 هكذا تستفيذ من بذور البطيخ دون طعمها المزعج! | عالم المنوعات | DW | 07.08.2019

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منوعات

هكذا تستفيذ من بذور البطيخ دون طعمها المزعج!

الصيف هو موسم البطيخ الذي يضفي الانتعاش على أيام الصيف الحارة، لكن معظمنا لا يحصل على الفيتامينات المفيدة في البطيخ بسبب "خطأ متداول" في طريقة تناوله. كلمة السر هي: البذور.

China Herbstbeginn Kind mit Wassermelone (picture-alliance/dpa/SIPA Asia via ZUMA Wire/Z. Zhengyou)

البطيخ أو الرقي أو الشمام (البطيخ الأصفر) أو الكنتالوب، ربما تختلف أسمائها في الدول العربية المختلفة، لكن الغالبية اتفقت على الاستمتاع بطعمها المنعش في فصل الصيف الحار. ويُصنف البطيخ خطأ من قبل الكثير من الألمان على أنه من الفواكه، بينما تقول الحقيقة إنه من الفصيلة القرعية أي من الخضروات، كما يقول خبير الأغذية راينر لاي.

ومن البديهيات بالنسبة للبعض عند تقطيع البطيخ، التخلص من بذوره تماماً قبل التقديم، عادة ربما ستقوم بتغييرها إذا عرفت فوائد هذه البذور. ففي الوقت الذي تمثل فيه المياه نسبة 96 بالمئة تقريباً من مكونات البطيخ، فإن الفيتامينات والفوائد تتركز بشكل أساسي داخل البذور.

ويقول العلماء إن بذور البطيخ والشمام غنية بفيتامينات إيه و بي وسي والكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم. ولهذا السبب فمن المفيد تناول هذه البذور أيضاً لكن مع الحرص على مضغها جيداً.

وينصح الخبراء وفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية بعدم بلع البذور مباشرة، بل مضعها جيداً لضمان امتصاص الفيتامينات بشكل جيد.

أما بالنسبة لمن لا يستسيغ الطعم المر للبذور، فيمكنه تحميصها على النار مع إضافة الملح والفلفل، ثم إضافتها للحساء أو السلطات، وفقاً لموقع "إر تي إل" الألماني الذي سرد عدة طرق للاستفادة من بذور البطيخ.

وهناك طريقة أخرى تتمثل في طحن هذه البذور بعد تجفيفها، وإضافة الخليط للعصائر والمشروبات الساخنة والزبادي أو حتى إفطار الصباح.

ا.ف/ ع.غ

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    فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    التوت

    لا يتميز التوت بطعمه الللذيذ فحسب، بل هو صحي جداً، إذ يحتوي على نسبة عالية من الألياف. كما يساعد التوت على موازنة نسبة الصوديوم في الجسم، وذلك له دور مهم في منع احتباس السوائل في الجسم، فضلاً عن أن التوت يحتوي على مادة "الأنثوسيانين" والتي تساهم في معالجة السكر والدهون بالجسم، ما يجعله مفيداً لأولئك الذين يرغبون بتخفيف وزنهم.

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    فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    البطيخ

    يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء تصل إلى أكثر من 90 في المائة، ما يجعل تناوله مفيداً لأولئك الذين يرغبون بتخفيف وزنهم. كثرة الماء داخله تجعلنا نشعر بالشبع، فضلاً عن دوره في تنقية الجسم من السموم. كما أن سعراته الحرارية منخفضة جداً، إضافة إلى كونه غنياً بفيتاميني "ج" و "ب" والبوتاسيوم والليكوبين، وهو عنصر يقي من السرطان. الحصول على أكبر قدر ممكن من فوائد البطيخ يكون بعدم تناوله مع أطعمة أخرى.

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    فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    الليمون

    الليمون من أفضل أنواع الحمضيات المساعدة على تخفيض الوزن، فهو يعزز عملية إذابة الدهون الزائدة في الجسم. كما يمكن تناول الليمون عند الشعور بحرقة في المعدة، فالليمون له تأثير قلوي على المعدة. ولذا يُنصح بشرب الليمون مع الماء صباحاً قبل تناول الفطور ولدى تناول وجبات دسمة أيضاً.

  • Grapefruit

    فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    جريب فروت

    الجريب فروت من الحمضيات المفيدة جداً لتخفيف الوزن، فهو غني بالإنزيمات التي تساعد على حرق الدهون في الجسم. كما أنه يمنع احتباس السوائل في الجسم لخلوه من الصوديوم.

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    فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    التفاح

    ربما يكون التفاح من الفواكه غير الجذابة للبعض، ولكن للتفاح فوائد جعلت تناوله مرة في اليوم "تقي من زيارة الطبيب دوماً". ومن بين هذه الفوائد قدرته على تخفيف الوزن، فوفقاً لدراسة قام بها علماء أمريكيون، تبين أن حمض "يوروسوليك" الموجود في قشر التفاح يساعد على حرق الدهون بسرعة، فضلاً عن أن التفاح يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد في عملية الهضم.

  • Birne

    فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    الكمثرى

    تحتوي الكمثرى على اثنين من مضادات الأكسدة المهمة لتخفيف الوزن، وهما "كاتشين" و"فلافونيدات"، التي تمنع احتباس السوائل في الجسم، فضلاً عن دورها في تنقية الجسم من المواد الضارة والتخلص من الدهون. ومن يرغب بفقدان بضعة كليوغرامات من وزنه، ينصحه خبراء التغذية بتناول الكمثرى مساءا ً لمدة أسبوع كامل، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن خلال اليوم.

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    فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية

    البابايا

    تعد البابايا من الفواكه الاستوائية اللذية للغاية وتحتوي على كميات عالية من الألياف والماء ونسبة منخفضة جداً من السعرات الحرارية . وتساعد البابايا على هضم البروتينات بشكل صحيح. لذا ينصح خبراء التغذية بتناولها صباحاً. كما أن لبذرو البابايا دور مهم في القضاء على الطفيليات المعوية التي تحفز الشهية، ناهيك عن أن البابايا غنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

    الكاتب: دالين صلاحية


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