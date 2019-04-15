هكذا استقبل العالم "صراع العروش" في موسمه الأخير

انطلق الموسم الثامن من المسلسل الشهير "صراع العروش" (غيم اوف ثرونز8) الذي يضم 6 حلقات فقط. فكيف استقبل عشاق المسلسل موسمه الأخير حول العالم على مواقع التواصل الإجتماعي؟
استطاع المسلسل الشهير "غيم اوف ثرونز" على مدار السبعة مواسم السابعة تحقيق معدلات مشاهدة غير مسبوقة فى جميع أنحاء العالم. وبدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة متحمسة لاستقبال الموسم الأخير من المسلسل الملحمي.
وطال انتظار الموسم الأخير من المسلسل الذي من المفترض أن يكشف من سيجلس على العرش الحديدي، في الوقت الذي تجري فيه معركة كبرى ونهائية بين جيش الأحياء وجيش الأموات عند الجدار الجليدي الفاصل في شمال العالم.
حملات إعلانية مكثفة من شبكة HBO المنتجة، والتي أخّرت طرح الموسم الأخير كثيراً، وأحاطت عملية التصوير والإنتاج بسرية بالغة، ما زاد الغموض والإثارة.
ونشر المعلقون في جميع أنحاء العالم تغريدات وتدوينات تحدثوا فيها عن انتظارهم بشوق للمسلسل، ونشروا نكات وتوقعات حول الموسم.. في حين حذر البعض من حرق المسلسل أو الكشف عن أحداث الحلقات لمن لم يشاهدها بعد، معلقين على عدم اهتمام البعض بالمسلسل من الأساس.
وفي بريطانيا بقي عشاق المسلسل الشهير مستيقظين حتى الساعة 3 صباحًا لمشاهدة أول حلقات المسلسل، وبدأت التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي لمشاركة توقعاتهم للمسلسل، حسب الديلي ميل البريطانية.
وبحلول صباح اليوم التالي، كانت ردود الفعل إيجابية بشكل ملحوظ، حيث وصف العديد من المشاهدين الحلقة الأولى بأنها "لا تصدق".
وسيطر الحديث عن المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي لعدة ساعات بعد انتهاء بثه، إذ عبر النشطاء عن سعادتهم بالاستيقاظ خصيصا لمشاهدة المسلسل بالرغم من الشعور بالتعب، بحسب الموقع الإخباري ..في حين أكد البعض أنه قرر عدم الذهاب إلى العمل في صباح اليوم التالي، وهو ما أكده استطلاع للرأي أجري على شبكة الانترنت، وشمل 2000 شخصا من خلال موقع كلتشر تريب.
وبحسب الاستطلاع، فإن 6 في المئة - أي ما يعادل 3.1 مليون على مستوى البلاد - كانوا يفكرون في عدم الذهاب للعمل في صباح اليوم التالي لعرض المسلسل، حسب الموقع البريطاني المهتم باستطلاعات الرأي.
وفي نيويورك استقبل عشاق Game of Thrones أولى حلقاته بالتصفيق الحاد والتهليل ،فيما ارتدى البعض نفس الملابس لأشهر شخصيات المسلسل. وقبل عرض المسلسل بما يقرب من ساعة، تجمعت حشود من متابعي المسلسل في إحدى حانات بروكلين لمتابعة المسلسل.
واحتل اسم شخصية بران ستارك المرتبة الأولى، والذي ذكر في أكثر من 500 ألف تعليق بعد عرض المسلسل. واعتبره المراهنون أنه الأكثر احتمالا لانتزاع السلطة والسيطرة على الممالك السبع.
صراع العروش هو مسلسل فنتازيا ملحمية من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز. وهو اقتباس لرواية لعبة العروش التابعة لسلسلة روايات لجورج آر. آر مارتن. وبدأ عرض مسلسل صراع العروش في 17 أبريل/نيسان 2011 وحصل على عدد من الجوائز العالمية .
سارة إبراهيم
في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
قلعة وارد
في مسلسل "صراع العروش"، هي قلعة "وينترفيل" لأسرة ستارك التي تحكم الشمال. تقع القلعة على الساحل الشرقي لإيرلندا الشمالية ويمكن للسياح زيارتها، حيث يمكنهم القيام بعدة نشاطات هناك على غرار: الرماية والقتال بالسيف وبالزي المناسب طبعاً، بالإضافة إلى تناول عشاء ملكي في هذا القلعة الشهيرة في "صراع العروش".
في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
حقل أودلي
ليس بعيداً عن قلعة وارد، يمكن اكتشاف موقع تصوير آخر، ففي حملته ضد لانستر أقام أحد شخصيات هذا المسلسل روب ستارك معسكراً على حقل أودلي. كما أن روب ألقى في هذا المكان القبض على أحد أبطال المسلسل جيمي لانستر، بيد أن روب ستارك وقع ضحية لمؤامرة وتم قتله فيما يسمى بـ"الزفاف الأحمر".
في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
غابة توليمور
تقع غابة توليمور في إيرلندا الشمالية. وفي هذا الغابة تم تصور جزء كبير من المشاهد، التي تدور حول "وينترفيل". وبالنسبة لعشاق "لعبة العروش" فإن زيارة هذا الغابة والتمتع بمناظرها الساحرة أمر لا بد منه.
في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
أسوار من الشجر
نادراً ما يشاهد المرء الطريق بين أسوار هذه الأشجار. فخلال النهار تتراكم هنا السيارات والحافلات السياحية، لأن هذا المكان شهد تصوير بعض أحداث المسلسل، مثل هروب آريا ستارك بعد مقتل والدها وبداية رحلتها الطويلة والشاقة، من أجل إنقاذ نفسها وتعلم فنون القتال.
في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
كهوف كوشندون
ساهم الطقس في الساحل الشمالي الايرلندي في تشكيل كهوف كوشندون. وفي الموسم الثاني من المسلسل استخدمت هذه الكهوف كموقع للتصوير، حيث تلد الكاهنة الحمراء ميليساندر كائنا مخيفاً، يقتل أحد شخصيات المسلسل رنلي باراتيون.
في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
وادي "شيلانافوغي"
نحو 30 كيلومتراً شمال عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست، يقع وادي "شيلانافوغي". وقد كان هذا المكان بدوره من مواقع تصوير المسلسل، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في أرجاء متفرقة حول العالم.
في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
شاطئ "بورتستيوارت"
يُعتبر شاطئ "بورتستيوارت" واحداً من بين أجمل شواطئ إيرلندا الشمالية. ففي هذا المكان دخل أبطال مسلسل "صراع العروش" جيمي لانستر وسير برون في معركة مع حراس مارتيل بهدف استعادة الفتاة المُختطفة ميراسيلا.
في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
بالينتوي
من يرغب في الوصول إلى الجزر الحديدية في فيتروس سيصل إلى هنا. فميناء قرية "بالينتوي" هو ميناء "بايك" في المسلسل، للجزر الحديدية. وقد تم التصوير بالقرب من الشاطئ وفي القرى المجاورة.
في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
لاري باين
في هذا المكان أقام رينلي باراتيون أحد شخصيات المسلسل. وفي إحدى البطولات على هذا المكان فازت المقاتلة بريان أوف تارث على لوراس تيريل، وأصبحت منذ ذلك الوقت من الشخصيات الرئيسية في المسلسل. كما أنها ستكون ضمن المشاركين في الموسم الثامن والأخير.
في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
شاطئ الانحدار
يقع حجر التنين على المنحدرات شديدة الانحدار في الجانب الشمالي من الجزيرة. فبعد تمرد ناجح أصبح المقر السابق لتارغارين في ملكية براثيون لوقت قصير. إعداد: فيليكس شلغفاين / ر.م