هذه الأعشاب قد تساعدك على التحكم في معدل ضغط الدم!

حسب معهد روبرت كوخ الألماني يعاني المرء من مرض ارتفاع ضغط الدم عندما يصبح معدل ضغط الدم 90/140. ولارتفاع ضغط الدم المزمن عواقب وخيمة قد تصل حتى الموت. فالضغط المستمر على القلب والتغيرات المحتملة في الشرايين قد تؤدي إلى ظهور أعراض خطيرة قد تتراوح بين فقدان البصر إلى السكتات الدماغية أو النوبات القلبية. ويقدر عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب ارتفاع ضغط الدم في ألمانيا بأكثر من 600 ألف شخص سنوياً.
لكن رغم حدة هذا المرض فإن الالتزام بالتغذية السليمة والمتوازية مثل الخضر والفواكهوالسمك تساعد على التحكم في معدل ضغط الدم وبالتالي تجاوز المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث جراء ارتفاع الضغط.
وهناك أيضا مجموعة من الأعشاب تساعد في تخفيض ضغط الدم نشرها الموقع المتخصص في الصحة "healthline.com". فما هي هذه الأعشاب؟
الريحان:
في هذه النبتة توجد نسبة كبيرة من مادة الأوجينول وهي في الواقع مركب كيميائي عطري لكن لها القدرة على تخفيض ضغط الدم. كما أنها مثبطة للكالسيوم وبالتالي تحمي من الترسبات التي قد تحدث في الأوعية الدموية
البقدونس:
يحتوي البقدونس على نسبة عالية من الكاروتينات مما يجعل قيمته الغذائية والصحية عالية. فمادة الكاروتين مثلا هي التي تمنح الجزر اللون الأصفر ولها القدرة على تخفيض ضغط الدم.
الزعتر:
المادة الأكثر أهمية في الزعتر هي حمض الروزمارينيك فهي مضادة للالتهابات ومخفضة لضغط الدم.
وكما هو معروف طبياً فإن الأشخاص الذين يجمعون بين الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم يكون علاجهم من الالتهابات الداخلية أمراً صعباً، لذلك فإن الروزمارينيك الموجودة في الزعتر قد تكون مادة مساعدة لهم.
الثوم:
يحتوي الثوم على مركبات الكبريت وخاصة الأليسين وهي مكونات فعالة جداً في خفض ضغط الدم.
حب الهال:
يحتوي الهال أو القعقلة كما يسمى في منطقة المغرب العربي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تخفض ضغط الدم، كما أنه مثبط فعال للكالسيوم وهو ما يحمي الأوعية الدموية من الترسبات.
يذكر أن السمنة والإجهاد المتواصل من الأسباب الرئيسية في ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى الاستهلاك العالي للملح. لذلك يوصي معهد روبرت كوخ للأمراض بأن لا يتجاوز الاستهلاك اليومي للملح خمس غرامات كما جاء في موقع بونت الألماني.
هـ.د/خ.س
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