 هذه الأطعمة تحمي البروستاتا وتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.03.2022

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صحة

هذه الأطعمة تحمي البروستاتا وتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

يصاب واحد من كل ستة رجال بسرطان البروستاتا. ويزيد خطر الإصابة مع التقدم في العمر. وبالرغم من ذلك فإنه يمكن الحد من هذا الخطر باتباع أسلوب حياة صحي ونظام غذائي متوازن. تعرف هنا على أطعمة تقلل من أمراض البروستاتا!

Deutschland Fischladen Lachs

الاستهلاك المنتظم للسلمون والأطعمة الأخرى الغنية بأوميغا 3 الدهنية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأورام البروستاتا

تظهر مقارنة بين البلدان، أن تطور سرطان البروستاتا يعتمد، إلى جانب عوامل أخرى، على الأسلوب الغذائي: ففي بلدان مثل اليابان أو الصين أو جنوب أوروبا، تظهر الأورام بشكل أقل جدا مما يحدث في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

مختارات

تشخيص الإصابة بمرض السرطان يشكل صدمة للمرضى في كثير من الأحيان. في مقابلة مع DW، يشرح البروفسور فيلهلم بلوخ من المعهد العالي للرياضة في كولونيا، تأثير الرياضة على علاج السرطان وآلية عملها على منع انتشاره في الجسم.

تذكر بعض الدراسات عدة منافع للقهوة، فهي تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون ولها تأثير إيجابي على الكبد. بحث جديد يشير الآن إلى أن الاستهلاك اليومي للقهوة يمكن أن يؤدي إلى التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

طور فريق بحثي في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية منظومة للذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بدقة أعلى من الوسائل الحالية. فما هي تفاصيل هذا الابتكار الجديد؟

أظهرت نتائج دراسات حديثة أن تناول الأسبرين بشكل منتظم، قد يساعد على التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا القاتل، كما يساهم في منع انتشار الورم الخبيث إلى أعضاء أخرى من الجسم.

 ويعتقد الباحثون أن الاختلاف يرجع جزئيًا إلى الأساليب الغذائية: اذ يعتمد سكان اليابان والصين تقليديًا على المزيد من الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الصويا.

وأظهرت دراسة أجريت في مستشفى كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية أن الجزيئات المرتبطة بالنظام الغذائي في الأمعاء مرتبطة بتطور سرطان البروستاتا العدواني وأن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر، بحسب ما نشره موقع ( هايل براكسيس) الألماني.

وبهذا الصدد، توصي جمعية مرضى السرطان الألمانية (DKG)، بتجنب السمنة وممارسة الرياضة بانتظام والاعتدال في تناول اللحوم الحمراء ومنتجات اللحوم والكحول.

الطماطم وفول الصويا تحمي البروستاتا

وفقًا لـجمعية مرضى السرطان الألمانية،  تحمي بعض المكونات النباتية البروستاتا. من بينها الفيتواستروجين التي توجد بكثرة في فول الصويا، واللايكوبين وهو أحد مكونات الطماطم، والكابسيسين الموجود في الفلفل الحار، بحسب ما نشر موقع (تي أونلاين) الألماني.

تناول سمك السلمون بانتظام

من الواضح أن الاستهلاك المنتظم للسلمون والأطعمة الأخرى الغنية بأوميغا 3 الدهنية يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأورام البروستاتا. إذ أظهرت دراسة من جامعة كاليفورنيا أن الرجال الذين يتناولون سمك السلمون مرة واحدة أو أكثر في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 63 في المائة للإصابة بأشكال عدوانية من السرطان. 

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الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

الشاي الأخضر

وفقًا لتقرير مجلة علم الأوبئة الأمريكية، يرتبط معدل استهلاك الشاي الأخضر بمعدل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وهي النتيجة التي قدمها باحثون من مركز اليابان الوطني للسرطان في طوكيو بعد تقييمهم لبيانات 50 ألف مريض من مركز الصحة العامة في اليابان. فيما تمكن الأطباء الإيطاليون من استخدام مكون نشط من الشاي الأخضر لمنع الورم من التطور الفعلي لدى المرضى الذين يعانون من مرحلة أولية من سرطان البروستاتا.

إذ يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول، وهي المادة النباتية التي لها تأثيرات مضادة للسرطان. ويعتقد العلماء أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يمكن أن يخفض أيضًا مستويات مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، وهو بروتين تنتجه البروستاتا.

هل عصير الرمان يقي من سرطان البروستاتا؟

يقال أيضًا إن مستخلصات الرمان تعمل على إبطاء الزيادة في مستضد البروستاتا النوعي PSA ، والذي يُنظر إليه عمومًا على أنه مؤشر على سرطان البروستاتا. ويشار إلى هذا من خلال دراسات فردية. ومع ذلك، يعتبر الخبراء أن الأدلة الموجودة من الدراسات السريرية غير كافية لاستخلاص استنتاجات حول فعالية مضادات الأورام المحتملة.

الفحص هو الأساس

ولكن حتى أسلوب الحياة الصحي لا يوفر حماية بنسبة مئة بالمائة من المرض. ولاكتشاف التغيرات في البروستاتا مبكرًا، يجب على الرجال الذهاب إلى طبيب المسالك البولية لإجراء فحص مبكر. وهذا يشمل، من بين أمور أخرى، فحص البروستاتا من خلال تحديد قيمة مستضد البروستاتا النوعي.

ر.ض/ص.ش

  • الرمان

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الرمان

    تعد حبات الرمان إضافة لذيذة للسلطات وقد تكون لوحدها أيضاً وجبة خفيفة ومفيدة. أما عصير الرمان فهو غني عن التعريف! الرمان غني بمضادات الأكسدة والحديد والعديد من المعادن الأخرى، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات، ويبطئ من شيخوخة الخلايا، كما أنه يعتبر "سلاحاً" فعالاً ضد مشاكل الجهاز الهضمي.

  • الزعتر البري

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزعتر البري

    يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية، خاصة في أشهر الخريف والشتاء، إذ يحتوي على مادة الثيمول العطرية التي لها تأثير مطهر ومضاد للفيروسات. ولذلك يعتبر الزعتر البري "السلاح" الأول من بين الأعشاب الطبيعية عندما يتعلق الأمر بالسعال، وهذا سبب وجوده تقريباً في كل أدوية السعال التي نشتريها، كما أنه خلطة مثالية لعلاج السعال الديكي.

  • اللافندر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    اللافندر (الخزامى)

    بالإضافة إلى استخدامه لأغراض تجميلية، يعتبر اللافندر علاجاً منزلياً شائعاً، فهو يحتوي على مواد " لينالول وأسيتات ليناليل وسينول" العطرية والمضادة للبكتيريا، ولذلك فهو "سلاح فعال" للاستخدام الخارجي لمعالجة الجروح أو الحروق. كما أن له تأثيراً مهدئاً، ولذلك إذا كنت تواجه مشاكل في النوم، عليك باللافندر!

  • الشمر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الشمر

    يحتوي الشمر على مواد عطرية لها تأثير مضاد لتشنجات الجهاز الهضمي والانتفاخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشمر يعتبر طارداً للبلغم، ولذلك يساعد في علاج السعال ونزلات البرد.

  • العسل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    العسل

    يعتبر العسل علاجاً منزلياً فعالاً، يمكن استخدامه لمواجهة العديد من الأمراض. وبفضل مكوناته الفريدة فإن له تأثيرا مضادا للالتهابات والحساسية. كما أنه يقوي جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية. فضلاً عن إمكانية استخدامه في علاج الجروح ومكافحة نزلات البرد.

  • القرنفل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    القرنفل

    إذا استذكرت رائحة القرنفل، فقد تتذكر بالتأكيد استخدامه من قبل أجدادنا لعلاج آلام الأسنان. وبسبب احتوائه على مادة "الأوجينول"، يعتبر القرنفل مسكناً قوياً للآلام، خصوصاً آلام الأسنان، إذ يساعد في تسكينها بعد عدة دقائق فقط. ويمكن مضغ القرنفل مباشرة أو استخدام زيته كمسكن للآلام.

  • النعناع

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    النعناع

    يرافقنا النعناع طوال العام تقريباً، ففي الصيف يحب كثيرون إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى مشروباتهم أو في السلطات. وفي الشتاء الاستمتاع بالشاي الساخن بالنعناع. المواد العطرية الموجوة في النعناع تجعله محفزاً للهضم، كما أنه يخفف الصداع.

  • الكركم

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الكركم

    لا يستخدم مسحوق الكركم ذو اللون الأصفر لإضفاء نكهة على الأطباق فحسب، بل يمكن استخدامه كعلاج طبيعي أيضاً. ويشتهر الكركم باستخدامه كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات.

  • الزنجبيل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزنجبيل

    يٌضاف الزنجبيل إلى الشاي أو بعض الأطباق، خصوصاً في الشتاء، لأن له تأثيراً فعالاً ضد نزلات البرد كما أنه مفيد للجيوب الأنفية المسدودة. ناهيك عن فوائده الهضمية أيضاً، إذ يحفز تكوين حمض المعدة، كما أنه يستخدم كمضاد طبيعي للغثيان والتقيؤ.

  • إكليل الجبل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    إكليل الجبل

    "إكليل الجبل" ضيف دائم في المطبخ، ولكن كثيرين يجهلون أن لهذه العشبة تأثيراً قوياً في تنشيط الدورة الدموية وزيادة ضغط الدم المنخفض. كما يمكن استخدام زيت "إكليل الجبل" لتخفيف تشنج عضلات الرقبة أو الظهر. م.ع.ح


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