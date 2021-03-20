هذه المشروبات سوف تمنح بشرتك نضارة وحيوية

لا يمكن لنا إيقاف الزمن، حقيقة تخيفنا جميعاً كلما شعرنا ببوادر الشيخوخة تقترب منا، ولهذا تجدنا نطارد آخر الصيحات، ونبحث من خلال محركات البحث في الانترنت عن طرق للحصول على بشرة نضرة وحيوية.
من بين هذه الطرق، والتي سمع أغلبنا عنها، هي شرب العصائر والمشروبات الكفيلة بتجديد بشرتنا، مثل خل التفاح أو محلول بودرة الكولاجين. فهل تنجح حقاً؟
خل التفاح
يحظى خل التفاح بشعبية كبيرة بين نجوم هوليوود، كما يذكر موقع "إيلي" الألماني، لأنه يحسن عملية الهضم ويقوي جهاز المناعة وينظف البشرة، ولكن لا توجد أدلة علمية تؤيد هذه الادعاءات حتى اللحظة.
إلا أن موقع "هيلث لاين" ينصح باستخدامه كـ"تونر" من أجل تنظيف البشرة، وشد الجلد وحمايته من الأشعة الضارة، وإن تم تناوله فيجب شرب كميات كبيرة من الماء معه، لأنه قد يضر بغشاء المعدة والأسنان.
مشروب الكركديه
يحمل نبات الكركديه لقب "نبات البوتوكوس"، لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة، تساعد على زيادة لمعان البشرة، وتلعب دوراً في التخلص من حب الشباب، كما يذكر موقع "إيلي"، ولهذا إن كنت لا تحب طعم الخل، فإن شرب الكركديه قد يكون بديلاً أكثر لذة.
مشروبات الكولاجين
يعد الكولاجين، بحسب موقع "ويب" الطبي، البروتين الأكثر وفرةً في جسم الإنسان، ويُعتبر واحداً من اللبنات الأساسية للعظام، والبشرة، والأربطة، والأوتار، ولكن للأسف مع التقدم بالعمر، فإن الجسم يبدأ بفقدانه تدريجياً، فكيف يمكن تعويضه؟
يلجأ البعض إلى شراء بودرة الكولاجين، وخلطها مع الماء وشربها، والذي أثبت نجاعته كما يذكر موقع "هيلث لاين"، إذ يعمل هذا على تحسين بنية الكولاجين في الجلد، ويزيد من رطوبة البشرة ومرونتها ويقلل من التجاعيد.
٣ ليترات من الماء
قد يبدو الأمر بديهياً، ولكن لا يمكن إنكار أن الماء هو أهم مشروب على هذه القائمة، لدوره في الحفاظ على صحة جسم الإنسان وبشرته، إذ أن الحفاظ على نسبة مياه كافية في جسمنا، تساعد على شد الجلد وتقوية الأظافر، ويساهم في التخلص من السموم بشكل أكثر فعالية، ودون آثار جانبية، بحسب موقع "إيلي".
م.ش/ص.ش
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الهندباء العظيم
واحدة من أكثر النباتات التي يمكن التعرف عليها بسهولة - الهندباء - تستحق اهتماما كبيرا. جذوره القوية يمكن أن تفتت التربة الصلبة وتساعد على توفير المواد الغذائية للنباتات ذات الجذور الأقصر. النبات بأكمله صالح للأكل ويقال أن له خصائص طبية. تعتبر أزهاره الصفراء الزاهية مصدرًا أساسيًا للرحيق- كما يمكن استخدامها لصنع نبيذ الهندباء.
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من الحقل إلى طبقك
غالبًا ما ينمو خس لامب (الأوراق الخضراء في الصورة أعلاه) كحشيش نباتي في حقول القمح، لكنه أيضًا يعتبر أحد عناصر طبق السلطة الشائعة في كثير من دول العالم سلطة شائعة على أطباق حول العالم. أوراقه أقسى من أوراق الخس العادي ويمكن حصاده لفترة أطول، مما يجعله النبات المفضل للكثيرين.
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الطبيعة الملهمة
قد تتعرف على هذا النوع من النبات الذي يعرف بـ" أرقطيون " فهو تلك الكريات الشائكة الصغيرة التي تعلق بالملابس أحيانا. قدرته الفريدة على الالتصاق تجعله ممتازًا في تفريق البذور. أوحى هذا النبات الفريد للمهندس السويسري، جورج دي ميسترال بابتكار اللاصق الذي يعرف بـ " سكوتش" أو "فيلكرو"،والذي ظهر في الأسواق في أواخر الخمسينيات.
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جامح و حر
الثوم البري سهل التعرف عليه فهو ينمو بغزاره وطعمه لذيذ. على الرغم من رائحة الثوم القوية به، إلا أنه يتميز بطعم لطيف مما يجعله إضافة رائعة إلى الحساء والسندويشات وصوص البيستو. الثوم البري له خصائص مضادة للجراثيم ويمكن أن يساعد في خفض الكولسترول وضغط الدم.
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القَراص الذكي
يدخل نبات القراص في صناعة الشاي والحساء وحتى الجبن. يمكن أيضًا استخدام أليافه في الغزل والنسيج واستخدامه في صناعة النسيج. نباتات "القراص"غنية بالنيتروجين، مما يجعلها سمادًا جيداً للنباتات الأخرى- كما أنها ملاذ للطيور أيضًا. توفر الشعيرات الرفيعة على أوراق نبات القراص بيئة مثالية لوضع البيض الخاص ببعض الحشرات.
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علاج الطبيعة
لا يمكننا أن نذكر القراص اللاذع دون أن نذكر نظيره المهدئ، نبات المَرسى. إذا شعرت لدغك القراص، يمكن أن يساعدك فرك ورقة المَرسى على الجلد المصاب بالإلتهاب. تحتوى أوراق المرسى تحتوي على "مضادات الهستامين الطبيعية".
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علاج وغذاء ـ أعشاب ونباتات ربما لم تسمع بفوائدها من قبل!
آفات قوية
تعد صفير الماء من أكثر أنواع النباتات عدوانية، إذ تنتشر بسرعة في أجزاء من أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا. يمكن أن يكون لها آثار كارثية على المجاري المائية، لكن بعض المزارعين تمكنوا من تسخير قوتها من أجل إنتاج الأسمدة وصنع الورق وحتى استخدام النبات كأساس للحدائق العائمة.
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علاج وغذاء ـ أعشاب ونباتات ربما لم تسمع بفوائدها من قبل!
علاج الفراشات
زهور حمراء وبرتقالية من عشب الفراشة ممتلئة بالرحيق وحبوب اللقاح تجذب الكثير من الحشرات النافعة. تعرف أيضًا باسم عشب الحليب البرتقالي، والتي تنمو في أمريكا الشمالية. في الماضي ، كان الأمريكييون الأصلييون يحصدونها لنسج القماش من أليافها وتناولها كنوع من الشاي لعلاج التهابات الصدر.
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علاج وغذاء ـ أعشاب ونباتات ربما لم تسمع بفوائدها من قبل!
البرسيم الأبيض
غالبًا ما يتم استخدام البرسيم الأبيض المرن كغطاء للأرض، فهو يُصلح النيتروجين في التربة وتساعد تركيبة جذوره على تفتيت الأرض ومنع التكتلات. كما يعمل على حماية التربة من التآكل والحفاظ على المواد الغذائية في مكانها. يستخدمه كثير من المزارعين في حقولهم لتحسين جودة التربة - كما أنه غذاء مفضل للحياة البرية والحشرات، ما يعزز التنوع البيولوجي. لافداي رايت/ س.إ