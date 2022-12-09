 هذه التغييرات البسيطة في يومك قد تجنبك نزلات برد الشتاء! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 09.12.2022

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صحة

هذه التغييرات البسيطة في يومك قد تجنبك نزلات برد الشتاء!

نزلات البرد الحادة خلال الأشهر الباردة من السنة، هو أكثر ما يزعج بعضنا. لكن ما لا يدركه الكثير منا هو أن هناك الوقاية سهلة وهناك تغييرات بسيطة يمكننا إدراجها خلال حياتنا اليومية لها نتائج فعالة ضد نزلات البرد.

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قد لا يعلم كثيرون أن هذه التغيرات البسيطة قد تحميك من نزلات البرد الحادة!

قد لا تتخيل أن إجراء تغييرات صغيرة في حياتك اليومية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة  بنزلات البرد المزعجة خلال الأشهر الباردة من العام. هذه التغيرات البسيطة هي ما توصي به، الطبيبة نيها فياس، من مستشفى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية. والتي ذكرتها في بيان صحفي، نقلاً عن الموقع الألماني الطبي"Heilpraxis".

المزيد من الحركة

 وتوضح الطبيبة الأمريكية أن من الأفضل ركن السيارة بعيداً قليلاً عن العمل للمشي بضع خطوات إضافية أو صعود الدرج في العمل بدلاً من استخدام المصعد. وإذا كنت تقضي وقتًا طويلاً جالساً بمكتبك، عليك أخذ فترات راحة قصيرة بانتظام للمشي أو ممارسة النشاط البدني.من الممكن أيضاً ممارسة اليوغا في المكتب أو ممارسة بعض التمارين الرياضية.

بحسب الطبيبة الأمريكية أظهرت الدراسات أن عشر دقائق فقط من النشاط البدني، مثل تمارين اليوغا أواستخدام تمارين رياضية خفيفة، له تأثير إيجابي على صحتك. إذا كنت تعمل على الكمبيوتر، فمن المستحسن عمومًا الاستيقاظ مرة واحدة على الأقل كل ساعة للحركة.

يتيح الإنترنت أيضاً مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية.على سبيل المثال، بمساعدة مقاطع الفيديو أو التطبيقات، يمكن إكمال التدريب الفعال بسهولة من المنزل. يمكن استبدال الأنشطة البدنية التي يتم ممارستها عادة في الهواء الطلق بالأنشطة الداخلية في فصل الشتاء.

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إجراء بعض التمارين الخفيفة بين ساعات العمل بالمنزل مفيد للغاية!

 

بدلاً من ركوب الدراجة في الخارج، يمكنك استخدام دراجة تمرين. وخلال العمل يمكن استخدام مكتب الوقوف بدلاً من الجلوس على الكرسي طوال الوقت للحفاظ على لياقتك البدنية وكذلك حمايتك من العدوى!

شرب المزيد من الماء

 بدلاً من شرب عصير الليمون غير الصحي أو المشروبات المماثلة، يتصح الطبيبة بشرب المزيد من الماء. ويمكن تحسين المذاق ، على سبيل المثال، بإضافة الفاكهة. في درجات الحرارة الباردة، يوصى بتناول شاي أعشاب صحي بدلاً من الكاكاو الساخن.

تجنب التوتر

 يمكن أن يؤدي التنفس الصحيح ودقائق قليلة من التأمل، على سبيل المثال أثناء فترات الراحة من العمل أو بعد العمل، إلى تقليل التوتر، مما يفيد أيضاً جهاز المناعة. ويمكن أن يؤدي تقييد استخدام الأجهزة الرقمية أيضًا إلى تقليل التوتر وتحسين صحتك. بدلاً من مشاهدة التلفزيون أو هاتفك الذكي في المنزل، من الأفضل قراءة كتاب أو لعب لعبة جماعية أو إجراء محادثات مع أشخاص آخرين.

القسط الكافي من النوم

تأكد دائماً من حصولك على قسط كافٍ من النوم. لأن النوم جانب آخر مهم وغالباً ما يتم التقليل من شأنه للحفاظ على الصحة والرفاهية. تأكد دائمًا من حصولك على قسط كافٍ من النوم وتخصيص بعض الوقت للتأمل والتفكير الذاتي في نهاية اليوم، كما تنصح د. فياس.

غسل اليدين والكمامة

لا تنسى غسل يديك بانتظام سواء داخل المنزل أو في العمل. يمكن أن يؤدي تطهير الأسطح إلى منع انتقال مسببات الأمراض. وفق الطبيبة، يجب تنظيف لوحات المفاتيح،  والهواتف الذكية على وجه الخصوص مرة واحدة في الأسبوع.

حماية مهمة أخرى ضد الإصابة بفيروسات البرد أو الأنفلونزا أو فيروسات كورونا هي تجنب الإزدحام قد الإمكان خلال الأشهر الباردة،وقت ما تنتشر الفيروسات  بكثرة، وفق ما ينصح موقع الإلكتروني www.infektionsschutz.de يمكن القيام بذلك عن طريق تجنب الذهاب للتسوق في أوقات الذروة، وتجنب الاتصال بالأشخاص المصابين قدر الإمكان والبقاء في المنزل حتى لو كانت الأعراض لديك. إجراء وقائي آخر للحد من انتقال الفيروس هو ارتداء الكمامة. يمكن لكمامات FFP2 على وجه الخصوص، إذا تم ارتداؤها بشكل صحيح، توفير حماية جيدة - لكل من مرتديها ومن حوله.

إ.م/ ع.أ.ج

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    التنويع بين المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والمواد المعدنية، يساعد الجسم على مواجهة فصل الشتاء البارد دون مشكلات. أما من لا يهتم بالحصول على المواد الغذائية الضرورية ويعتمد أسلوب حياة غير صحي، فيكون أكثر عرضة لنزلات البرد.

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    يقول الخبراء وفقا لمجلة "فوكوس" الألمانية، إن من يتناول ملء كفه ثلاث مرات من الخضروات ومرتين من الفواكه يوميا، يمد جسمه بالمواد اللازمة لتقوية جهاز المناعة على المدى الطويل. وتحمل فيتامينات "إيه و سي ودي وإي و بي 6" أهمية كبيرة لتقوية جهاز المناعة.

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    يعتبر الحليب وصفار البيض والأسماك، من المصادر الجيدة التي تمد الجسم بفيتامين "إيه". أما فيتامين سي فيمكن الحصول عليه عن طريق تناول التفاح والفلفل والبروكلي والملفوف بأنواعه.

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    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    وبعد حصول الجسم على كمية البروتينات والسعرات الحرارية التي يحتاجها يوميا، يأتي النوم الكافي الهادئ كعنصر ضروري لتجنب الضغط العصبي وتعزيز المناعة لمواجهة التقلبات الجوية والاستعداد لأشد فصول العام بردا. (إ.ف)

    الكاتب: إ ف