هذه ثلاثة أنواع من الشاي للوقاية من الكبد الدهني

مرض "الكبد الدهني" يعني أن لدى الشخص المصاب دهوناً داخل الكبد أكثر من الحد الطبيعي، إذ إن الكبد في الحالات الطبيعية يتوفر على نسب قليلة جدا من الدهون أو لا يتوفر عليها على الإطلاق.

تؤثر هذه الدهون الزائدة مع مرور الوقت على وظائف الكبد، وهناك نوع من هذا المرض تتسبب به المشروبات الكحولية، ونوع آخر تسبب به التغذية غير السليمة وقلة النشاط البدني.

ويمكن لهذا المرض أن يتحول إلى "التهاب الكبد الدهني" في حال تؤكد وجود علامات التهاب وتلف داخل خلايا الكبد. ودرجة الخطورة تنقسم إلى ثلاث، كبد دهني خفيف، ويعني أن أقل من ثلث خلايا الكبد متأثرة، وهناك المعتدل الذي يكون في حوالي الثلثين، وهناك الخطير الذي يعني أن جل الكبد مصاب.

موقع Vital الألماني المتخصص في الشؤون الصحية يقترح ثلاثة أنواع من الشاي يمكنها أن تساهم في الوقاية ضد هذا المرض.

1. شاي نبتة الهندباء

يحتوي هذا الشاي (الاسم بالإنجليزية Dandelion Tea) على العديد من المواد الكيميائية النباتية التي تحفز إنتاج الصفراء (أو عصارة المرارة) في الكبد وبالتالي تدعم عملية التمثيل الغذائي للدهون، كما تساهم في تعزيز التخلص من السموم (يتم ذلك عن طريق عملية البول).

وتشير تقارير أخرى إلى أن هذا الشاي يساهم في يخفض مستويات التوتر ويريح الأعصاب وتقليل الانتفاخ.

2. شاي اليارو

شاي اليارو (Yarrow tea)). ومن فوائد هذا الشاي أنه يعزز عملية تجدد الكبد. يتحدث موقع Vital أن هذه العشبة مشهورة في الطب البديل، وأنه يحتوي على مواد كيميائية مضادة للالتهابات، ما له فوائد كبيرة على الكبد والمرارة. كما يعدّ مضاداً للتشنج ويوصى به في الطب البديل لشكاوى الجهاز الهضمي ومشاكل الدورة الشهرية.

3. شاي الخرشوف

الخرشوف ليس فقط من نوعا من الخضر، بل يمكن كذلك أن تجده على شكل شاي (Artichoke Tea). يشير المصدر ذاته إلى أن الخرشوف يحفز بدوره عملية إنتاج مادة الصفراء في الكبد، ما يتجاوز تحسين هضم الأغذية الغنية بالدهون إلى منع تراكم الدهون في الكبد ومقاومة الكوليستيرول.

كما تبين تقارير أخرى أنه يعالج الإمساك، يقاوم الأنيميا لدى النساء في فترة الدورة الشهرية.

ع.ا