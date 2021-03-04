 هذه الأطعمة تتسبب في تآكل خلايا ″دماغك″ قبل جسمك! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 21.09.2021

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صحة

هذه الأطعمة تتسبب في تآكل خلايا "دماغك" قبل جسمك!

يعلم كثيرون أن الوجبات السريعة مضرّة بالصحة. غير أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن البرغر والبطاطا المقلية والبيتزا يمكن أن تسبب أيضاً في تلف الدماغ. توصل باحثون الآن إلى وجود صلة بين الوجبات السريعة و مرض الخرف.

كيف يتلف تناول الوجبات السريعة الخلايا العصبية؟

كيف يتلف تناول الوجبات السريعة الخلايا العصبية؟

 بالاشتراك مع فريق من الباحثين، اكتشف الباحث، من الجامعة الوطنية الأسترالية، نيكولاس شيربوين دليلاً على أن الأشخاص معرضون بشكل كبير للإصابة بالخرف بسبب عاداتهم الغذائية غير الصحية.

قام فريق الباحثين بتقييم حوالي 200 دراسة دولية. ماوضع أمامهم كمية كبيرة من البيانات، ومن خلال تحليلها، توصلوا إلى أنه كلما أكل الناس بشكل شيء ومارسوا الرياضة بشكل أقل، كلما زاد خطر إصابتهم بالخرف أو علامات أخرى للخلل الإدراكي.

ويقول الباحث، نيكولاس شيربوين: " من خلال تناول الوجبات السريعة وقلة التمارين الرياضية، يتسبب الناس في تآكل أدمغتهم"، نقلاً عن موقع "فوكوس" الألماني.

العلاقة بين الأكل وتآكل الخلايا العصبية

مختارات

تقدم كبير نجح علماء في تحقيقه مؤخرا بالتوصل لطريقة سهلة تمكن من الكشف المبكر عن الإصابة بمرض ألزهايمر. فعبر اختبار للدم يمكن الوصول لتشخيص دقيق للمرض من خلال الكشف عن وجود بروتين يظهر بالدم مبكرا حتى بدون ظهور أية أعراض.

الوجبات السريعة تسبب السمنة، ما يؤدي إلى الإصابة بداء السكري من النوع  الثاني . وتشير دراسات علمية أخرى  إلى أن مرض السكري يمكن أن يضعف بدوره وظائف الدماغ.

نتائج الدراسة الحديثة من أستراليا، والتي نشرت بالتفصيل في المجلة العلمية "Frontiers in Neuroendocrinology،"・تؤكد هذا بل وتذهب إلى أبعد من ذلك. فهي تظهر أن العلاقة المباشرة بين الوجبات السريعة واختلال وظائف الدماغ يمكن تصورها أيضاً حتى من دون الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

إذا كنت تأكل بشكل غير صحي، فإنك تزيد بشكل مباشر من خطر إصابة بمرض الخرف، حتى لو لم يكن هناك ما يشير إلى إصابتك بداء السكري. كما يوضح شيربوين: "يُظهر عملنا أن فقدان الخلايا العصبية يبدأ في وقت مبكر للغاية، لقد توصلنا إلى وجود علاقة واضحة بين تدهور أداء الدماغ وعادات نمط الحياة غير الصحية".

ووفقاً للباحثين، فإن أكثر من 30 بالمائة من سكان العالم البالغين يعانون حالياً من زيادة الوزن والسمنة. بالإضافة إلى ذلك، سيعاني حوالي عشرة بالمائة من جميع البالغين من مرض السكري من النوع الثاني بحلول عام 2030.

الوقاية غير كافية و في سن متقدم!

الوقاية عادة ما تكون غير كافية وتأتي في سن متقدمة، ما يقوله شيربوين ينطبق على العديد من الجهود الحالية للحماية من تدهور أداء الدماغ. "لا يمكن إصلاح الضرر عملياً بمجرد وصول الشخص إلى منتصف العمر. نحث الجميع على تناول الطعام الصحي والحفاظ على لياقتهم في سن مبكرة. ويفضل أن يكون ذلك في مرحلة الطفولة، ولكن في موعد لا يتجاوز مرحلة البلوغ المبكر".

وفق شيربوين، نحن الآن نأكل حوالي 650 سعرة حرارية أكثر في اليوم مما كنا نأكله في سبعينيات القرن الماضي.هذا يتوافق تقريباً مع قائمة الوجبات السريعة المكونة من البرغر والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية. وهذا يعني أن الرجال يتجاوزون احتياجاتهم اليومية من الطاقة بحوالي الربع، والنساء بنسبة الثلث تقريباً.

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حالة سيدة مصابة بالألزهايمر

يوضح المشرف على الدراسة، أن "الكمية الإضافية من الطاقة التي يستهلكها الناس يومياً مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عاماً تُظهر أن الكثيرين يأكلون بشكل غير صحي". ويتابع: "يجب ألا تكون موجودة في مطاعم الوجبات السريعة".

أطعمة في مواجهة النسيان

من أجل حماية نفسك من السمنة ومرض السكري وربما الخرف، يجب تجنب الأطعمة التالية: الوجبات السريعة مثل البرغر، البطاطا المقلية والأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس أو الحلويات، اللحوم الحمراء والمعالجة مثل النقانق الزبدة والسمن والجبن وكذلك المشروبات التي تحتوي على السكر والكحول والمعجنات والحلويات.

مع تناول هذه الأطعمة يمكنك منع الخرف أو تأخير ظهوره، كما يوصي خبراء التغذية باتباع نظام غذائي متوازن بدلاً من ذلك. وفقًا للخبيرة في علم البيئة آنه إيبورغ، فإن بعض العناصر الغذائية مهمة بشكل خاص للدماغ والخلايا العصبية.

لذلك تنصح في كتابها "أطعمة ضد النسيان" بتناول الأطعمة الطبيعية مثل الفاكهة والخضروات. لأنها تحتوي على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، وكذلك العديد من الفيتامينات وحمض الفوليك. الدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية تدعم أيضاً عملية التمثيل الغذائي للهرمونات.

كما توصي بالأطعمة التالية: الماء، الشاي الأخضر والأسود، الخضروات الخضراء، مثل الفول والبازلاء والعدس ومنتجات الحبوب الكاملة مثل بذور الكتان، بذور اليقطين، بذور اللفت، وزيت الزيتون، السمك والمكسرات.

إ.م/ أ.ح

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    من بين الحقائق التي لا يعرفها الكثيرون هو أن الدماغ لا يشعر بالألم. فأنسجة الدماغ لا تحتوي على مستقبلات الألم المعروفة بـ "نوسيسيبتور". أم آلام الرأس فتعود لأسباب مختلفة، فالصداع الوعائي مثلا ينجم عن ارتفاع ضغط الدم مثلا. ويمكن للصداع أن ينجم عن التوتر الذي يؤدي إلى شدّ عضلات الوجه والرقبة. وهناك بعض أنواع الصداع ترجع لأسباب مرضية مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الجلطة الدماغية.

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    يزن الدماغ نصف وزن الرأس. ويبلغ معدل وزن الدماغ لدى النساء حوالي 1245غرام بينما يصل إلى 1375 لدى الرجال. وللمقارنة يبلغ وزن دماغ الفيل حوالي 6 كيلوغرامات، بينما يزن دماغ القطة حوالي 30 غراما فقط.

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    يتكون الدماغ من مواد رمادية بنسبة 40 بالمئة وهي تغطي سطح الدماغ. هذه المواد مسؤولة عن معالجة المعلومات. أما الستين بالمئة المتبقية من الدماغ، فهي مغطاة بمواد بيضاء تشكل الجزء الداخلي من قشرة الدماغ، وهي مسؤولة عن نقل الإشارات إلى خلايا الدماغ.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    يستهلك الدماغ 20 بالمئة من طاقة الجسم. ما يعني أنه يستهلك طاقة أكثر من أي عضو آخر في الجسم. ويتم استهلاك ثلثي هذه الطاقة عن طريق الخلايا العصبية، أما الثلث المتبقي، فيكون للحفاظ على الخلايا، حسبما ورد على موقع "فيتا غيت" السويسري والمعني بالشوؤن الصحية.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    وفقا لما ورد على موقع "فوكوس" الألماني يمكن للدماغ أن ينتج طاقة تكفي لتوهج مصباح كهربائي. أي من الممكن تشبيه الدماغ بمولد للطاقة "بطارية" تعمل بدون توقف. فعند الاستيقاظ ينتج الدماغ ما يعادل 23 واط. وهذه الكمية من الطاقة تكفي لتوهج مصباح كهربائي.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    زيادة التلافيف في الدماغ مؤشر جيد والسبب هو أن زيادة التلافيف والطيات في الدماغ يزيد من سطح الخلايا العصبية. وزيادة هذه الخلايا مرتبطة بزيادة نسبة الذكاء. علما أن نسبة عدد التلافيف وطيات الدماغ هي صفة موروثة مثل حجم الجسم.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    الروائح هي أكثر ما يمكن للدماغ أن يتذكره. فمستقبلات الرائحة هي من أكثر مستقبلات الحواس انتشارا في الجسم. وبحسب موقع "غيزوندهايت هويته"، أظهرت دراسة شارك فيها أشخاص متقدمون بالعمر قدمت لهم كلمات وصور وروائح في محاولة لتحريك الذكريات، أن تلك المرتبطة بالروائح تعود إلى السنوات الأولى من العمر، بينما اقتصرت الذكريات المرتبطة بالصور والكلمات على السنوات الأخيرة.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    يرتبط الدماغ بالأمعاء ارتباطا وثيقا، فبحسب موقع "غيزوندهايت هويته" أظهرت دراسة في جامعة هارفارد أن صحة الأمعاء تؤثر بشكل مباشر على الدماغ. فالأشخاص الذين لديهم جراثيم معوية صحية أقل عرضة للقلق وإحساسهم بالتوتر أقل ويتمتعون بصحة نفسية أفضل.

    الكاتب: د.ص


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