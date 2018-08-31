 هكذا تتعامل مع المتاعب الصحية والنفسية بعد ″تغيير التوقيت″ | عالم المنوعات | DW | 23.10.2019

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منوعات

هكذا تتعامل مع المتاعب الصحية والنفسية بعد "تغيير التوقيت"

أيام قليلة ويحين موعد الجدل السنوي الذي يتزامن مع تغيير التوقيت. استطلاع للرأي رصد زيادة في نسبة المشاكل الصحية والنفسية التي تحدث بسبب هذا التغيير، وخبيرة ألمانية توضح أفضل طريقة للتعامل مع هذه الفترة.

Abschaffung der Zeitumstellung EU-Kommission befragt Bürger (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

العمل بالتوقيت الشتوي أو الصيفي صار مناسبة للكثير من الجدل والمناقشات، وقبيل بدء العمل بالتوقيت الشتوي في ألمانيا (الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2019)، رصد استطلاع للرأي، زيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية ونفسية بسبب تغيير التوقيت.

وقال 29 بالمئة من الألمان، إنهم يعانون من مشكلات صحية مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، نسبة تعد الأعلى وفقا لشركة "ديه إيه كيه" للتأمين الصحي والتي أجرت الاستطلاع.

في الوقت نفسه قال أكثر من 75 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع، إن مسألة تغيير التوقيت، لا لزوم لها وينبغي إلغائها.

وتنوعت الشكاوي الصحية المرافقة لتغيير التوقيت، بين الشعور بالتعب والخمول (77 بالمئة) واضطرابات النوم (65 بالمئة). الملفت للانتباه أن النساء أكثر معاناة من تبعات تغيير التوقيت، إذ تعاني 70 بالمئة منهن من اضطرابات النوم بعد تغيير التوقيت. 41 بالمئة قالوا إن تغيير التوقيت يصيبهم بضعف في التركيز في حين يعاني واحد من كل ثمانية أشخاص، من الشعور بالإحباط.

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كيف تعمل الساعة البيولوجية؟

هل حان وقت إلغاء التوقيت الصيفي؟

المشكلات الصحية المرافقة لتغيير التوقيت، مسألة يعرفها الخبراء، إذ تقول فرانسيكا كات، الإخصائية النفسية: "المشكلات النفسية التي تظهر مع تغيير التوقيت، مسألة ليست نادرة الحدوث".  وتضيف الخبيرة في تصريحات نقلها موقع "دبليو إيه زد" الألماني: "لك أن تتخيل أن الساعة الداخلية للجسم تمر بحالة اضطراب، العلاج الأفضل لهذه الحالة هو الراحة والصبر لعدة أيام".

وتنصح الخبيرة بتأجيل المواعيد المرهقة أو الالتزامات غير الضرورية، خلال الأسبوع الأول بعد تغيير التوقيت.

وكان استطلاع للرأي على مستوى الاتحاد الأوروبي قد أظهر العام الماضي أن 84 بالمئة من الأوروبيين يؤيديون إنهاء تغيير التوقيت، كما صوت البرلمان الأوروبي لإلغاء تغيير التوقيت بحلول عام 2021، لكن لا توجد حتى الآن أي خطوات محددة لتنفيذ الأمر، كما لم يعرف ما إذا كان سيتم الاستقرار على التوقيت الصيفي أم الشتوي.

يذكر أن ألمانيا بدأت في العمل بالتوقيت الصيفي مطلع ثمانينات القرن الماضي، كرد فعل على أزمة في النفط. وجاءت هذه الخطوة بهدف توفير الطاقة والاستفادة من طول فترة النهار في الصيف. ومنذ عام 1996 بدأ العمل بالتوقيت الصيفي على مستوى الاتحاد الأوروبي، والذي يبدأ في الأحد الأخير من شهر آذار/مارس من كل عام.

أما الأحد الأخير من شهر تشرين أول/أكتوبر فهو موعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي، الذي يعتبره الكثيرون "التوقيت الطبيعي" الذي ينبغي العمل به طوال العام.

ا.ف/ و.ب

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    تشويش إيقاع الحياة

    تغيير التوقيت يخلق العديد من المشاكل، منها التشويش على الساعة البيولوجية للجسم. ولهذا السبب يتمنى نصف سكان ألمانيا إلغاء تغيير التوقيت المعتمد مرتين في السنة، مرة عند نهاية أكتوبر/ تشرين أول (التوقيت الشتوي) ومرة بنهاية مارس/ آذار (التوقيت الصيفي).

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    تحديد موعد دقات القلب

    الساعة البيولوجية هي مصدر مركزي لتوازن إيقاع الجسم. مليارات الساعات تدق في جسمنا، فلكل خلية مقياس وراثي للوقت يبعث إشارات للقلب حول متى عليه أن يدق مثلا ومتى ينبغي لضغط الدم أن يرتفع. وبدون وجود "ساعة مركزية" ستعمّ الفوضى في الجسم.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    مركز التحكم في الدماغ

    هناك مركز زمني موجود في الدماغ حيث تتقاطع الأعصاب البصرية. فمن خلال العين يقيس هذا المركز الضوء وساعات النهار، ويضبط ساعات الخلايا فيما بينها. الساعة البيولوجية تتحكم في الهرمونات ومعدل ضربات القلب والأداء العقلي.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    إيقاع الجسم

    في الساعة العاشرة صباحا تقريبا نكون أكثر يقظة. وعند منتصف النهار يرتفع الضغط لأعلى مستوى. وفي الثالثة بعد الظهر يكون شعورنا بالألم ضئيلا وفي المساء يتم إفراز هرمون النوم الميلاتونين، فنشعر بالتعب.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    العصافير والبوم

    تحدد الساعة البيولوجية أيضا ما إذا كنا نحب النوم والاستيقاظ باكرا أم السهر لساعات متأخرة من الليل. واكتشف الخبراء وجود نوعين مختلفين من الأشخاص وهما "العصافير" و "البوم". العصافير يتعبون في المساء باكرا، أما البوم فيذهبون إلى النوم في وقت متأخر. وعندما تكون العصافير قد بدأت يومها منذ وقت طويل، يكون الآخرون قد استيقظوا للتو.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    معاندة الساعة البيولوجية

    معاندة الساعة البيولوجية لها عواقب لا يشعر بها بوضوح سوى من سافر إلى مناطق بعيدة بها توقيت زمني مختلف. ويسبب التحول الوقتي ما يعرف بالفوضى، ما يجعل الإحساس بالجوع والتعب في الوقت الخطأ ويؤثر على المزاج والشهية وقدرة الأداء العام.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    العواقب

    عدم الاكتراث بمتطلبات الجسم حسب قواعد الساعة البيولوجية يؤثر على صحتنا بشكل سلبي، ويجعلنا عرضة للإصابة بالأرق ومشاكل في المعدة والاكتئاب أيضا.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


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كيف تعمل الساعة البيولوجية؟  

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