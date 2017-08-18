هكذا تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقتل سائحتين في المغرب

أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء ( 18 ديسمبر/كانون الأول 2018) إلقاء القبض على مشتبه به بعد مقتل سائحتين إسكندنافيتين، إذ تم العثور مطلع هذا الأسبوع على جثتي المرأتين ( دنماركية ونرويجية)، تحملان آثار عنف على رقبتيهما بسبب أداة قطع على ما يبدو.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن وفداً أمنياً نرويجياً حل الثلاثاء ( 18 ديسمبر/كانون الأول 2018) في منطقة إمليل ( تقع في نواحي مدينة مراكش)، من أجل الوقوف على التحقيقيات، التي تقوم بها السلطات المغربية لمعرفة ملابسات هذه الجريمة.

وأدان رواد مواقع التوصل الاجتماعي في المغرب بشدة مقتل السائحتين، وطالبوا بتوفير الحماية والأمن للسياح الأجانب في المغرب. وفيما أكد البعض أن مقتل السائحتين جريمة معزولة، أوضح البعض الآخر أن هذه الجريمة قد تعد ضربة للسياحة، التي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي.

وغرد حساب شخص يُدعى "مغربي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً إن مقتل السائحتين حادث مفجع ويُعد ضربة للسياحة المغربية.

أما حساب "محمد" فقد طالب الدولة المغربية بتوفير الحماية اللازمة إلى السياح الأجانب القادمين إلى المغرب، ومراقبتهم عن كثب وتوفير الأمن لهم.

وفي نفس السياق، غرد حساب "محمد" على "تويتر" للحديث عن جريمة قتل السائحتين ووصفها بـ "البشعة".

ووصف حساب شخص يُدعى "حمزة" جريمة قتل السائحتين بالمؤسفة حقاً، وأرفق تغريدته بصور للضحيتين.

في حين أشار حساب "سعد" على "تويتر" إلى أن الحادث معزول ولا يتم قتل السياح في الجبل كل يوم.

ر.م/ع.ج.م