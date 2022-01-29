 هربا من البطالة والفقر..مهاجرون بالآلاف غادروا السواحل المصرية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 28.06.2022

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ثقافة ومجتمع

هربا من البطالة والفقر..مهاجرون بالآلاف غادروا السواحل المصرية

تقرير أوروبي جديد يتحدث عن ارتفاع ملحوظ بأعداد المهاجرين المغادرين لسواحل مصر باتجاه الدول الأوروبية، يحذر من استمرار تلك الظاهرة ويدعو للمزيد من التعاون مع مصر للحد من تلك القوارب.

يهاجر سنويا آلاف المصريين بطرق غير قانونية عبر مياه البحر الأبيض المتوسط

يهاجر سنويا آلاف المصريين بطرق غير قانونية عبر مياه البحر الأبيض المتوسط

عند الحديث عن الهجرة في المتوسط، أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ ليبيا ثم تونس، باعتبارهما البلدان الأكثر "تصديرا" للمهاجرين عبر تلك الطريق، حسب بيانات منظمات أممية ودولية.

مختارات

من حيث الأرقام يعتبر هذا صحيحا، لكن هذه المعلومة قد تغفل أن هناك دولا أخرى في المنطقة (شمال أفريقيا) مصدرة للمهاجرين أيضا.

المغرب على سبيل المثال باتت تحتل مرتبة متقدمة أيضا على لائحة "تصدير المهاجرين، مع انطلاق الآلاف من سواحل المملكة خلال السنوات الماضية باتجاه السواحل الإسبانية (الأندلس والكناري).

هذا معلوم، لكن مع نشر مفوضية الاتحاد الأوروبي ورقة حول الهجرة،  يتبين أن هناك دولا سبق وأن أعلنت عن نجاحها في منع انطلاق القوارب من سواحلها، هي أيضا من الدول المصدرة للمهاجرين.

في هذه الحالة نتحدث عن مصر، التي، وفقا لصحيفة "إي يو أوبزيرفر" (euobserver)، غادر سواحلها أكثر من 3,500 مهاجر منذ مطلع العام الحالي.

قد لا يعتبر متابعون أن هذا الرقم يمكن أن يشكل ظاهرة، إذا ما قورن بأرقام المهاجرين المغادرين لسواحل الدول سابقة الذكر. لكن إذا ما نظرنا إلى نظيره خلال 2021 (للمهاجرين المغادرين السواحل المصرية)، نجد أنه يتخطاه بنسبة أربعة أضعاف، وأن الغالبية العظمى من هؤلاء وصلوا إلى إيطاليا، حسب الوثيقة الأوروبية.

الوثيقة الصادرة في الـ15 من حزيران\يونيو الجاري، طالبت بدعم آليات التعاون بين مصر ودول أخرى مصدرة للمهاجرين في المنطقة (مثل ليبيا) "على ضوء الارتفاع الكبير بأعداد المصريين الواصلين إلى دول الاتحاد، وعلى رأسها إيطاليا".

"الهجرة قدر لا مفر منه"

الباحث والناشط في شؤون الهجرة واللجوء حسن عبد الرحمن شكك في قدرة الدول على منع الهجرة كليا عبر أراضيها،  "هذه مهمة تعتبر شبه مستحيلة بالنظر إلى الأوضاع الحالية في مصر".

عبد الرحمن اعتبر أن "الهجرة حاليا هدف فئة كبيرة من الشباب المصري، الذي يراها طريقه الوحيد لتأمين مستقبله، في ظل أزمة البطالة والفقر التي تعانيها بلاده".

وقال الباحث إن "أكثر من يؤرق الدول الأوروبية حاليا، فضلا عن الآثار الجيوسياسية للحرب الروسية الأوكرانية، هو ملف الهجرة، خاصة مع التوقعات السلبية بشأن ارتفاع تدفقات المهاجرين خلال السنوات القليلة المقبلة". وأضاف "السلطات المصرية بطبيعة الحال تستفيد من ذلك القلق، وتستخدم ورقة الهجرة بين الحين والآخر لتحقيق مكاسب سياسية متعددة".

واختتم عبد الرحمن قائلا "أخشى أن الهجرة للشباب العربي عموما والمصري خصوصا باتت قدرا لا مفر منه. فالحلم بخيرات القارة العجوز والفرص التي سيتمكنون من تحصيلها هناك باتت المحرك الرئيسي لهم الآن. وطبعا لا يمكن إغفال فشل دولهم بالاستجابة لاحتياجاتهم وطرح خطط تنموية توفر للشباب فرصا حقيقية للبناء والاستثمار في بلدانهم".

عملية إنقاذ لاجئين في البحر المتوسط

عملية إنقاذ لاجئين في البحر المتوسط

مساعدات بملايين اليوروهات

ولعل من بواعث قلق أوروبا من معطيات الوثيقة، مخاطر الأزمة الغذائية التي تلوح في الأفق وأثرها على العالم، خاصة على الدول المعتمدة بشكل كبير على الحبوب والقمح الروسي والأوكراني. فمصر على سبيل المثال، أكبر مستورد للقمح في العالم، تواجه أزمة حقيقية مع استحالة الحصول على القمح الأوكراني وصعوبة الوصول للقمح الروسي بسبب العقوبات، وامتناع دول مصدرة أخرى لتلك المادة الحيوية عن بيعها خوفا من عدم تمكنها من سد حاجتها المحلية.  هذا يضاعف قلق الأوروبيين من عدم قدرة مصر، البلد العربي الأكثر كثافة سكانية، من تأمين الحاجات الغذائية لسكانه، وبالتالي سعي الكثير منهم للبحث عن وسائل للهجرة.

بالعودة إلى الوثيقة الأوروبية وتقرير "يورو أوبزيرفر"، أعلنت المفوضية الأوروبية عن منح مصر 80 مليون يورو للمساعدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. موضحة أن هذا المبلغ سيستخدم لمنع ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط (بعد أن هاجر 3500 مصري من البلاد منذ بداية العام).

وفي سياق متصل، أكد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، حرص الاتحاد على دعم قضية الأمن الغذائي لمصر، وقال "خصصنا 100 مليون يورو لمصر وحدها، ولكن ما يزيد أهمية عن المال هو أهمية تعزيز شراكتنا المبنية على فهم مشترك للعديد من القضايا في العالم، ومنها الشؤون الخارجية والاقتصاد المستدام وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وشهد المتوسط مؤخرا انخفاضا بأعداد المهاجرين الوافدين على الدول الأوروبية، إلا أن أعداد الضحايا شهدت ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع السنوات الماضية، حسب الأمم المتحدة.

المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين شابيا مانتو، قالت في مؤتمر صحفي بجنيف إن أعداد المهاجرين تراجعت في 2021، حيث بلغت 123 ألفا و300 حالة عبور فردية، لكن في المقابل شهدنا ارتفاعا بأعداد الضحايا حيث تم تسجيل حوالي 3,231 حالة وفاة أو فقدان في البحر المتوسط وشمال غرب المحيط الأطلسي.

مهاجر نيوز 2022

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


 

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