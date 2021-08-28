 هكذا تحمي نفسك من الإصابة بإنفلونزا الصيف! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.08.2021

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صحة

هكذا تحمي نفسك من الإصابة بإنفلونزا الصيف!

رغم أن نزلات البرد والإنفلونزا أقل انتشاراً في الصيف مقارنة بالفصول الأخرى، إلا أن إنفلونزا الصيف أكثر إزعاجاً. هنا لمحة عن أبرز العلاجات المنزلية للوقاية من الإصابة بإنفلونزا الصيف المزعجة!

رجل مصاب بالإنفلونزا

يمكنك الوقاية من إنفلونزا الصيف بعلاجات منزلية بسيطة!

في الصيف أيضاً لا يكون الإنسان بمأمن من الإصابة بالإنفلونزا، وذلك نتيجة تأثيرات مختلفة يكون هو نفسه مسؤولاً عنها غالباً. ففي كثير من الأحيان، قد يؤدي الاختلاف الكبير والمفاجئ في درجات الحرارة إلى إضعاف جهاز المناعة وخلق جو يسمح للفيروسات والجراثيم بالتكاثر في الجسم.

مختارات

ماذا يمكن أن يحدث عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية في الوقت نفسه؟ سؤال بدأ يفرض نفسه مع اقتراب فصل الخريف الذي يعرف بداية موسم الإنفلوانزا. فما مدى خطورة اجتماع الفيروسين؟

وللحفاظ على جهاز المناعة، وبالتالي الوقاية من الإصابة بإنفلونزا الصيف، ينصح موقع "نيوز دي إي" باتباع العلاجات المنزلية التالية:

اتباع نظام غذائي صحي
النظام الغذائي الصحي هو أحد أسرار الأشخاص الذين لا يمرضون إلا قليلاً. فتوفير المواد الغذائية الأساسية للجسم يحميه من الإصابة بالأمراض لأنه يقوي جهاز المناعة. وهذه المهمة تزداد سهولة في الصيف، مع وجود العديد من الأطباق الخفيفة، مثل السلطات، على قائمة الطعام بالنسبة لكثيرين. 

ويُنصح بالتركيز على تناول الفواكه والخضار في الصيف، لمنع الإصابة بالإنفلونزا، خصوصاً تلك التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، مثل الحمضيات وبعض الخضار، مثل الفلفل الحلو.

النوم الصحي
يحتاج الجسم إلى الراحة من أجل الحفاظ على الجهاز المناعي. وللقيام بذلك، يحتاج المرء إلى قسط كافٍ من النوم الصحي. ورغم اعتبار أن ثماني ساعات من النوم هي المقياس الصحيح، يمكن لبعض الناس أن يكتفوا بست ساعات لنيل القسط الكافي من النوم. 

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قلة النوم، يمكنهم اللجوء إلى علاجات طبيعية مثل زيوت "كانابيديول" التي تحتوي على العديد من الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن. يمكن أن تساهم بضع قطرات فقط في الاسترخاء وتعزيز النوم الصحي.

شرب ماء كاف
بالإضافة إلى التغذية، من المهم أيضاً ضمان توازن مائي في الجسم. وهذا مهم بشكل خاص في الصيف، حيث يفقد المرء الكثير من السوائل بسبب التعرق المفرط. ويوصي الأطباء عموماً بشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يومياً. ومع ذلك، فإن لترين إلى ثلاثة لترات أفضل للبالغين الأصحاء.

وإذا كنت لا تحب شرب الماء، يمكنك تناول شاي الأعشاب أو أي مشروبات طبيعية صحية أخرى.

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لقاح الوقاية من الأنفلونزا

تمرينات في الهواء الطلق
يمكن للتمارين الرياضية الكافية أيضاً أن تقوي جهاز المناعة. وتكون التمارين في الهواء الطلق هي الأفضل. أثناء التمرين، يفرز الجسم هرمونات مختلفة، بما في ذلك الأدرينالين، وهذا بدوره ينشط الدفاع المناعي. تتكاثر الخلايا المناعية في الدم وهذا يجعل الجسم أكثر مقاومة لمسببات الأمراض. نصف ساعة من التمارين المعتدلة يومياً، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات، يمكن أن تكون كافية.

تجنب الحرارة الزائدة وأشعة الشمس المباشرة
ومع ذلك، فإن الخروج من المنزل لا يعني أنه يجب عليك تعريض نفسك لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الزائدة لفترة طويلة. يجب عليك بالتأكيد تجنب أشعة الشمس الحارقة في منتصف النهار. لا تحاول أن تكون تحت أشعة الشمس المباشرة لأكثر من 15 دقيقة. بخلاف ذلك، قد تخاطر بالإصابة بحروق الشمس. وعند الخروج، يمكنك استخدام مستحضر يقيك من أشعة الشمس الحارقة.

غسل اليدين بانتظام
هذا الإجراء لا يقوي جهازك المناعي بشكل مباشر، لكنه يمكن أن يساهم في حمايته. فعندما تغسل يديك بانتظام، يمكنك ببساطة إزالة الجراثيم ومسببات الأمراض المزعجة بالماء والصابون. وإلا فقد ينتهي بها الأمر في جسدك.

ومن المعروف أن الناس يلمسون وجوههم من 400 إلى 800 مرة في اليوم، ثم تشق الفيروسات والبكتيريا طريقها عبر الأغشية المخاطية في العين أو الأنف أو الفم وتنتشر في جميع أنحاء الجسم. فعندما تغسل يديك، فإنك تضع حداً لذلك تلقائياً.

م.ع.ح/ أ.ح

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    تخفيض الحمى الخفيفة

    تعد الحمى الخفيفة في حالات نزلات مفيدة وغير مقلقة، فارتفاع درجة حرارة الجسم يساعد على تنشيط الجهاز المناعي، ما يسرع القضاء على الفيروسات. وينصح خبراء الصحة بعدم تخفيض درجة الحرارة الجسم عندما تكون أقل من 39 درجة مئوية، لأن الحرارة تقتل الفيروسات والجراثيم وإذا ما خفضناها فإن ذلك يطيل مدة المرض. إذا زادت حرارة الجسم عن 39 درجة، فجيب استشارة الطبيب.

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    استعمال بخاخ الأنف لمدة طويلة

    يلجأ الكثيرون إلى استخدام بخاخ الأنف أو القطرة لفترة طويلة، وهو تماما ما يحذر منه خبراء الصحة. فاستخدام هذه المواد أكثر من ثلاث مرات يوميا لمدة تزيد عن سبعة أيام، ربما يؤدي إلى خطر "الإدمان"، وينتج عن ذلك تضخم دائم للأغشية المخاطية في الأنف بمجرد ترك هذه المواد. والسبب هو أن الاستخدام المكثف لبخاخ الأنف يؤدي إلى تضيق الأوعية، فتبقى الأغشية المخاطية جافة ما يجعلها أكثر عرضة للبكتيريا والفيروسات.

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    تناول المضادات الحيوية

    في نزلات البرد المصحوبة بارتفاع درجات الحرارة، يلجأ البعض لتناول المضادات الحيوية. لكن هذه المضادات لا تؤثر على الفيروسات بل على البكتيريا فقط، وبالتالي فهي لن تشفي من نزلات البرد. لذا ينصح الأطباء بتناول المضادات الحيوية عند الإصابة بالتهاب اللوزتين أو الأمراض البكتيرية الأخرى والتي تحدث نتيجة لعدوى فيروسية، علما أن تناول المضادات الحيوية يجب أن يكون وفقا لاستشارة الطبيب.

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    تنظيف الأنف بشكل خاطئ

    لاشك أن تنظيف الأنف ضروري في حالات نزلات البرد. ولكن هنا لابد من مراعاة بعض الأمور، فالتمخط الشديد من فتحتي الأنف مضر. فمن خلال الضغط القوي على الأنف، يتم ضغط الفيروسات والمواد المخاطية إلى الجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى سيلان أقوى، وقد ينتهي الأمر بالتهاب حاد في الجيوب الأنفية. ولذا ينصح خبراء الصحة أثناء تنظيف الأنف بإغلاق إحدى فتحتي الأنف والتمخط بحذر من الفتحة الثانية.

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    الابتعاد عن حبوب الحلق المحلاة

    تبدأ نزلات البرد لدى الكثيرين بحكة في الحلق وتنتهي بآلام مزعجة. وهنا يلجأ البعض لتناول حبوب مهدئة للحلق مصنوعة من الأعشاب لتخفيف حدة الآلام. ربما يحتاج البعض لتناول أكثر من حبة في اليوم. ولكن يجب الحذر من كثرة تناول الأقراص المحلاة فهي مضرة بالأسنان.

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    تناول الكثير من الأدوية

    هناك الكثير من الأدوية الخاصة بالانفلونزا التي تباع بدون وصفة طبية. وهنا يجب توخي الحذر وعدم استعمال الكثير من الأدوية، فاستهلاك أدوية كثيرة في آن واحد قد يؤدي إلى إرهاق الجسم بتفاعلات غير ضرورية. والأفضل استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية.

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    الذهاب إلى الساونا

    التعرق أثناء الإصابة بنزلة برد ربما يكون جيدا، لكن الأفضل أن يكون ذلك في السرير وليس في حمامات "الساونا"، فجلسات الساونا والتي تتطلب الانتقال من الجو الحار إلى البارد، تزيد من إجهاد الجهاز المناعي وتعيق عملية الشفاء.

    الكاتب: دالين صلاحية