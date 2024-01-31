هذه الفيتامينات تساعد في تقوية الشعر وتمنع تساقطه!

يُعتبر الشعر أحد أهم علامات الجمال ووسيلة للتعبير عن الذات، ويمكن أن يكون فقدانه مصدرا للقلق والتوتر. خبراء يكشفون أن التغذية تلعب دورا هاما في صحة الشعر وتألقه. فما هي الفيتامينات التي تساعد في تقوية الشعر؟

يسعى الجميع للحصول على شعر قوي وصحي ينبض بالحياة، غير أن تحقيق ذلك والتمتع بخصلات شعر صحية ومتألقة قد يكون أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الأشخاص بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك العمر والوراثة وبعض الحالات الطبية. ومن المؤكد أن هناك عددًا كبيرا من منتجات الشعر والمكملات المتاحة لتحفيز نمو الشعر، أو لتقليل تساقطه أو ترققه، لكن نسبة النجاح متوافتة.

ويقول الخبراء إن تساقط ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا أمر طبيعي، لكن تساقط كتل من الشعر بشكل منتظم قد يكون إنذارا لمشكلة صحية أكبر. إذ أن العديد من العوامل كالحالات المرضية مثل الضغط النفسي، ونقص الفيتامينات قد تؤثر على صحة الشعر.

بعد استشارة الطبيب أو أخصائي الجلدية لتحديد أسباب تساقط الشعر، من المهم تقييم نظامك الغذائي كوسيلة لدعم صحة شعرك. ويلعب نمط الحياة الصحي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على شعر طويل وكثيف ولامع. فيما يلي بعض الفيتامينات التي تحتاجها لنمو الشعر الصحي:

بيوتين:

يُعرف البيوتين أيضاً بفيتامين B7، ويحفز إنتاج الكيراتين لزيادة نمو بصيلات الشعر. ويمكن العثور على هذا الفيتامين في العديد من الأطعمة مثل البيض واللحوم والأسماك والمكسرات والبطاطا الحلوة والبذور. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

فيتامين أ

تُعد خلايا الشعر من أسرع الأجزاء نمواً في الجسم، وبالتالي يُعتبر فيتامين أ مثالياً لدعم هذا النمو ولترطب فروة الرأس والمحافظة على صحة بصيلات الشعر. يمكن لنقص فيتامين أ أن يؤدي إلى تساقط الشعر. يتواجد فيتامين أ في الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين مثل البطاطا الحلوة والقرع والجزر والسبانخ والكرنب.

مواد غذائية صحية لشعر صحي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

فيتامين سي

يعمل فيتامين سي كمضاد أكسدة يساعد في حماية الخلايا في الجسم، بما في ذلك بصيلات الشعر. ويساعد فيتامين سي أيضا الجسم على إنتاج الكولاجين الذي يساهم في تقوية الشعر. يوجد فيتامين سي في الفواكه الحمضية والفلفل والفراولة والطماطم والجوافة.

فيتامين د

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى حالات تساقط الشعر وحتى الثعلبة . ويمكن الحصول على فيتامين د من الأسماك الدهنية وزيت كبد السمك والأطعمة المدعمة والفطر.

الحديد

ترتبط مستويات الحديد بصحة الشعر أيضا، ووجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الحديد كانوا أكثر عرضة لتساقط الشعر. بحسب ما نشره موقع (ريل سيمبل) الأمريكي.

فيتامين ي

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2022 أن فيتامين ي يساعد في مكافحة بيروكسيدات الدهون في الجلد، والتي لها علاقة قوية باضطرابات الشعر التي قد تؤدي إلى تساقطه.

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