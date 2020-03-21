 هكذا تسبّب كورونا في انقطاع السبل بمسافرين عرب عبر العالم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.03.2020

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سياسة واقتصاد

هكذا تسبّب كورونا في انقطاع السبل بمسافرين عرب عبر العالم

آلاف المسافرين العرب الذين توجهوا للسياحة خارج بلدانهم وجدوا أنفسهم يقضون أيامهم في الشوارع أو صاروا مهددين بذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. DW عربية تحدثت إلى اثنين منهم.

كورونا يتسبب في أزمات أسفار حول العالم

من مطار النجف في العراق يوم 15 مارس/آذار

نبيلة، شابة مغربية توجهت يوم العاشر من مارس/آذار إلى الفلبين لأجل قضاء عطلة من ثلاثة أسابيع، لكن بعد وصولها إلى وجهتها، وانتقالها إلى جزيرة سيكيخور، تكتشف يوم 17 من الشهر ذاته أن الحكومة الفلبينية أعلنت عن حجر صحي ومنع لحركة التنقل بين مناطق البلاد، وفي الفترة ذاتها جاء خبر أن المغرب أغلق مجاله الجوي أمام أيّ رحلات دولية.

تقول نبيلة لـDW: "أنا السائحة المغربية الوحيدة هنا. حاولت الاتصال بالسفارة المغربية في البلد، لكن دون نتيجة، وبعد محاولات عدة أيام، استطعت الحديث إلى موظف في السفارة، لكنه لم يزد عن إخباري أن السفارة بدورها تنتظر الحل، ولا يوجد أمام المغاربة العالقين في البلاد سوى الانتظار".

ليست نبيلة وحدها، فهناك الكثير من الحالات عبر المنطقة العربية، لمواطنين عالقين في العديد من دول العالم، الكثير منهم سافروا في إطار رحلات سياحية، قبل أن تداهم كورونا مجال الأسفار وتنقطع بهم السبل، خاصة منهم المنتمين إلى دول عربيةأعلنت وقف جميع الرحلات الجوية كالمغرب وتونس والسعودية ومصر والأردن، وأخرى علقت السفر إلى بعض الوجهات كالإمارات، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في موجة ذعر عالمية.

أزمة في الفلبين

تضيف نبيلة أنها توصلت بعرض من إحدى الهيئات السياحية بالسفر جواً إلى أقرب مدينة تتوفر على مطار دولي، إلا أنها رفضت العرض، لأنها "تدرك أنها ستعلق في المطار عند الوصول بسبب إغلاق المجال الجوي في المغرب".

وأكبر مشكلة تواجه نبيلة هي المصاريف، إذ تتوقع أن ما تملكه معها لن يكفيها إلا لغاية نهاية الشهر، في حين أن الحجر الصحي في الفلبين يستمر إلى 16 أبريل/ نيسان على الأقل، لافتةً إلى أن والدها يبلغ من العمر 74 عاماً، ومن الصعب عليه التنقل للخارج في ظل حالة الطوارئ في المغرب لأجل تحويل مصاريف لابنته العالقة. وتشير نبيلة إلى أنها لم تطلب من السفارة سوى المساعدة في توفير إقامة لها، لأنها تعاني من وضع صحي خاص (مرض السكري) إلى غاية إيجاد حل لنقلها إلى بلدها.

وعكس ما وقع لنبيلة، قال مواطنون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن سلطات بلادهم تكفلت بهم في عدة دول عبر العالم، وساعدت في أن يجدوا المأوى في انتظار نقلهم إلى بلادهم. وقد حاولت DW عربية الاتصال بالسفارة المغربية في ألمانيا لاستقاء توضيحات، إلّا أن المكلّفين في خلية الأزمة رفضوا التعليق.

مشهد يتكرر في تركيا ومصر وإسبانيا

سافر رضوان، شاب من الأردن، إلى تركيا لغرض السياحة وكذلك لأجل البحث عن عمل. كانت أول مرة يزور فيها تركيا، لكنها جاءت بما لم يكن يتوقعه، إذ دفع انتشار فيروس كورونا بالأردن إلى إغلاق مجاله الجوي، ما جعل رضوان مجبراً على البقاء في تركيا.

"تواصلت مع السفارة الأردنية أمس، طلبوا مني بياناتي عبر واتساب، ومكنتهم من ذلك، لكن لحد اللحظة لم يتواصلوا معي مجددا"، يقول رضوان لـDW عربية، مضيفاً: "في البداية كنت في الفندق، لكن بسبب قلة النقود، سأكون مضطرًا ابتداء من الغد للمبيت في الشارع.. ليس لي أحد يرسل لي النقود بسبب حظر التجول الموجود في بلدي".

وأظهرت فيديوهات على تويتر علق العديد من الجزائريين في مطار القاهرة الدولي، ما أدى إلى احتجاجهم على سلطات بلادهم، إذ يحكي مسافر في الفيديو أنهم قضوا ليلة كاملة في المطار، وأن العديد من الأشخاص، بينهم أطفال، يعيشون ظروفاً صعبة. ويقول المسافر إن الجزائريين العالقين لا مشكلة لديهم في البقاء داخل الحجر الصحي في بلادهم، شريطة إجلائهم في أقرب فرصة.

كما أظهر فيديو مجموعة من المغاربة العالقين في إسبانيا، وتتحدث فيه سيدة عن أنها مستعدة رفقة بقية العالقين، بالبقاء في حجر صحي بالجبل تحت مراقبة السلطات، والمهم هو إدخالهم إلى بلادهم كما فعلت السلطات مع مجموعة من الطلبة المغاربة في مدينة ووهان الصينية، وفق قولها.

حملات إلكترونية

تسبّبت أزمة تعليق الرحلات الدولية في مبادرات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أطلق مصريون وسم "#احنا_في_ضهرك" لأجل لفت الانتباه إلى أزمة المصريين العالقين في العديد من المطارات.

وبقدر ما أظهر الوسم حالات لمواطنين يعيشون أوضاعاً صعبة، بقدر ما زاد من روح التكافل، إذ أعلن العديد من المصريين بالخارج تطوعهم لمساعدة أبناء وطنهم، عبر توفير الإقامة لهم أو حتى إقراضهم المال اللازم إلى غاية فتح الخطوط الجوية من جديد. وتعددت هذه المبادرات في دول كإيطاليا وأستراليا والسويد والسعودية، فيما أعلن مصريون داخل البلاد تطوّعهم لأجل مساعدة أهالي العالقين.

إجراءات للعودة

مختارات

أصبحت مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الشغل الشاغل الذي يحرك دول العالم الآن. مواجهة الفيروس دفعت دولا عربية وغربية إلى إعلان حالة الطوارئ وتفعيل عمل الجيوش وأجهزة الشرطة وحرس الحدود لمنع انتشار كورونا. (21.03.2020)

باتت ألمانيا خامس دولة في العالم من حيث انتشار وباء كورونا، كما سجل عدد الوفيات فيها ارتفاعا. وتحاول الحكومة التغلب على هذا الوضع بحزمة إجراءات، منها خطة إنقاذ اقتصادي هي الأكبر في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية. (21.03.2020)

انضمت تونس إلى المغرب والأردن وأعلنت عن حجر صحي عام وحظر للتجول بسبب تداعيات فيروس كورونا. فيما لا تزال الإصابات ترتفع بالجائحة، إذ وصلت في المغرب إلى 74 حالة، وارتفعت في السعودية إلى 274 حالة. (20.03.2020)

أعلنت السعودية عن فتح المجال أمام السعوديين العالقين في الإمارات للعودة إلى البلد براً وعبر مطار دبي لمدة 72 ساعة، كما نظمت شركة مصر للطيران رحلات خاصة لإعادة 271 مصرياً من دولة الكويت قبل ساعات من قرار الحكومة المصرية تعليق حركة الطيران، كما نقلت جريدة المساء الجزائرية أن الخطوط الجزائرية بدأت في ترحيل الرعايا الجزائريين من تونس وتركيا وروسيا والنمسا، وقد سبق لها أن أجلت جزائريين من المغرب وفرنسا، وهو إجراء قامت به كذلك تونس التي أجلت مواطنين من تركيا والمغرب وفرنسا ومصر.

غير أن هناك دولا عربية لم تقم بعد بعمليات إجلاء، ومنها المغرب الذي لم يشرع بعد في إجلاء مواطنيه العالقين الذين لا يتوفرون على حق الإقامة في البلدان التي سافروا إليها. ونقل موقع هسبريس عن مصادره أن ما يقارب 20 ألف مغربي عالقون في الخارج، دون احتساب الطلبة الراغبين في العودة، لكن هناك صعوبة بالغة في إعادتهم بسبب تطوّرات فيروس كورونا.

ويخشى المغرب وجود حالات إصابة بين العائدين، فضلا عن صعوبة وضع الجميع في الحجر الصحي الإجباري.وبلغ عدد الاصابات المعلنة بكوفيد-19 في المغرب 108 الأحد، جلّها سجلت بين عائدين إلى المغرب خلال الأيام الماضية. لكن ليست السلطات وحدها من تخشى إجلاء عدد كبير من العالقين في الخارج، فقد علّق الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الاستمرار في غلق الأجواء، لكن مع مراعاة أوضاع العالقين، بإيجاد حلول مؤقتة لهم في البلدان التي يعيشون فيها.

وقارن مستخدمون آخرون بين تدخل السلطات في دول عربية مع مسألة العالقين وبين تدخل دول غربية للغرض ذاته، إذ تبادل المستخدمون تدوينة لسفارة بريطانيا في الكويت، طالبت من خلالها البريطانيين الذين يحتاجون للمساعدة في هذا البلد إلى التوجه إلى بيت الزكاة، وهي التدوينة التي حذفتها السفارة، واعتذر عنها السفير البريطاني، ميشاييل دافنبور.

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

    القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.

  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


مختارات

في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

فيروس كورونا المستجد يهدد الحياة اليومية للبشر. والمسافرون هم الأكثر تأثرا مثل الناس الذين يعملون في قطاع السياحة. ويعيش 10 في المائة من العاملين في العالم من عائدات قطاع السياحة. فما مصير هذا القطاع في زمن الكورونا؟ (10.03.2020)  

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