هذه المشروبات سوف تمنح بشرتك نضارة وحيوية

لا يمكن لنا إيقاف الزمن، حقيقة تخيفنا جميعاً كلما شعرنا ببوادر الشيخوخة تقترب منا، ولهذا تجدنا نطارد آخر الصيحات، ونبحث من خلال محركات البحث في الانترنت عن طرق للحصول على بشرة نضرة وحيوية.

من بين هذه الطرق، والتي سمع أغلبنا عنها، هي شرب العصائر والمشروبات الكفيلة بتجديد بشرتنا، مثل خل التفاح أو محلول بودرة الكولاجين. فهل تنجح حقاً؟

خل التفاح

يحظى خل التفاح بشعبية كبيرة بين نجوم هوليوود، كما يذكر موقع "إيلي" الألماني، لأنه يحسن عملية الهضم ويقوي جهاز المناعة وينظف البشرة، ولكن لا توجد أدلة علمية تؤيد هذه الادعاءات حتى اللحظة.

إلا أن موقع "هيلث لاين" ينصح باستخدامه كـ"تونر" من أجل تنظيف البشرة، وشد الجلد وحمايته من الأشعة الضارة، وإن تم تناوله فيجب شرب كميات كبيرة من الماء معه، لأنه قد يضر بغشاء المعدة والأسنان.

مشروب الكركديه

يحمل نبات الكركديه لقب "نبات البوتوكوس"، لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة، تساعد على زيادة لمعان البشرة، وتلعب دوراً في التخلص من حب الشباب، كما يذكر موقع "إيلي"، ولهذا إن كنت لا تحب طعم الخل، فإن شرب الكركديه قد يكون بديلاً أكثر لذة.

مشروبات الكولاجين

يعد الكولاجين، بحسب موقع "ويب" الطبي، البروتين الأكثر وفرةً في جسم الإنسان، ويُعتبر واحداً من اللبنات الأساسية للعظام، والبشرة، والأربطة، والأوتار، ولكن للأسف مع التقدم بالعمر، فإن الجسم يبدأ بفقدانه تدريجياً، فكيف يمكن تعويضه؟

يلجأ البعض إلى شراء بودرة الكولاجين، وخلطها مع الماء وشربها، والذي أثبت نجاعته كما يذكر موقع "هيلث لاين"، إذ يعمل هذا على تحسين بنية الكولاجين في الجلد، ويزيد من رطوبة البشرة ومرونتها ويقلل من التجاعيد.

٣ ليترات من الماء

قد يبدو الأمر بديهياً، ولكن لا يمكن إنكار أن الماء هو أهم مشروب على هذه القائمة، لدوره في الحفاظ على صحة جسم الإنسان وبشرته، إذ أن الحفاظ على نسبة مياه كافية في جسمنا، تساعد على شد الجلد وتقوية الأظافر، ويساهم في التخلص من السموم بشكل أكثر فعالية، ودون آثار جانبية، بحسب موقع "إيلي".

م.ش/ص.ش