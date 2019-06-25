 هكذا تفاعل مغردون مع اعتقال مدير صفحة ″أنا آسف يا ريس″! | سياسة واقتصاد | DW | 10.07.2019

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سياسة واقتصاد

هكذا تفاعل مغردون مع اعتقال مدير صفحة "أنا آسف يا ريس"!

القبض على معارض للسيسي ليس بالخبر الجديد، لكن القبض على مدير صفحة "أنا آسف يا ريس" الموالية للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ربما يشير لتغير مفهوم المعارضة. الخبر أثار استغراب ودهشة المتابعين والتضامن معه.

Ägypten Mubarak Anklage fallengelassen jubelnde Anhänger (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

تناقلت مواقع إخبارية عديدة داخل مصر وخارجها نبأ إلقاء القبض على كريم حسين، مسؤول صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع فيسبوك، والموالية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

الصفحة التي تعد من أكثر الصفحات ذات المضمون السياسي الساخر متابعة في مصر بحوالي 3 ملايين متابع، أصدرت من جانبها بيانا ذكرت فيه قيام "جهة أمنية" دون تحديد هويتها بـ "اصطحاب" مسؤول الصفحة "لاستجوابه في بعض الأمور التي تتعلق بالصفحة وما ينشر عليها دون معرفة السبب".

إلا أن البعض ربط بين خبر إلقاء القبض على كريم حسين ونشر الصفحة فيديو لمقاطع من أحاديث سابقة لمبارك يتحدث فيها عن رفضه إلغاء دعم الدولة لمحدودي الدخل ورفع أسعار الوقود حرصا على المواطن، وقوله "الأسعار هتغلى والمواطن الغلبان لا هيلاقي يأكل ولا يلبس ولا يتعلم"، بما يعتبر إشارة إلى أحدث قرارات الحكومة المصرية برفع سعر البنزين مجددا.

على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل عدد من الشخصيات المعروفة بمعارضتها لنظام مبارك مثل الناشط الحقوقي جمال عيد، مع خبر إلقاء القبض على مسؤول صفحة "أنا آسف يا ريس" بالدعوة إلى ضمان إجراءات محاكمة عادلة لكريم حسين كما للجميع بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم السياسية.

وذهب البعض إلى الحديث عن احتمال أن تكون الصفحة "مدفوعة الأجر"، ولكن مع التأكيد على "رفض الحبس في قضايا الرأي".

مختارات

وبينما دافع عدد ممن تهاجمهم الصفحة عادة عن المسؤول عنها في مواجهة النظام السياسي، أعلنت الصفحة في بيان لها عن دعمها للحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في الإشارة إليها بـ "مؤسسات الدولة المصرية" إذ جاء في البيان "بالرغم من انتقادنا أحيانا لبعض الأمور التي تتعلق بالقرارات السياسية والاقتصادية، إلا أننا دائما وأبدا مع الدولة المصرية بكامل مؤسساتها وقيادتها". لكن الصفحة انتقدت في نفس الوقت العديد من القرارات الرسمية الحكومية بشكل غير مباشر عن طريق المقارنة بين الأوضاع في عهد السيسي وفي عهد مبارك.

Screenshot Facebook-Seite Asef ya raes, Unterstützung Husni Mubarak (facebook.com/AseF.Yarayes)

صفحة "أنا آسف يا ريس" التي تعتذر لمبارك عن ثورة 25 يناير، لا تدافع باستمرار عنه فقط، بل كثيرا ما تلعب دورا يبدو وكأنها تتحدث باسمه وتنشر صورا له في مواقف ومواقع مختلفة بعد تنحيه عن الحكم. ولموقف الصفحة السياسي الواضح ودفاعها عن مبارك ونظامه السابق منذ انطلاقها، يعتبرها المتابعون وخاصة مؤيدو ثورة 25 يناير، رمزا من رموز "فلول" نظام مبارك.

وكان البيان فرصة لصفحة "أنا آسف يا ريس" لتجديد انتقادها الدائم لجماعة الإخوان المسلمين حيث رفضت "استغلال لجان وقنوات الإخوان" لما حدث مع مسؤول الصفحة من أجل "تصدير صورة بأن النظام يقتص من مؤيديه".

ومع خبر اعتقال واستجواب مسؤول الصفحة الموالية لمبارك، وقبله إلقاء القبض على نشطاء ومعارضين سياسيين ينتمون للتيار الليبرالي فيما يعرف إعلاميا بقضية "لجنة الأمل"، لم يجد البعض سبيلا سوى للحديث عن عدم تسامح النظام المصري مع أي شكل من أشكال المعارضة كيفما كانت وكائنا من كان.

  • Ägypten Mubarak Anklage fallengelassen jubelnde Anhänger

    حسني مبارك يشغل المصريين منذ 33 عاماً

    قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته في إعادة محاكمتهم بقضية تتصل بقتل متظاهرين إبان ثورة 2011 التي أنهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثين عاماً.

  • Protest gegen die Einstellung des Gerichtsverfahrens gegen Mubarak 29.11.2014

    حسني مبارك يشغل المصريين منذ 33 عاماً

    بعد إعلان حكم البراءة بحق الرئيس السابق، خرج المئات في ساحة التحرير في القاهرة منددين بالحكم ورافعين شعارات ضد حكم الجيش. وأدت المواجهات بين الطرفين إلى مقتل شخصين وجرح العشرات.

  • Ägypten Mubarak Anklage fallengelassen 29.11.2014

    حسني مبارك يشغل المصريين منذ 33 عاماً

    استقبل أنصار الرئيس الأسبق الحكم بالاحتفالات والبهجة، فيما سيبقى مبارك مسجوناً في مستشفى عسكري في القاهرة لإنهاء عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى.

  • Ägypten Ansprache Präsident al-Sisi in Kairo 25.10.2014

    حسني مبارك يشغل المصريين منذ 33 عاماً

    من جانبه علق الرئيس السيسي على الحكم بالقول: "لا يجوز التعقيب على الأحكام القضائية عملاً بالدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة"، وإن "مصر الجديدة ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية قائمة على العدل والحرية والمساواة".

  • Ägypten Kairo Proteste Demonstrationen Kamel

    حسني مبارك يشغل المصريين منذ 33 عاماً

    موقعة الجمل بميدان التحرير وهجوم مجهولين يمتطون الجمال والبغال على المتظاهرين المشاركين بثورة 2011. وتمت تبرئة الرئيس الأسبق، من اتهامات بالتورط في قتل 846 متظاهراً أثناء الثورة.

  • Mohamed Hussein Tantawi Vorsitzender des Obersten Rats der Streitkräfte in Ägypten

    حسني مبارك يشغل المصريين منذ 33 عاماً

    في 11 شباط/ فبراير 2011 تنحى مبارك عن الحكم بضغط من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتولى الحكم بعده بصورة مؤقتة الرئيس السابق للمجلس المشير محمد طنطاوي.

  • Kairo Präsident Mursi

    حسني مبارك يشغل المصريين منذ 33 عاماً

    الرئيس الأسبق محمد مرسي مع المشير محمد طنطاوي. الأخوان المسلمين اتهموا الجيش بأنهم بقايا نظام مبارك. وفي 12 آب/ أغسطس 2012 أقال مرسي قائد الجيش المشير محمد حسين طنطاوي من منصبه.

  • Ägypten Kairo Demonstranten 06.10.2013

    حسني مبارك يشغل المصريين منذ 33 عاماً

    في 30 حزيران/ يونيو 2013 خرج الملايين في شوارع المدن المصرية مطالبين بتنحي الرئيس مرسي عن الحكم وتصحيح الثورة التي قامت ضد مبارك. أنصار الأخوان المسلمين اتهموا المتظاهرين بأنهم "فلول" نظام مبارك.

  • Flash-Galerie Ende Hosni Mubarak Ära Muhammad Anwar as-Sadat

    حسني مبارك يشغل المصريين منذ 33 عاماً

    وكان محمد حسني مبارك قد تولى الحكم سنة 1981 بعد اغتيال سلفه الرئيس أنور السادات، وكان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية آنذاك. الكاتب: زمن البدري.


مختارات

حسني مبارك يشغل المصريين منذ 33 عاماً

شغل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الرأي العالم المصري منذ عقود، وحتى وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تنحيته من منصبه. فبعد إعلان حكم البراءة خرجت مظاهرات حاشدة ضده. (02.12.2014)  

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