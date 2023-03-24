 هذه الأطعمة تعزز صحة شعرك وتحميه من التساقط | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.03.2023

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صحة

هذه الأطعمة تعزز صحة شعرك وتحميه من التساقط

العناية بالشعر وفروة الرأس تبدأ من اتباع نظام غذائي صحي، نظراً لما يحتاجه الشعر من فيتامينات ومعادن بروتينات للمحافظة على صحته وحمايته من التساقط والتلف. إليك أهم الأطعمة التي تعزز صحة الشعر.

العناية بالشعر وفروة الرأس تبدأ من اتباع نظام غذائي صحي.

العناية بالشعر وفروة الرأس تبدأ من اتباع نظام غذائي صحي.

مختارات

تساقط الشعر عادة ما يتم ربطه بالتقدم في العمر، لكن دراسات سابقة أظهرت العكس. وأحد أسباب هذه المشكلة لدى الرجال وخاصة الأصغر سناً منهم، هو الإستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة، وفق ما كشفت عنه أحدث الدراسات.

زيت جوز الهند، الزيت الأسطورة أو الزيت الخارق كما يطلق عليه كثيرون نظراً لما يتمتع به من خصائص غذائية متعددة منها تقوية الشعر وحمايته. فما هي أهم فوائد زيت جوز الهند؟ وهل هناك آثار جانبية يجب الحذر منها؟

فقدان الشعر يؤرق الكثير منا الرجال والنساء على حد سواء، ومن هنا كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة زراعة الشعر خاصة لدى الرجال. باحثون درسوا العلاقة بين تساقط الشعر لدى الرجال وتناول مشروبات معينة والنتيجة كانت هامة.

يمثل الشعر عنصراً جماليا هاماً في المظهر الخارجي لجميع الأشخاص. ويعتمد الحفاظ على صحته وقوته على عوامل مختلفة مثل العمر، الجينات أو التغذية. فما هي الطريقة المثالية لحماية الشعر من التساقط؟

يمكن أن يسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية في بعض الأحيان بمشاكل صحية. لذا من المهم أن تحظى بنظام غذائي صحي ومتوازن لتلبية متطلبات الجسم. فيما يلي علامات تدل على أنك تعاني من نقص في الفيتامينات.

 اتباع نظام غذائي متوازن وصحي لا يحافظ على صحة وسلامة الجسم فحسب، وإنما ينعكس مباشرة على   الشعر  وتعزيز نموه وبريقه. فإلى جانب العوامل الوراثية أو الأمراض التي تلعب دوراً هاماً في تساقطه، فإن الشعر وفروة الرأس بحاجة أيضاً إلى تغذية سليمة تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لحماية الشعر من التساقط والتلف.

وبحسب موقع (نيوز 24) الأمريكي ووفقا للدكتور آلان جيه بومان، أخصائي صحة الشعر في مجموعة بومان الطبية في فلوريدا بالولايات المتحدة، هناك بعض الأطعمة التي من الممكن أن تساعد في تعزيز صحة الشعر :

 المكسرات

تعد المكسرات مصدرا رائعا للبروتين والبيوتين والزنك، التي تعزز صحة فروة رأس وتساعد في نمو الشعر.

البيض

 غني بالبروتين ويحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل الكولين والحديد والفيتامينات.

 البقوليات

الفاصوليا والعدس مصدران كبيران للبروتين وبديلان رائعان للحوم أو المنتجات الحيوانية.

 البطاطا الحلوة

تساعد البطاطا الحلوة على تجديد أنسجة فروة الرأس ومكافحة تساقط الشعر، نظرا لاحتوائها على فيتامين أ والبروتينات والمعادن (الحديد والنحاس).

أغذية صديقة للشعر

اللحم البقري

لاحتوائه على الحديد الذي يحافظ على صحة الشعر.

الزبادي

الزبادي لا يعني وجبة خفيفة صحية ولذيذة فحسب، بل إنه غني بالبروتين ويمكن أن يكون مفيدا أيضا لصحة الشعر.

 السبانخ

تحتوي هذه الخضار الورقية الخضراء على حمض الفوليك والحديد. وتعتبر السبانخ مصدرا مهما لفيتامين سي والمعادن (الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم) والأحماض الدهنية. وهي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

 الأسماك الدهنية

السلمون، على سبيل المثال، مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي عنصر غذائي رئيسي لشعر صحي.

المحار

يعتبر المحار مصدرا ممتازا للزنك يساهم في نمو الشعر ويحافظ على عمل الغدد الدهنية حول بصيلات الشعر بشكل صحيح.

ريم ضوا

  • Produktion von Arganöl (picture-alliance/Arco Images/J. Pfeiffer)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الأركان.. الذهب السائل

    وصفة الجمال الطبيعي في المغرب، ويُستخرج من لوز شجرة الأركان. يحتوي على نسبة كبيرة من "مضادات الأكسدة وفيتامينات كثيرة أهمها فيتامين E وأوميغا 6، المغذيان للشعر والبشرة. ويستعمل منذ القديم لعلاج مشاكل البشرة كحب الشباب والتجاعيد، ومشاكل فروة الرأس والشعر، بالإضافة إلى مشكلة تشقق الأظافر. والزيت المخصص لأغراض التجميل يُعد بطريقة مختلفة عن ذلك المعد للاستهلاك الغذائي.

  • Teebaumöl (Imago/Niehoff)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت شجرة الشاي.. المطهر الطبيعي

    استخدمه الجنود الأستراليون في الحرب العالمية الأولى كمطهر، ويعد زيت شجرة الشاي آمناً عند استخدامه موضعياً وغير مكلف. وأثبتت الدراسات فعالية زيت الشاي في علاج العديد من المشكلات كحب الشباب والتخلص من قشرة الرأس ثم علاج سعفة القدم. كما أثبث فعاليته في طرد الحشرات، ومقاومة نمو العفن على الخضراوات والفاكهة. لا يمكن تناول زيت شجرة الشاي عن طريق الفم، فعند ابتلاعه يكون له آثار خطيرة على الصحة.

  • Schöne Haare (Bildergalerie) (Colourbox)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الأفوكادو.. علاج البشرة القوي

    له عدة فوائد فيما يخص العناية بالجلد والبشرة، إذ يحتوي زيت الأفوكادو على أحماض "أوميغا 3" الدهنية وفيتامينات A وD وE. ولهذا السبب يعتبر مكوناً رئيسياً في منتجات كثيرة من الكريمات والمرطبات وكريمات الوقاية من الشمس. ومن ميزاته أنه مضاد للأكسدة، ويخفف التهابات الصدفية والإكزيما، ويسرّع التئام الجروح، كما يعالج الجلد المتضرر من حروق الشمس.

  • Rosen in der Kosmetik (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الورد.. المفضل لدى النساء

    فعال في ترطيب بشرة الوجه وإعادة التوازن لمستويات الرطوبة المختلة في البشرة. ويساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس، كما يساعد على علاج حروق الشمس، كما أنه يحارب التجاعيد. يعد من الزيوت المعروفة بقدرتها على تعديل أي خلل هرموني في جسم المرأة مثل متلازمة تكيس المبايض. كما أنه فعال كذلك في مكافحة الالتهابات المختلفة بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للميكروبات.

  • Kaktusfeigen zubereiten, auslöffeln (picture-alliance/dpa/ A. Warnecke)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت التين الشوكي.. أغلى من الذهب

    زيت نادر وثمين، يتم الحصول عليه من بذور نوع من الصبار، التين الشوكي، الذي ينمو في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر هذا الزيت حسب المجلة الصحية الفرنسية "دوكتيسيمو" غنيا جدا بالستيرولات و"أوميغا 6" وفيتامين "هـ "، وهو مثالي لمحاربة التجاعيد والعناية بالشعر والبشرة. ويناسب كل أنواع البشرة وبشكل خاص للبشرة الجافة. كما أنه يغذي ويعالج بشكل ملفت الشعر ويعالج تلفه، ويقوي الأظافر ويمنحها لمعاناً.

  • Symbolbild Olivenöl (Colourbox/expressiovisual)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الزيتون.. رفيقنا اليومي

    يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة، ويغذي كل من الأظافر والعظام. وهناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام زيت الزيتون فيها من أجل ترطيب الشعر وتقويته وزيادة سماكته، ووصفات أخرى لكل من البشرة والأظافر أيضاً. وبينت دراسات أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الدم من التلف.

  • Kokosnuss (Imago/AFLO)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت جوز الهند.. فعال للصحة والجمال

    يستخلص من ثمار جوز الهند الغنية بالزيت، وتُستخدم أجزاؤه في خبز المعجنات وصنع الأطعمة. له انعكاسات جد إيجابية على صحة البشرة وترطيبها، وتقوية الشعر ولمعانه، فضلاً عن فعاليته في تهدئة بعض العوارض الهضمية مثل مرض القولون العصبي، ومشاكل عسر الهضم. إضافة إلى فوائده على الأسنان واللثة.

  • Kamillentee (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت البابونج.. لصحة نفسية وجسدية

    يستخلص من زهرة البابونج عن طريق التقطير ويستخدم منذ آلاف السنين في أغراض عديدة للصحة والشعر والبشرة. ويعتبر من الأعشاب المهمة التي لها الكثير من الاستخدامات المختلفة، ويحتوي زيته على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. إذ ثبت علمياً أنه يقي من السرطان ويساهم في تسكين الآلام ويحسن وظائف الجهاز الهضمي كما أن استنشاقه فقطي ساهم في التخلص من الاكتئاب. كما يغذي الشعر والبشرة بشكل ملفت وكبير.

  • Speiseöl Olivenöl Symbolbild (Fotolia/PhotoSG)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت إكليل الجبل.. علاج لأمراض كثيرة

    له فوائد عديدة، منها تنظيف الجسم من السموم وذلك لقدرته على التأثير على الكبد والعصارة الصفراوية. كما أثبتت فائدته في علاج الصلع والثعلبة وإعادة إنبات الشعر. وقد وجدت تجربة أجريت على مجموعة من الرجال المصابين بالصلع الوراثي، أن قيامهم بتدليك رؤوسهم بمزيج مخفف من زيت إكليل الجبل لمرتين يومياً ولعدة أشهر متواصلة، كان له تأثير مشابه لتأثير دواء المنوكسيديل (Minoxidil) الذي يستخدم عادة لعلاج الصلع.


 

 