمن الطبيعي أن يكون للزوجين مساحات مشتركة مع وجود هوايات مختلفة لكل شخص على حدا. وينصح الخبراء بمحاولة تعزيز مساحة الاهتمامات المشتركة وإظهار التقدير لشريك الحياة في اهتماماته الخاصة.

خفة الدم: الضحك والابتسام من أكثر ما يخفف أعباء وتحديات الحياة، فتبادل النكات مع شريك الحياة يكسر من جمود الحياة ومللها، لذا فإن المشاركة في لعبة طفولية بين الحين والآخر من شأنها تجديد حيوية العلاقة.

اعرف حدود الصراحة: الكذب من العيوب القاتلة لأي علاقة، لكن الكثيرين يقعون في حيرة، فالصراحة قد تتسبب في إحراج الشريك وكذلك عدم الحديث بكل صدق قد يثير شكوك الطرف الآخر. وهنا يجب على الباحثين عن العلاقات الزوجية الناجحة، إيجاد مساحة آمنة في العلاقة من خلال الحفاظ على الصدق، ولكن وضع كرامة ومشاعر الطرف الآخر بعين الاعتبار في الوقت نفسه، وفقا للنصائح التي قدمها موقع " theproblemismen".

ا.ف/ ع.أ.ج

  • Symbolbild multikulturelle Hochzeit OVERLAY

    "دلعني" بالألمانية

    عشر كلمات ألمانية مرادفة لكلمة حبيبي

    في اللغة العربية يمكن أن تقول حبيبي أو قلبي أو غيرهما لمخاطبة و"تدليع" الحبيب والصديق، أما في اللغة الألمانية فيتم التعبير عن هذه المشاعر بطريقة مشابهة لكن يستعاض عن كلمة حبيبي في أغلب الأحيان بأسماء بعض الحيوانات. تعرف في صور على أكثر 10 كلمات مستعلمة "لتدليع" ومناداة الحبيب.

  • Hamster Maus Nagetier

    "دلعني" بالألمانية

    ماوسي .. فأرتي

    قد يبدو غريبا أن ينادي الحبيب حبيبته أو العكس بفأري أو فأرتي. لكن كلمة "ماوس" أو مصغرها "مويسشن" هي بالفعل أكثر كلمة مستعملة في اللغة الألمانية العامية "للدلع" ومناداة الحبيب.

  • Ostereier und Hasen

    "دلعني" بالألمانية

    هازه.. أرنبي البري

    "هازة" تعني الأرنب البري في اللغة الألمانية، لكنها شائعة جدا ككلمة مرادفة لحبيبي وينادى بها في الغالب على النساء الحبيبات.

  • Biblischer Zoo Jerusalem

    "دلعني" بالألمانية

    بيرشن .. دبي الصغير

    تعني كلمة "بير" بالألمانية دب. و"بيرشن" هي مصغر الكلمة وتعني الدب الصغير. تستعمل في الغالب لمناداة الرجال العشاق وخاصة ذوي الكروش الكبيرة، وكذلك النساء.

  • Symbolbild Hochzeit

    "دلعني" بالألمانية

    ماوس بار .. زوج الفئران

    وتعني زوج عشاق مغرمين ببعضهما البعض.

  • Ordensburg Vogelsang 028

    "دلعني" بالألمانية

    شنيكه .. حلزون

    تخيل أن أحدهم يناديك في الشارع بحلزون! في الألمانية هذا ممكن. و"شنيكه" شائعة "للدلع" وخاصة للنساء الرشيقات.

  • Symbolbild Warum Fragezeichen Tafel Schild

    "دلعني" بالألمانية

    شنوكي

    تسمع للوهلة الأولى ككلمة "شنيكه"، أي الحلزون، لكن شنوكي ليست كذلك. الغريب في الأمر أن كلمة "شنوكي" ليس لها معنى واضحا أو ترجمة حقيقية في اللغات الأخرى. لكنها استعملت "للدلع" ولمناداة الحبيب وانتشر استعمالها دون قصد، وربما لطرافة لفظها.

  • Muschel mit Perle

    "دلعني" بالألمانية

    بيرله.. لؤلؤة

    هذه الكلمة، كما في اللغة العربية، شائعة في مناداة الحبيب.

  • Symbolbild - Unter der Bettdecke

    "دلعني" بالألمانية

    ليبلينغ .. حبيبي

    وتستعمل بالمعنى الأقرب إلى المعنى الأصلي وهو حبيبي أو حبيبتي.

  • Mode aus Schokolade Lambertz

    "دلعني" بالألمانية

    زوسه.. حلوة

    حلوة ولذيذة كما الحسناء في الصورة. إنها "زوسه".

  • Symbolbild Schatz Schatztruhe Goldschatz Schmuck Geschmeide Münzen Perlen Brosche Schmukkästchen Schmuckkasten

    "دلعني" بالألمانية

    شاتس .. كنز

    كلمة "شاتس" تعني الكنز في الألمانية، وهي قد تكون الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية العامية في "الدلع" للأحباء وللأصدقاء.

    الكاتب: زمن البدري