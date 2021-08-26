هذه الفئات من البشر "يحبها" البعوض أكثر من غيرها!

الصيف لا يعني فقط مواسم الحصاد وقطف الثمار والإجازات ولم شمل العوائل؛ بل تكاد لدغات البعوض وخاصة في المناطق ذات الحرارة المرتفعة ملازماً لهذا الفصل الرائع أيضا.
هناك بعض الحيل والنباتات المفيدة لتجنب البعوض، غير أن تلك الحشرة تفضل فئات معينة من البشر، حسب ما نشرت مجلة Freundin الألمانية المتخصصة بشؤون المرأة نقلا عن أخصائيين:
طوال القامة
ينجذب البعوض للناس الذين يفرزون كمية أكبر من غاز ثاني أوكسيد الكربون. طوال القامة لديهم رئتين أكبر حجماً، وبالتالي يستنشقون ويفرزون كمية أكبر من الهواء.
الحوامل
إذا كنت حاملاً، فيجب أن تتوقعي المزيد من لدغات البعوض. ويعود ذلك إلى أن الحامل تفرز كمية أكبر من غير الحامل من غاز ثاني أكسيد الكربون؛ إذ أنها تتنفس عنها وعن جنينها.
الرياضيون
ممارسة الرياضة تؤدي إلى إنتاج الحمض اللبني، الذي يفرز بالدرجة الأولى عن طريق العرق. البعوض يحب حمض اللبن. ومن هنا فهو يستهدف النشطاء بدنياً قبل الخاملين.
شاربو الجعة (البيرة)
أظهرت دراسة علمية أن الناس الذين يشربون البيرة ينجذب إليهم البعوض أكثر من غيرهم.
ذوو زمرة الدم "و" (O)
أظهرت دراسة أن ذوي زمرة الدم "و" (O) يتعرضون لقرصات البعوض بمقدار ضعفين من حاملي زمرة الدم "أ" (A). بينما يقع حاملو زمرة الدم "ب" (B) في المنتصف تماماً بين حاملي الزمرتين السابقتين من حيث تعرضهم للدغات البعوض. واكتشف الباحثون أن 85 بالمائة من البشر يفرزون عن طريق الجلد مادة كيمائية يتعرف من خلالها البعوض على زمرة الدم.
خ.س/ع.ش
-
الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة
ليس كل البعوض ضارا للبشر
من الناحية العملية لا يمكننا قتل كل البعوض على هذا الكوكب. هناك آلاف الأنواع، لكن فقط بضع مئات منها تنشر أمراضا قد تكون خطيرة للإنسان والثدييات كأمراض الملاريا وزيكا وحمى الضنك والشيكونغونيا. لكن فقط أنثى هذا النوع من البعوض هي تسبب الضرر، كما أن بقية أنواع البعوض تجلب فوائد محتملة للنظام البيئي والحياة وتساعد في مجال الأبحاث الطبية.
-
الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة
لماذا لدغ الجلد؟
أنثى البعوض تمتص الدم لأجل الحصول على البروتين اللازم للإخصاب، ولهذا تلدغ الإنسان والحيوان وحتى الطيور. لكن عموما يتغذى البعوض على نكتار الورود، وبهذه الطريقة يساعدها على التلقيح، خصوصا الورود والنباتات المائية حيث يقضي البعوض غالب وقته.
-
الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة
الغذاء المفضل لكائنات كثيرة
يمكن للإنسان أن يقاوم البعوض بسهولة، خصوصا مع انتشار المبيدات الحشرية، لكن كذلك تساعدنا الطبيعة، فعدد من أنواع الطيور والأسماك والضفادع والعناكب وغيرها تتغذى على البعوض. الخبراء يقولون كذلك إن هذه الكائنات قد تختفي في حال تمت إبادة البعوض.
-
الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة
اللدغ ليس كله شراً
يملك البعوض فما شبيها بالمحقنة، وعندما يلدغ البعوض الجلد، بقوم بحقن لعابه داخله حتى لا يتجلط الدم الذي يتم امتصاصه. يقول الباحثون إن كلاهما (خرطوم البعوض واللعاب) مفيد للطب البشري، فالأول يساهم في أبحاث تصميم إبر أفضل (حقن أقل إيلاماً)، بينما قد يؤدي اللعاب الذي يحتوي على بروتين يسمى الأنوفلين، إلى علاجات جديدة لتجلط الأوردة العميقة.
-
الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة
"تنظيف" المياه الراكدة
يضع البعوض اليرقات في المياه الراكدة. يمنح البشر البعوض هذه الأراضي الخصبة مجانًا، غالبًا من خلال الإهمال. لكن اليرقات تقوم أيضًا "بتنظيف" الماء عن طريق تناول النفايات البيولوجية، بما في ذلك الطفيليات الأخرى. بالتأكيد لا تجعل هذه العملية المياه صالحة للشرب، لكن لها فوائد في البحث حول مكافحة التلوث.
-
الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة
خرطوم البعوض
صورة عن قرب لبعوضة الملاريا تُظهِر أعضاء الوخز والملامس، وتستخدمها لاستشعار الروائح وثاني أكسيد الكربون المنبعث من الكائنات الحية. وهذا تستخدمه للحصول على وجبة دم يتم استخلاصها من القشرة المخفية في غلاف خرطوم البعوضة. وأنثى البعوض هي تتغذّى على الدم لأنه ضروري لنضج البيوض، في حين أن الذكر يتغذّى على عصارة النباتات ورحيق الأزهار. إعداد: ذو الفقار عباني/إ.ع