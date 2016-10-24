هو مرض نخر العظام حيث تضعف العظام لتصبح هشة الى درجة أنّ القيام باي جهد بسيط قد يسبب كسورا فيها. يعود سبب ضعف العظام في معظم الحالات إلى نقص مستوى الكالسيوم والفوسفور أو نقص معادن أخرى في العظام.

هشاشة العظام مرض غامض لم يتوصل العلماء بعد لمعرفة أسبابه، لكن الخلل يتعلق بعملية بناء العظام. ترتبط درجة خطورة إصابة المرء به بكمية الأنسجة العظمية التي تراكمت في جسمه بين سن 25 و 35 عاما. والسبب هو نقص في الحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د خلال العقود الثلاثة الأولى من حياة الإنسان. والمرض يصيب النساء غالبا والرجال أحيانا.