هذه الأطعمة تساعد جسمك على مقاومة فيروس كورونا!

يواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في أرجاء متفرقة حول العالم، مع زيادة مهولة لنسب الإصابات بهذا الفيروس المستجّد التي قفزت إلى أكثر من 420 ألف إصابة مؤكدة، ومئات الوفيات يوميا، لاسيما في القارة الأوروبية، التي تحولت إلى بؤرة لهذا الوباء، حسب منظمة الصحة العالمية.

وأمام هذا الوضع الخطير والمعقد للغاية، يحاول الناس اتباع عدة طرق من أجل حماية أنفسهم من الفيروس، حيث يُقبل الكثير من الناس مثلاُ على شراء كميات كبيرة من الأطعمة اعتقاداً منهم أنها ستقوي جهاز مناعتهم، وتمنحهم حماية إضافية.

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بيد أن شراء وتناول كميات كبيرة من الطعام، لا يعني بالضرورة حصول الجسم على ما يحتاجه من مواد وفيتامينات مهمة في هذه الأوقات العصيبة، ففي مقابلة مع صحيفة "فولدا تسايتونع"، قدمت أورسولا زيمرمان أخصائية التغذية في مدينة فولدا الألمانية، مجموعة من النصائح الغذائية في زمن كورونا، مؤكدة أن النظام الغذائي السيء يلحق الضرر بالجسم، ويتسبب في مرض الإنسان.

وقالت أورسولا زيمرمان "نحتاج إلى الكثير من الزنك وفينامين سي والحديد، من أجل الحفاظ على نظام مناعة جيد لدينا"، وأضافت أنه يجب تناول بعض الأطعمة مثل السبانخ والتوت والبقوليات، لما لها من فوائد كبيرة على الجسم.

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وأوصت خبيرة الأغذية الألمانية بالاحتفاظ دائماً على بعض الأطعمة المعينة في المنزل سواء أكان ذلك في فترات الأزمات أم لا. وقالت في هذا الصدد "البنجر، البطاطس و الجزر مهمة جداً. وأنا لدي دائماً بعض حليب الشوفان والذرة أو الفاصوليا في المنزل"، وأردفت: "باستخدام هذه المكونات، يمكنك طهي الأطباق المغذية والبسيطة بسرعة كبيرة".

وأشارت أورسولا زيمرمان أن البصل والثوم أغذية غنية جداً بفيتامين سي، مؤكدة أن تناول بعض الأطعمة الأخرى مهمم مثل اليقطين والبيض والحمضيات، مضيفة أنه يجب بشكل عام تناول الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين سي ودي والحديد، لأن التغذية الجيدة تلعب دوراَ أساسياً، لاسيما في مقاومة العدوى الفيروسية التي تضعف الجسم كثيراً، حسب رأي خبيرة التغذية الألمانية.

ر.م/و.ب