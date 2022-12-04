هرتزوغ في البحرين في أول زيارة لرئيس إسرائيلي

وصل إسحق هرتزوغ اليوم الأحد (4 ديسمبر كانون أول 2022) إلى البحرين في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى المملكة الخليجية الصغيرة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020. و كان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في استقبال هرتزوغ الذي يعد منصبه فخريا، بحسب صور نشرها حساب الرئيس الإسرائيلي على تويتر.

وقال هرتزوغ في تغريدة "اتفاقات ابراهام أثارت تعاونا إقليميا تاريخيا (..) أدعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق الأوسط". وقبيل توجهه إلى البحرين صباح الأحد، قال هرتزوغ في تغريدة "سأتداول مع الملك وولي العهد، رئيس الوزراء الامير سلمان بن حمد آل خليفة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا، بالإضافة الى القضايا السياسية والتحديات المشتركة، بما في ذلك ازمة المناخ العالمية".

وبحسب هرتزوغ فإن "دائرة السلام والشراكة الآخذة في الاتساع مع جيراننا في الشرق الاوسط لها اهمية كبيرة، لا سيما في ظل تضعضع الاستقرار العالمي والاقليمي".

والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في إطار اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما المغرب والسودان. ووضعت هذه الاتفاقات حداً لعقود من الإجماع العربي على استبعاد أي سلام مع اسرائيل في غياب حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وندد الفلسطينيون بها واعتبروها "طعنة في الظهر".

وقام وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه يائير لابيد بزيارة البحرين للمرة الأولى في ايلول / سبتمبر 2021 لافتتاح السفارة الإسرائيلية هناك. وزار رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت البحرين في شباط/فبراير هذا العام.

ا.ف/ ح.ز (أ.ف.ب)