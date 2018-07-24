هكذا تسعى سنغافورة لجذب المزيد من أغنياء العالم!

رغم أنها واحدة من أسهل دول العالم في ممارسة الأعمال، تسعى سنغافورة إلى تسهيل تسجيل صناديق الاستثمار محليا، وذلك بهدف جذب جزء أكبر من صناعة إدارة الأصول العالمية، التي تقدر قيمتها بنحو 69 تريليون دولار. ويهدف مشروع قانون هيكلة الشركات الجديد، الذي تم طرحه في البرلمان السنغافوري أمس الاثنين، لتوفير قدر أكبر من المرونة في تسجيل صناديق الاستثمار في الدولة/المدينة بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وبحسب مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) فإن القانون الجديد يسمح باستخدام الاستراتيجيات التقليدية أو البديلة في مجال صناديق الاستثمار وإدارة الأصول. كما أن الهيكل الجديد للشركات الذي يطلق مشروع القانون عليه اسم "شركة رأس المال المتغير"، سيعزز الإجراءات الاحترازية من خلال الفصل بين أصول والتزامات كل صندوق فرعي تابع للشركة على حدة. كما سيسمح القانون الجديد لصناديق الاستثمار استخدام المعايير المحاسبية السنغافورية أو الدولية.
وبحسب بيانات مؤسسة "كابميني إس.إي" فإن آسيا شهدت ظهور حوالي 2000 مليونير جديد كل يوم خلال العام الماضي. في الوقت نفسه فإن القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها شركات وصناديق استثمار في سنغافورة زادت خلال 2016 بنسبة 7% سنويا إلى 2.7 تريليون دولار سنغافوري "2 تريليون دولار أمريكي". ويقول "نج ياو لونج"، أحد مساعدي مدير مؤسسة النقد السنغافورية إن: "النمو في نشاط تطوين الأموال سيخلق فرصا لمجموعة واسعة من مقدمي الخدمات مثل المحامين والمحاسبين ومديري الصناديق وحراسة الأموال" في سنغافورة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد السنغافورية التي تقوم بمهام البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في الدولة/المدينة، تتخذ خطوات لتعزيز مكانة سنغافورة كمركز إقليمي لإدارة الأموال، في ظل المنافسة من جانب مدن أخرى في المنطقة مثل هونج كونج. وفي العام الماضي، بسطت المؤسسة الإطار التنظيمي لنشاط شركات إدارة الأموال وبدأت مشاورات حول الاشتراطات المطلوبة من أجل السماح بنشط تقديم الخدمات الاستشارية بالتكنولوجيا الرقمية.
س.آ /ط.أ (د ب أ)
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
جيف بيزوس
تصدر مؤسس "أمازون" الأمريكي جيف بيزوس، البالغ من العمر 54 عاماً، صدارة القائمة بثروة إجمالية بلغت قدرها 112 مليار دولار، وهو الملياردير الأول والوحيد في العالم الذي تجاوز هذا المبلغ. ويعود سبب نجاح بيزوس إلى ارتفاع أسهم شركة "أمازون" بنسبة 60 % تقريبًا في نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعادل تقريباً 39.2 مليارد دولار.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
بيل غيتس
شغل مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس (62 عاماً) المركز الثاني في القائمة بثروة بلغت قدرها 90 مليار دولار، بزيادة بلغت 4 مليارات دولار مقارنة مع العام الماضي.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
وارين بوفيت
الثلاثة الأوائل في قائمة أغنى الأغنياء من الولايات المتحدة. ازدادت ثروة أشهر مستثمر في العالم، وارين بوفيت (87 عاماً)، خلال العام الماضي بنحو 8.4 مليار دولار وبلغت ثروته حالياً 84 مليار دولار. وتعتبر الشركة القابضة Berkshire Hathaway، المتخصصة في مجال الإستثمارات والتأمين، مصدراً لثروته الحالية.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
برنارد أرنو
أحتل الفرنسي برنارد أرنو (69 عاماً) المركز الرابع بثروة بلغ قدرها 72 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 30.5 مليار دولار. ويتصدر أرنو قائمة الأغنياء في القارة العجوزة. ويملك أرنو شركة LVMH وهي شركة فرنسية مشهورة تنتج السلع الفاخرة تحت علامات تجارية خاصة مثل لوي فيتون وجيفانشي وهينيسي وغيرها. ويقع المقر الرئيسي للشركة في العاصمة باريس.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
مارك زوكربيرغ
رغم الصعوبات التي واجهها عملاق التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، على خلفية الاتهامات حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 32 % خلال العام الماضي وأضافت لمؤسسها، مارك زوكربيرغ، 15 مليار دولار. واحتل زوكربيرغ (32 عاماً) المركز الخامس في القائمة بثروة 71 مليار دولار.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
إقصاء السعوديين
خلت قائمة هذا العام من السعوديين، وقررت المجلة عدم ذكر السعوديين في قائمتها. أبرز الغائبين الأمير الوليد بن طلال، على خلفية احتجاز نحو 200 شخص في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض بتهم الفساد.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
الأغنى عربياً
تصدر ناصف ساويرس، أحد أكبر رجال الأعمال المصريين (57 عاماً)، قائمة أغنى الأغنياء عربياً والـ251 عالمياً بثروة إجمالية 6.6 مليار دولار. ويملك ساويرس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي تعتبر من أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط. وشملت القائمة شخصيات من بلدان عربية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
أليس والتون
أليس والتون (68 عاماً) احتلت المركز الأول في قائمة أغنى امرأة في العالم والـ16 عالمياً من بين كل الشخصيات. وبلغت ثروة التون 46 مليار دولار. وهي الابنة الوحيدة لمؤسس وول مارت سام والتون. ووول مارت شركة أمريكية، تدير أكبر شبكة تجارة الجملة والتجزئة في العالم.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
الأغنى في ألمانيا
احتل الألمانيان بيت هيستير وكارل ألبريت الأصغر المركز 27 عالمياً في القائمة بثروة إجمالية تقدر نحو 29.8 مليار دولار، ويعتبران الأغنى في ألمانيا. ويملك الأخوان شبكة متاجر للأغذية في ألمانيا تدعى ألدي. إعداد: سامي آغا.