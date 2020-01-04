هذه هي أغلى سمكة في العالم!

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن إحدى أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء بيعت بسعر 193.2 مليون ين (1.8 مليون دولار)، في أول مزاد هذا العام تجريه سوق "تويوسو" للأسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأضافت الهيئة أنه تم اصطياد سمكة التونة المباعة قبالة ساحل مقاطعة أوموري بشمال البلاد، ويبلغ وزنها 276 كيلوغراماً، أي أن سعر الكيلوغرام منها يبلغ حوالي 700 ألف ين (حوالي 6500 دولار). وقالت إن المشتري هو كيوشي كيمورا، الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي "زانماي" الشهيرة.

وفي نفس السياق، نقل موقع قناة "شانيل نيوز آسيا" عن كيمورا قوله: "إنها أفضل سمكة. نعم إنها سمكة مكلفة، لكني أريد أن يأكل الزبائن طعاماً لذيذاً هذا العام أيضاً". يشار إلى أن كيمورا قد دفع مبلغاً قياسياً بلغ 333.6 مليون ين العام الماضي لشراء سمكة تونة في مزاد، ليتجاوز بذلك المبلغ الذي دفعه نظير سمكة تونة أخرى عام 2013.

ر.م/ ي.أ (رويترز)