 هذه الفئات من البشر ″يحبها″ البعوض أكثر من غيرها! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 27.08.2021

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صحة

هذه الفئات من البشر "يحبها" البعوض أكثر من غيرها!

لا تخلو أمسيات الصيف الجميلة من زائر غير مرغوب فيه: البعوض، الذي ينجذب لناس دون غيرهم. ما السر وراء ذلك؟

تسبب لدغة البعوضبعض الألم ويمكن أن تكون ناقلة لبعض الأمراض

تسبب لدغة البعوضبعض الألم ويمكن أن تكون ناقلة لبعض الأمراض

الصيف لا يعني فقط مواسم الحصاد وقطف الثمار والإجازات ولم شمل العوائل؛ بل تكاد لدغات البعوض وخاصة في المناطق ذات الحرارة المرتفعة ملازماً لهذا الفصل الرائع أيضا.

مختارات

من الطرق الشائعة التي يتبعها الناس لمعالجة لسع البعوض المزعج الذي يسبب احمرار الجلد والشعور القوي بالحكة، تبريد موضع اللسعة عن طريق الثلج، غير أن تجارب أخرى قد أفادت أن رفع حرارة الإصابة أفضل من التبريد. ما السبب؟

لدغات البعوض أمر مزعج للجميع، خاصة في فصل الصيف. لكن الخبراء يقدمون بعض الطرق التي يمكن بها علاج هذه اللدغات بوسائل منزلية بسيطة وسريعة.

أظهرت دراسة نشرها المعهد الوطني الإيطالي للصحة أن البعوض لا ينقل فيروس كورونا المستجد، وبذلك يقل احتمال انتشار الوباء في المناطق التي يتكاثر فيها البعوض.

خلف وباء كورونا يتوارى مرض لا يقل خطورة عنه، إنه الملاريا الذي يحصد أرواح حوالي 400 ألف شخص سنويا حول العالم. باحثون من كينيا توصلوا إلى أن البعوض الناقل للمرض يمكن أن يكون هو العلاج لمكافحته. فكيف يصبح الداء هو الدواء؟

ضجيج بالقرب من أذنك تسمعه غالباً في منتصف الليل تسببه بعوضة مزعجة، غير أن الإزعاج، الذي تسببه هذه الحشرات الصغيرة لا يتوقف على الضجة، بل قد تؤدي لسعتها إلى إصابتنا بأمراض خطيرة، وأحياناً قاتلة، مثل حمى الضنك، والملاريا.

يسود القلق في الولايات المتحدة من انتشار فيروس غرب النيل المكتشف لأول مرة في أوغندة عام 1937. كيف ينتقل للإنسان وما طرق الوقاية منه؟ وهل هناك لقاح أو علاج له؟

هناك بعض الحيل والنباتات المفيدة لتجنب البعوض، غير أن تلك الحشرة تفضل فئات معينة من البشر، حسب ما نشرت مجلة Freundin الألمانية المتخصصة بشؤون المرأة نقلا عن أخصائيين:


طوال القامة

ينجذب البعوض للناس الذين يفرزون كمية أكبر من غاز ثاني أوكسيد الكربون. طوال القامة لديهم رئتين أكبر حجماً، وبالتالي يستنشقون ويفرزون كمية أكبر من الهواء.

الحوامل

إذا كنت حاملاً، فيجب أن تتوقعي المزيد من لدغات البعوض. ويعود ذلك إلى أن الحامل تفرز كمية أكبر من غير الحامل من غاز ثاني أكسيد الكربون؛ إذ أنها تتنفس عنها وعن جنينها.

 الرياضيون

ممارسة الرياضة تؤدي إلى إنتاج الحمض اللبني، الذي يفرز بالدرجة الأولى عن طريق العرق. البعوض يحب حمض اللبن. ومن هنا فهو يستهدف النشطاء بدنياً قبل الخاملين.

شاربو الجعة (البيرة)

أظهرت دراسة علمية أن الناس الذين يشربون البيرة ينجذب إليهم البعوض أكثر من غيرهم.

ذوو زمرة الدم "و" (O)

أظهرت دراسة أن ذوي زمرة الدم "و" (O) يتعرضون لقرصات البعوض بمقدار ضعفين من حاملي زمرة الدم "أ" (A). بينما يقع حاملو زمرة الدم "ب" (B) في المنتصف تماماً بين حاملي الزمرتين السابقتين من حيث تعرضهم للدغات البعوض. واكتشف الباحثون أن 85 بالمائة من البشر يفرزون عن طريق الجلد مادة كيمائية يتعرف من خلالها البعوض على زمرة الدم.

خ.س/ع.ش

  • Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    ليس كل البعوض ضارا للبشر

    من الناحية العملية لا يمكننا قتل كل البعوض على هذا الكوكب. هناك آلاف الأنواع، لكن فقط بضع مئات منها تنشر أمراضا قد تكون خطيرة للإنسان والثدييات كأمراض الملاريا وزيكا وحمى الضنك والشيكونغونيا. لكن فقط أنثى هذا النوع من البعوض هي تسبب الضرر، كما أن بقية أنواع البعوض تجلب فوائد محتملة للنظام البيئي والحياة وتساعد في مجال الأبحاث الطبية.

  • Moskito, der sich vom Nektar des Vergissmeinnicht ernährt

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    لماذا لدغ الجلد؟

    أنثى البعوض تمتص الدم لأجل الحصول على البروتين اللازم للإخصاب، ولهذا تلدغ الإنسان والحيوان وحتى الطيور. لكن عموما يتغذى البعوض على نكتار الورود، وبهذه الطريقة يساعدها على التلقيح، خصوصا الورود والنباتات المائية حيث يقضي البعوض غالب وقته.

  • Bachstelze mit Mücken

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    الغذاء المفضل لكائنات كثيرة

    يمكن للإنسان أن يقاوم البعوض بسهولة، خصوصا مع انتشار المبيدات الحشرية، لكن كذلك تساعدنا الطبيعة، فعدد من أنواع الطيور والأسماك والضفادع والعناكب وغيرها تتغذى على البعوض. الخبراء يقولون كذلك إن هذه الكائنات قد تختفي في حال تمت إبادة البعوض.

  • Anopheles Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    اللدغ ليس كله شراً

    يملك البعوض فما شبيها بالمحقنة، وعندما يلدغ البعوض الجلد، بقوم بحقن لعابه داخله حتى لا يتجلط الدم الذي يتم امتصاصه. يقول الباحثون إن كلاهما (خرطوم البعوض واللعاب) مفيد للطب البشري، فالأول يساهم في أبحاث تصميم إبر أفضل (حقن أقل إيلاماً)، بينما قد يؤدي اللعاب الذي يحتوي على بروتين يسمى الأنوفلين، إلى علاجات جديدة لتجلط الأوردة العميقة.

  • Stechmücke Anopheles

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    "تنظيف" المياه الراكدة

    يضع البعوض اليرقات في المياه الراكدة. يمنح البشر البعوض هذه الأراضي الخصبة مجانًا، غالبًا من خلال الإهمال. لكن اليرقات تقوم أيضًا "بتنظيف" الماء عن طريق تناول النفايات البيولوجية، بما في ذلك الطفيليات الأخرى. بالتأكيد لا تجعل هذه العملية المياه صالحة للشرب، لكن لها فوائد في البحث حول مكافحة التلوث.

  • Anopheles Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    خرطوم البعوض

    صورة عن قرب لبعوضة الملاريا تُظهِر أعضاء الوخز والملامس، وتستخدمها لاستشعار الروائح وثاني أكسيد الكربون المنبعث من الكائنات الحية. وهذا تستخدمه للحصول على وجبة دم يتم استخلاصها من القشرة المخفية في غلاف خرطوم البعوضة. وأنثى البعوض هي تتغذّى على الدم لأنه ضروري لنضج البيوض، في حين أن الذكر يتغذّى على عصارة النباتات ورحيق الأزهار. إعداد: ذو الفقار عباني/إ.ع


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