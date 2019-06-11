هكذا احتفل منتخب "الفراعنة" بعيد ميلاد محمد صلاح

حرص المنتخب المصري لكرة القدم على الاحتفال مساء السبت (16 يونيو/حزيران)، بعيد ميلاد النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال معسكر المنتخب في برج العرب بالإسكندرية.
وعلق صلاح، الذي أكمل 27 عاما من عمره أمس السبت، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "أود التقدم بالشكر إلى كل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد".
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب غينيا اليوم الأحد، في المباراة الودية الثانية استعدادا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو المقبل.
ويعود المنتخب المصري إلى القاهرة غدا الاثنين للدخول في معسكر مغلق أخير استعدادا لمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا. ويتنافس المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالبطولة مع منتخبات زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو.
و.ب/م.س (د ب أ، تويتر)
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
أشرف حكيمي (المغرب)
حكيمي يبلغ من العمر 20 عاما ويُعتبر منذ الآن لاعبا رئيسيا في صفوف بوروسيا دورتموند واللاعب الناشئ في افريقيا لهذا العام. أصيب حكيمي بكسر في رجله بداية أبريل/ نيسان الأمر الذي يضع علامة استفهام على مشاركة المغربي في كأس أمم افريقيا. وقبيل انطلاق المنافسة أعطى ريال مدريد الضوء الأخضر للاستعارة ليعلن حكيمي أنه في وضع صحي جيد وسيشارك مع منتخب المغرب في مصر.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
جويل ماتيب (كاميرون)
أخيرا مع جويل ماتيب كان لاعب ألماني يهلل في فريق ليفربول. اللاعب المولود في مدينة بوخوم يحمل الجنسية الألمانية، ويلعب منذ 2010 لصالح منتخب الكاميرون الذي يريد الفوز معه باللقب المقبل لكأس الأمم الأفريقية.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
سالومون كالو (ساحل العاج)
في اليوم قبل نهائي الدوري الألماني في منتصف مايو/ أيار برهن كالو مرة أخرى للجميع عن قدراته. "الجد أحرز الأهداف"، كما كان يمزح اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بعد هدفيه في الفوز بـ 4 مقابل 3 أمام أوغسبورغ. وكأس أمم افريقيا ستكون بالنسبة إلى هذا اللاعب من ساحل العاج أكبر منافسة أخيرة في مشواره حيث يريد مرة أخرى البرهنة على خطورته في إحراز الأهداف.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
ابراهيم تراوري (غينيا)
بسبب خضوعه لعملية جراحية لم يشارك المهاجم في الموسم المنتهي إلا في احدى عشرة مرة باللعب لبوروسيا مونشنغلادباخ. وبالرغم من ذلك يسافر تراوري للمشاركة في كأس أمم افريقيا ـ وهو في النهاية قائد منتخب غينيا. ويقول اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إنه يريد أن يكون في لياقة بدنية جيدة قدر الإمكان ليتمكن من قيادة فريقه على الأقل إلى ثمن نهائي المنافسة الإفريقية.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
أمين حارث (المغرب)
قبل عامين كان أمين حارث يُعد نجم السنة في الدوري الألماني ـ وفي الأثناء على مقعد البدائل لدى شالكه. وبما أن الآمال تُعلق على حارث في بلده المغرب، فإنه يسافر للمشاركة في المنافسة الإفريقية. وهنا لا تلعب المشاكل الشخصية الكثيرة التي تسبب فيها حارث أي دور.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
سليف ساني (السنغال)
سليف ساني هو إلى جانب أرمين حارث لاعب شالكه الثاني الذي يلعب لبلده السنغال في مصر. هذا المدافع بذل جهدا كبيرا في الموسم المنتهي في صفوف شالكه الذي لعب معه جميع المباريات تقريبا. وفي كأس أمم افريقيا يعتزم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما التهليل للسنغال أكثر مما كان ممكنا مع شالكه. ومن أجل ذلك وجب عليه تحصين خط الدفاع بشكل أفضل.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
جان فليب غبامين (ساحل العاج)
بالنسبة إلى لاعب وسط فريق ماينتس ستكون كأس أمم افريقيا أفضل مناسبة للترويج لنفسه، لأنه ومنذ مدة لم يعد سرا أن غبامين يريد مغادرة ماينتس. وهو يتطلع للمشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز، لكنه يمكن له، حسب تصريحه تخيل انتقال داخل الدوري الألماني. " ربما دورتموند أو ليفركوزن ـ هذه الأندية أحبها"، قال غبامين.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ (الكاميرون)
في صفوف باريس سان جرمان فقط لاعب تابع، أما في الكاميرون نجم ساطع: إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ قطع بعض المراحل في ألمانيا في حياته الرياضية، وكان مؤخرا يلعب لصالح شالكه. واللاعب المولود في هامبورغ لعب في مختلف الفرق الوطنية الألمانية الشابة قبل أن يقرر في 2010 اللعب لصالح الكاميرون.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
سيمون فاليت (غينيا)
فاليت وُلد في فرنسا ويحمل الى جانب الجنسية الفرنسية جنسية غينيا التي سيلعب لصالحها. وفي الدوري الألماني هو يلعب منذ 2017 ضمن فريق أينتراخت فرانكفورت حيث كان ينتمي في الموسم قبل الأخير إلى بوتقة اللاعبين الرئيسية.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
سيبيو سوكو (أرمينيا بيلفيلد)
من الدوري الألماني الدرجة الثالثة إلى كأس أمم افريقيا ـ فحتى هذا ممكن. سيبيو سوكو كان يلعب في الموسم المنتهي لصالح هانزا روستوك واحتفل قبل أشهو قليلة ببدايته في صفوف منتخب بنين. وفي الأثناء وقع عقدا مع أرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني من الدرجة الثانية ـ ويعتزم أن يلمع نجمه في وطن والده في مصر.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
مارسيل تيسيران (الكونغو)
على غرار الكثير من اللاعبين الأفارقة ترعرع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في فرنسا، وقرر في 2013 اللعب لصالح بلد والدته الكونغولية. ومنذ 2016 يلعب لاعب خط الوسط في ألمانيا، وبعد سنة لدى فريق إنغولشتات انتقل إلى فولفسبورغ الذي سيخوض معه الموسم المقبل غمار البطولة الأوروبية.