هذا هو قرار بايرن ميونيخ بشأن التعاقد مع بوكيتينيو!

في تقرير حصري لمجلة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار، كشف موقع المجلة الالكترونييو أمس الخميس (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2019)، فإن نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم وصل لقرار بشأن مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوكيتينيو الذي تمّ الربط بينه وبين المدافع عن لقب الدوري الألماني/ بوندسليغا في العديد من التقارير الصحفية كمرشح محتمل لقيادة النادي البافاري اعتبارا من الشطر الثاني لهذا الموسم.

غير أن تقرير "بيلد" كشف أن النادي الألماني لم يعد مهتما بالتعاقد مع بوكتينيو. وذلك اعتمادا على مصدر قيل إنه دائرة صنع القرار في القلعة البافارية، لكن التقرير لم يكشف عن اسمه.

وأكد المصدر أنه يتم حاليا في بايرن الرهان وبجدية على تجربة هانزي فليك خليفة المدرب السابق نيكو كوفاتش. وفليك كان مساعدا لكوفاتش قبل رحيل الأخير عن النادي قبل نحو ثلاثة أسابيع، بعد ذلك تولى فليك مهمة الإدارة الفنية داخل "آليانس أرينا".

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وكان رئيس النادي كارل هاينز رومنيغه قد ألمح في تصريحاته نهاية الأسبوع الماضي أن إمكانية الاعتماد على فليك إلى نهاية الموسم الحالي واردة جدا، علما أن التعاقد الأولي مع المدير الفني الجديد كان إلى غاية بداية العطلة الشتوية.

وسبق لبايرن أن فتح قنوات اتصال مع بوكيتينيو، وفق تقرير سابق عن "بيلد" ذاتها متحدثة عن لقاء جمع بين الطرفين في قطر.

وذكر تقرير المجلة الألمانية أن من الأسباب التي جعلت النادي يغض الطرف عن المدرب الأرجنتيني، هله للغة الألمانية. وعامل اللغة بالذات من العوامل الرئيسية داخل بايرن في التعاقد مع المدربين، إذ أنه من النادر جدا أن تعاقد مع مدرب لا يتكلم اللغة الألمانية.

ومع انسحاب بايرن من حلبة السباق حول الظفر بخدمات الأرجنتيني البالغ من العمر 47 عاما، بات مانشستر يونايتد في صدارة المرشحين، وذلك في حال فسخ عقده مع مدربه الحالي غونار سولسكاير قبل بداية الميركاتو الشتوي.

و.ب / ح.ز