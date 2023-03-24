هذه الأطعمة تعزز صحة شعرك وتحميه من التساقط

اتباع نظام غذائي متوازن وصحي لا يحافظ على صحة وسلامة الجسم فحسب، وإنما ينعكس مباشرة على الشعر وتعزيز نموه وبريقه. فإلى جانب العوامل الوراثية أو الأمراض التي تلعب دوراً هاماً في تساقطه، فإن الشعر وفروة الرأس بحاجة أيضاً إلى تغذية سليمة تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لحماية الشعر من التساقط والتلف.

وبحسب موقع (نيوز 24) الأمريكي ووفقا للدكتور آلان جيه بومان، أخصائي صحة الشعر في مجموعة بومان الطبية في فلوريدا بالولايات المتحدة، هناك بعض الأطعمة التي من الممكن أن تساعد في تعزيز صحة الشعر :

المكسرات

تعد المكسرات مصدرا رائعا للبروتين والبيوتين والزنك، التي تعزز صحة فروة رأس وتساعد في نمو الشعر.

البيض

غني بالبروتين ويحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل الكولين والحديد والفيتامينات.

البقوليات

الفاصوليا والعدس مصدران كبيران للبروتين وبديلان رائعان للحوم أو المنتجات الحيوانية.

البطاطا الحلوة

تساعد البطاطا الحلوة على تجديد أنسجة فروة الرأس ومكافحة تساقط الشعر، نظرا لاحتوائها على فيتامين أ والبروتينات والمعادن (الحديد والنحاس).

أغذية صديقة للشعر

اللحم البقري

لاحتوائه على الحديد الذي يحافظ على صحة الشعر.

الزبادي

الزبادي لا يعني وجبة خفيفة صحية ولذيذة فحسب، بل إنه غني بالبروتين ويمكن أن يكون مفيدا أيضا لصحة الشعر.

السبانخ

تحتوي هذه الخضار الورقية الخضراء على حمض الفوليك والحديد. وتعتبر السبانخ مصدرا مهما لفيتامين سي والمعادن (الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم) والأحماض الدهنية. وهي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

الأسماك الدهنية

السلمون، على سبيل المثال، مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي عنصر غذائي رئيسي لشعر صحي.

المحار

يعتبر المحار مصدرا ممتازا للزنك يساهم في نمو الشعر ويحافظ على عمل الغدد الدهنية حول بصيلات الشعر بشكل صحيح.

ريم ضوا