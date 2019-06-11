هكذا احتفل منتخب "الفراعنة" بعيد ميلاد محمد صلاح

حرص المنتخب المصري لكرة القدم على الاحتفال مساء السبت (16 يونيو/حزيران)، بعيد ميلاد النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال معسكر المنتخب في برج العرب بالإسكندرية.

وعلق صلاح، الذي أكمل 27 عاما من عمره أمس السبت، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "أود التقدم بالشكر إلى كل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب غينيا اليوم الأحد، في المباراة الودية الثانية استعدادا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو المقبل.

ويعود المنتخب المصري إلى القاهرة غدا الاثنين للدخول في معسكر مغلق أخير استعدادا لمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا. ويتنافس المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالبطولة مع منتخبات زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو.

و.ب/م.س (د ب أ، تويتر)