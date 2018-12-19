 هذه هي الأسباب ″الحقيقية″ التي تدفع الأفارقة للهجرة! | ثقافة ومجتمع | DW | 02.02.2020

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ثقافة ومجتمع

هذه هي الأسباب "الحقيقية" التي تدفع الأفارقة للهجرة!

مع استمرار موجات الهجرة والنزوح، تحاول دراسة حديثة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلقاء الضوء على أسباب قدوم المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا. الأسباب التي توصلت لها الدراسة كانت صادمة وغير متوقعة في بعض الأحيان!

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العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إلى الجانب الأوروبي للبحر المتوسط عام 2019 شهد انخفاضا مقارنة بالسابق. فوفقا لأرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن  141.472 مهاجراً وصلوا في عام 2018 بينما كان عدد القادمين لغاية 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019 هو 122.624 مهاجرا فقط. ومع ذلك، فقد شكلت اليونان استثناء، حيث ازداد عدد المهاجرين القادمين من تركيا إليها بشكل كبير سواء برأ أو بحرا وذلك وفقا لأرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث بلغ عدد القادمين لغاية 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019 ما مجموعه 73.377 مهاجرا مقارنة بـ 23 ألف مهاجر عام 2018.

ومع استمرار قدوم المهاجرين تتزايد الأسئلة عن ماهية الأشخاص الذين يخاطرون بكل شيء للمجيء إلى أوروبا وأسباب إقدامهم على ذلك؟

تحاول دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الإجابة على هذه الأسئلة، حيث تم تقييم بيانات 1970 مهاجرا من 39 دولة أفريقية يعيشون في 13 دولة أوروبية - وكانت النتائج مثيرة للغرابة في بعض الأحيان، وذلك بحسب ما وصفتها مجلة فوكوس الألمانية التي نشرت تقريرا مفصلا عن هذا الموضوع.

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من هم الأشخاص الذين يأتون إلى أوروبا من إفريقيا؟

كان متوسط أعمار المهاجرين الذين تمت مقابلتهم 24 عاما عندما بدأوا رحلتهم إلى أوروبا، غالبيتهم كانوا من الذكور العازبين، 85 بالمئة تقريبا قدموا من المناطق الحضرية في إفريقيا. من المهم الإشارة إلى أن الدراسة ركزت على المهاجرين الأفارقة القادمين لظروف غير الحرب أو الاضطهاد السياسي، ولم تتح لهم فرصة للهجرة الشرعية.

إحدى النتائج الرئيسية الصادمة للدراسة كشفت أن المهاجرين في كثير من الحالات هم أفضل تعليماً من أقرانهم في بلدانهم الأصلية. إذ أن 58 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع إما كان لديهم عمل في وطنهم (49 بالمئة) أو كانوا لا يزالون في طور الدراسة والتعلم (9 بالمئة) وذلك قبل الهجرة إلى أوروبا، وفي المتوسط ​​كان المهاجرون القادمون مدربين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بفترة أطول من متوسط تدريب أقرانهم في الوطن، وهو ما ينطبق كذلك على النساء حيث مكثت النساء المهاجرات في المتوسط مدة خمس سنوات دراسية أطول من أقرانهن.

ويبين التقرير الأممي أنه "يمكن أن نستنتج أن التعليم المتزايد قد وسّع بشكل كبير آفاق الفرد وطموحاته"، لأن غالبية العاملين حصلوا على رواتب "تنافسية" في بلدهم الأصلي. قبل المغادرة، حصل 49 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع على ما يزيد عن 63 بالمئة من متوسط الأجور ​​في بلدهم الأصلي. بينما قال كثيرون أيضا إن وظائفهم كانت آمنة ومنتظمة. ومع ذلك، فإن 38 بالمئة فقط حصلوا على ما يكفي لتغطية نفقاتهم، وشعر نصفهم أنهم لم يكسبوا ما يكفي، وقال 12 بالمئة فقط إنهم يستطيعون الادخار.

خلاصة الدراسة: الأشخاص الذين يأتون إلى أوروبا هم أولئك الذين يكسبون بشكل أفضل مقارنة بمتوسط ​​السكان في بلدانهم الأصلية والذين لديهم مستوى عالي نسبيا.

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لأي أسباب يغادر الناس أفريقيا؟

على الرغم من أن الكثيرين كانوا يعملون في بلدهم، إلا أن الأموال لم تكن كافية للعيش. بالنسبة لـ 60 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع، كان "العمل وإرسال أموال إلى الوطن" هو الدافع الأهم للسفر. ولكن في الوقت نفسه، قال واحد بالمئة فقط بأن العامل الاقتصادي هو الدافع الوحيد. وهذا يجب أن يؤدي إلى إعادة التفكير: أسباب الهجرة "متنوعة" ولا يمكن اختزالها في مشكلة واحدة مثل الحرب أو الفقر، كما يؤكد المشرفون على الدراسة.

السبب الثاني الأكثر أهمية للهجرة هو العائلة أو الأقارب في المهجر حيث كانت النسبة حوالي 18 بالمئة من المستطلعين.

السبب الثالث" "التعليم" (ثمانية بالمئة)

السبب الرابع  ​​"المشاكل الشخصية / الحرية" (سبعة بالمئة).

 أشار أكثر من ربع المهاجرين إلى نظام الحكم أو انعدام الأمن في بلدانهم الأصلية كدافع ثانوي. 77 بالمئة اشتكوا أيضا من القيود السياسية وضيق هامش حرية الرأي في وطنهم.

رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، قال: "التقرير أكد أن الهجرة هي انعكاس للتقدم التنموي في جميع أنحاء أفريقيا، حتى لو كان التقدم موزعا بشكل غير متساو ولا يسير بسرعة كافية لتلبية توقعات الناس".

وخلصت الدراسة إلى إن الحل الوحيد طويل الأجل لمنع الهجرة غير القانونية إلى أوروبا هو تسريع وتيرة التنمية. يجب أن تتاح للشباب فرص جيدة في وطنهم وفي المناطق المجاورة لهم مباشرة. لذلك، يجب إعادة النظر في الاستراتيجيات الحالية والقرارات السياسة على المدى القصير بحسب الدراسة.

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ماذا كان سيمنع الناس من الهجرة؟

في الدراسة، ذكر 41 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن "لا شيء" كان يمكن أن يمنع هجرتهم. وقال واحد من كل أربعة إن الظروف المالية الأفضل في وطنهم كانت ستدفعهم إلى  البقاء، وقال حوالي 15 بالمئة الحكم والرفاهية.

والمثير للاهتمام أن حوالي 2 بالمئة فقط قالوا إنهم لما فكروا في الهجرة لو كانوا يعرفون مسبقا مدى خطورة الرحلة. هذا على الرغم من حقيقة أن 93 بالمئة من الذين تم سؤالهم قالوا إنهم عانوا من مواقف خطيرة خلال رحلتهم. أكثر من النصف بقليل (56 بالمئة) توقعوا ذلك منذ البداية.

ويستخلص المشرفون على الدراسة شركاء التنمية والحكومات الأفريقية تحاول حاليا منع الهجرة غير الشرعية من خلال حملات لتوعية الناس بالمخاطر. لكن الأرقام توضح أن هذه الحملات الإعلامية لوحدها على الأقل لا يمكنها تغيير رأي الناس. ويقول التقرير إن غالبية المهاجرين يغامرون على ما يبدو بمخاطر محسوبة من خلال مقارنة مزايا وعيوب الهجرة بالظروف المحلية. يبدو أن هذا صحيح عند العودة إلى الماضي - على الرغم من كثرة الصعوبات التي وصلت إلى أوروبا.

هل يريد المهاجرون البقاء في أوروبا؟

أشار 70 بالمائة من المُستطلعة آرائهم أنهم يريدون البقاء في أوروبا على المدى الطويل. ويرغب المهاجرون "الناجحون" الذين يحملون تصاريح عمل ووظائف ورواتب كافية لإرسال بعض الأموال إلى الوطن في العودة عاجلاً أكثر من غيرهم.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا يرجع أيضا إلى التوقعات في بلدهم الأم: 55 بالمئة من العاملين المهاجرين و59 بالمئة من الذين يرسلون الأموال لأهاليهم يعتقدون أن أسرهم وأصدقاءهم في الوطن سيكونون سعداء عند عودتهم. وتنخفض النسبة بشكل كبير بين الأشخاص الذين لا يكسبون أي شيء (41 بالمئة) أو لا يرسلون الأموال (38 بالمئة).

وتشير الدارسة في خلاصتها إلى أنه ينبغي للحكومات أن تنبذ فكرة أن سياسة تقييد سوق العمل تؤدي إلى مغادرة المهاجرين بسرعة إلى أوروبا. بل يبدو أن العكس هو الصحيح: فالمهاجرون الذين يُسمح لهم بالعمل وبالتالي الاندماج في سوق العمل الأوروبية أكثر استعدادا للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

الكاتب: علاء جمعة

المصدر: مهاجر نيوز

  • في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا.وبدا صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الاحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا. وظهر صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الأحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

  • اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ما يقرب 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حوالي 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

  • عثر على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الانقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    تم العثور على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

  • كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

  • العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن أنقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن انقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

  • شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 اسبوع وأنقذت حياة حوالي 7000 مهاجر، كام تم غعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة بعد يومين ان عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 أسبوع وتم من خلالها إنقاذ حياة حوالي 7000 مهاجر، كما تم الإعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" بعد يومين أن عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

  • وفي 19 نيسان/إبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لوقا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم اننقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد في العشرين من نيسان/إبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من انقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    وفي 19 نيسان/أبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لقوا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم إنقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد أي في العشرين من نيسان/أبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من إنقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

  • في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة في الخامس عشر من نيسان/أبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/أبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة "أنقذوا الطفولة" في الخامس عشر من نيسان/إبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/إبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

  • في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الايطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الإيطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

  • أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن 700 غريق، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن غرق 700 شخص، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

  • في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

  • في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 مات 9 أطفال وثلاث نساء غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني من سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 لقي 9 أطفال وثلاث نساء حتفهم غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

  • في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزاجنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص بينما بقي حوالي 200 شخص مفقود، ورجحت وفاتهم جميعاً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص في حين بقي حوالي 200 شخص في عداد المفقودين.


 

مختارات

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

يعرّف البحر الأبيض المتوسط بمقبرة الأحلام، حيث ابتلع المتوسط المئات من المهاجرين الحالمين بالوصول إلى شواطئ أوروبا عبر قوارب الموت. معرض صور يوثق لأكثر حوادث الغرق مأساوية منذ حادثة لامبيدوزا عام 2013. (03.03.2017)  

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