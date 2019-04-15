هكذا استقبل العالم "صراع العروش" في موسمه الأخير

استطاع المسلسل الشهير "غيم اوف ثرونز" على مدار السبعة مواسم السابعة تحقيق معدلات مشاهدة غير مسبوقة فى جميع أنحاء العالم. وبدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة متحمسة لاستقبال الموسم الأخير من المسلسل الملحمي.

وطال انتظار الموسم الأخير من المسلسل الذي من المفترض أن يكشف من سيجلس على العرش الحديدي، في الوقت الذي تجري فيه معركة كبرى ونهائية بين جيش الأحياء وجيش الأموات عند الجدار الجليدي الفاصل في شمال العالم.

حملات إعلانية مكثفة من شبكة HBO المنتجة، والتي أخّرت طرح الموسم الأخير كثيراً، وأحاطت عملية التصوير والإنتاج بسرية بالغة، ما زاد الغموض والإثارة.

ونشر المعلقون في جميع أنحاء العالم تغريدات وتدوينات تحدثوا فيها عن انتظارهم بشوق للمسلسل، ونشروا نكات وتوقعات حول الموسم.. في حين حذر البعض من حرق المسلسل أو الكشف عن أحداث الحلقات لمن لم يشاهدها بعد، معلقين على عدم اهتمام البعض بالمسلسل من الأساس.





وفي بريطانيا بقي عشاق المسلسل الشهير مستيقظين حتى الساعة 3 صباحًا لمشاهدة أول حلقات المسلسل، وبدأت التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي لمشاركة توقعاتهم للمسلسل، حسب الديلي ميل البريطانية.

وبحلول صباح اليوم التالي، كانت ردود الفعل إيجابية بشكل ملحوظ، حيث وصف العديد من المشاهدين الحلقة الأولى بأنها "لا تصدق".

وسيطر الحديث عن المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي لعدة ساعات بعد انتهاء بثه، إذ عبر النشطاء عن سعادتهم بالاستيقاظ خصيصا لمشاهدة المسلسل بالرغم من الشعور بالتعب، بحسب الموقع الإخباري ..في حين أكد البعض أنه قرر عدم الذهاب إلى العمل في صباح اليوم التالي، وهو ما أكده استطلاع للرأي أجري على شبكة الانترنت، وشمل 2000 شخصا من خلال موقع كلتشر تريب.

وبحسب الاستطلاع، فإن 6 في المئة - أي ما يعادل 3.1 مليون على مستوى البلاد - كانوا يفكرون في عدم الذهاب للعمل في صباح اليوم التالي لعرض المسلسل، حسب الموقع البريطاني المهتم باستطلاعات الرأي.

وفي نيويورك استقبل عشاق Game of Thrones أولى حلقاته بالتصفيق الحاد والتهليل ،فيما ارتدى البعض نفس الملابس لأشهر شخصيات المسلسل. وقبل عرض المسلسل بما يقرب من ساعة، تجمعت حشود من متابعي المسلسل في إحدى حانات بروكلين لمتابعة المسلسل.

واحتل اسم شخصية بران ستارك المرتبة الأولى، والذي ذكر في أكثر من 500 ألف تعليق بعد عرض المسلسل. واعتبره المراهنون أنه الأكثر احتمالا لانتزاع السلطة والسيطرة على الممالك السبع.

صراع العروش هو مسلسل فنتازيا ملحمية من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز. وهو اقتباس لرواية لعبة العروش التابعة لسلسلة روايات لجورج آر. آر مارتن. وبدأ عرض مسلسل صراع العروش في 17 أبريل/نيسان 2011 وحصل على عدد من الجوائز العالمية .

سارة إبراهيم