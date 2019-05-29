هكذا تتخلص من النمل بدون ارتكاب عملية قتل جماعي

بالتأكيد فإن أحداً لا يريد أحد أن يعيش النمل بأعداد هائلة في حديقته أو في منزله. ولكن حشرات النمل كائنات ضئيلة الحجم مرنة وقد يكون من الصعب التخلص منها.

لا داعي للخوف، فالنمل مفيد جدا، حيث ينشر اللقاح والبذور ويلعب دورا مهما في النظام البيئي للحديقة. والأنباء الجيدة أن المرء ليس بحاجة لعملية قتل جماعي للتخلص من أعداد النمل الهائلة في المنزل. فكل ما يحتاج المرء إليه هو عملية إقناع لطيفة ليأخذ النمل عائلته ويمضى إلى مكان آخر.

النمل حساس للروائح مثل الإنسان. وينصح الخبراء بتطويق المنطقة، المراد طرد النمل منها، بالقهوة المطحونة أو التي في شكل حبيبات وهي جيدة أيضا لتربة الحديقة.

ومن الأشياء المنفرة للنمل هي روائح الأعشاب القوية مثل اللافندر والعرعر والسرسخ. كما يمكن تجربة قشر الليمون ومسحوق القرفة والخل وكذلك الزيوت الطاردة للنمل.

وفي المنزل، من الجيد إحكام غلق كل الأطعمة. ويجب التخلص من كل الفتات باستمرار ويجب عدم ترك طعام الحيوانات الأليفة لفترة طويلة.

ولإبقاء النمل خارج المنزل، فكر في سد الشروخ في الجدران والنوافذ. وفي النهاية، إذا كنت تريد القضاء على النمل، هناك حشرة أخرى يجب الانتباه لها في الحديقة وهي حشرة المن. يتغذى النمل على عسل المن وقد يمضي به الحال لمساعدتها على الحماية من الحيوانات المفترسة. وبالتالي إذا ما أردت التخلص من النمل، فيجب عليك أولاً القضاء على المن.

م.م (د.ب.أ)