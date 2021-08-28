هكذا تحمي نفسك من الإصابة بإنفلونزا الصيف!

في الصيف أيضاً لا يكون الإنسان بمأمن من الإصابة بالإنفلونزا، وذلك نتيجة تأثيرات مختلفة يكون هو نفسه مسؤولاً عنها غالباً. ففي كثير من الأحيان، قد يؤدي الاختلاف الكبير والمفاجئ في درجات الحرارة إلى إضعاف جهاز المناعة وخلق جو يسمح للفيروسات والجراثيم بالتكاثر في الجسم.

وللحفاظ على جهاز المناعة، وبالتالي الوقاية من الإصابة بإنفلونزا الصيف، ينصح موقع "نيوز دي إي" باتباع العلاجات المنزلية التالية:

اتباع نظام غذائي صحي

النظام الغذائي الصحي هو أحد أسرار الأشخاص الذين لا يمرضون إلا قليلاً. فتوفير المواد الغذائية الأساسية للجسم يحميه من الإصابة بالأمراض لأنه يقوي جهاز المناعة. وهذه المهمة تزداد سهولة في الصيف، مع وجود العديد من الأطباق الخفيفة، مثل السلطات، على قائمة الطعام بالنسبة لكثيرين.

ويُنصح بالتركيز على تناول الفواكه والخضار في الصيف، لمنع الإصابة بالإنفلونزا، خصوصاً تلك التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، مثل الحمضيات وبعض الخضار، مثل الفلفل الحلو.

النوم الصحي

يحتاج الجسم إلى الراحة من أجل الحفاظ على الجهاز المناعي. وللقيام بذلك، يحتاج المرء إلى قسط كافٍ من النوم الصحي. ورغم اعتبار أن ثماني ساعات من النوم هي المقياس الصحيح، يمكن لبعض الناس أن يكتفوا بست ساعات لنيل القسط الكافي من النوم.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قلة النوم، يمكنهم اللجوء إلى علاجات طبيعية مثل زيوت "كانابيديول" التي تحتوي على العديد من الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن. يمكن أن تساهم بضع قطرات فقط في الاسترخاء وتعزيز النوم الصحي.

شرب ماء كاف

بالإضافة إلى التغذية، من المهم أيضاً ضمان توازن مائي في الجسم. وهذا مهم بشكل خاص في الصيف، حيث يفقد المرء الكثير من السوائل بسبب التعرق المفرط. ويوصي الأطباء عموماً بشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يومياً. ومع ذلك، فإن لترين إلى ثلاثة لترات أفضل للبالغين الأصحاء.

وإذا كنت لا تحب شرب الماء، يمكنك تناول شاي الأعشاب أو أي مشروبات طبيعية صحية أخرى.

تمرينات في الهواء الطلق

يمكن للتمارين الرياضية الكافية أيضاً أن تقوي جهاز المناعة. وتكون التمارين في الهواء الطلق هي الأفضل. أثناء التمرين، يفرز الجسم هرمونات مختلفة، بما في ذلك الأدرينالين، وهذا بدوره ينشط الدفاع المناعي. تتكاثر الخلايا المناعية في الدم وهذا يجعل الجسم أكثر مقاومة لمسببات الأمراض. نصف ساعة من التمارين المعتدلة يومياً، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات، يمكن أن تكون كافية.

تجنب الحرارة الزائدة وأشعة الشمس المباشرة

ومع ذلك، فإن الخروج من المنزل لا يعني أنه يجب عليك تعريض نفسك لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الزائدة لفترة طويلة. يجب عليك بالتأكيد تجنب أشعة الشمس الحارقة في منتصف النهار. لا تحاول أن تكون تحت أشعة الشمس المباشرة لأكثر من 15 دقيقة. بخلاف ذلك، قد تخاطر بالإصابة بحروق الشمس. وعند الخروج، يمكنك استخدام مستحضر يقيك من أشعة الشمس الحارقة.

غسل اليدين بانتظام

هذا الإجراء لا يقوي جهازك المناعي بشكل مباشر، لكنه يمكن أن يساهم في حمايته. فعندما تغسل يديك بانتظام، يمكنك ببساطة إزالة الجراثيم ومسببات الأمراض المزعجة بالماء والصابون. وإلا فقد ينتهي بها الأمر في جسدك.

ومن المعروف أن الناس يلمسون وجوههم من 400 إلى 800 مرة في اليوم، ثم تشق الفيروسات والبكتيريا طريقها عبر الأغشية المخاطية في العين أو الأنف أو الفم وتنتشر في جميع أنحاء الجسم. فعندما تغسل يديك، فإنك تضع حداً لذلك تلقائياً.

م.ع.ح/ أ.ح