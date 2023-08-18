هكذا تفاعل المشجعون مع انتقال ياسين بونو إلى الهلال السعودي!

ملثما كان متوقعا، كانت مباراة إشبيلية ومانشستر سيتي في السوبر الأوروبي يوم 16 أغسطس/آب 2023 هي آخر مباراة للحارس المغربي ياسين بونو مع الفريق الأندلسي. إذ في أقل من 24 ساعة من تلك المباراة أعلن نادي الهلال السعودي رسميا انتقال بونو لصفوفه لمدة ثلاث سنوات حتى صيف 2026.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين فإن صفقة انتقال بونو للهلال السعودي بلغت 21 مليون يورو.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية إلى أن ياسين بونو سيحصل مع الهلال على راتب سنوي مقدر بنحو 10 ملايين يورو.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس، تويتر سابقا، مقطع فيديو تضمن تقديم "بونو" بقميص نادي الهلال، معلقًا على المقطع "ديما هلال. ديما أزرق".

كما حيا ياسين بونو جماهير الهلال وأعلن في فيديو قصير وصوله للعاصمة السعودية الرياض

وقال أيضا في أول تصريح له أنه انتقل لأفضل فريق في آسيا.

وتفاعل العديد من المشجعين مع الإعلان الرسمي لانتقال بونو للهلال السعودي

في حين تمنى البعض الآخر انتقال بونو لفريق أوروبي نظرا للمستوى الكبير الذي يتمتع به في الوقت الحالي، خصوصا وأن اسم بونو ارتبط مؤخرا بنادي بايرن ميونيخ ونادي وريال مدريد.

وأعلنت مصادر مختلفة أن صفقة انتقال ياسين بونو إلى الهلال السعودي تكفل بها الملياردير الوليد ابن طلال. ونشر مغردون ما قالوا إنها قيمة الصفقة، لكنها لم تؤكد رسيما.

وكان بونو لفت الأنظار بشدة مع منتخب بلاده "أسود الأطلس" خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر وقاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع.

وقدم بونو إلى إشبيلية من جيرونا في 2020 مقابل 4 ملايين يورو فقط، علما أن عقده ينتهي في 2025. وشارك بونو مع إشبيلية في 142 مباراة تلقى فيها 141 هدفا وحافظ ياسين بونوعلى نظافة الشباك 58 مرة. وتوج بونو مع إشبيلية بلقبين في الدوري الأوروبي عامي 2020 و2023.

وبعد الإعلان الرسمي لانتقال بونو للهلال نشر نادي إشبيلية فيديو وداع لحارسه السابق تضمن أجمل اللحظات التي قضاها مع النادي الأندلسي.



يذكر أن فريق الهلال السعودي دعم صفوفه هذا الموسم أيضا بنجوم كبار مثل السنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، إضافة إلى الصربي سيرجي سافيتش والبرازيلين مالكوم ونيمار دا سيلفا.

هشام الدريوش