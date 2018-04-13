 هذا هو سر حقيبة الألومنيوم الخاصة بمدرب بايرن ميونيخ! | عالم الرياضة | DW | 05.09.2018

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عالم الرياضة

هذا هو سر حقيبة الألومنيوم الخاصة بمدرب بايرن ميونيخ!

"لا يوجد فيها عصا سحرية"، بهذه الإجابة رد نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، على سؤال حول محتويات الحقيبة الألومينيوم، التى يأخذها معه في رحلاته. كما تحدث عن علاقته بالحسابات الكثيرة باسمه في وسائل التواصل الاجتماعي.

Deutschland DFB-Pokal SV Drochtersen-Assel v Bayern München | Nico Kovac (imago/DeFodi/M. Maiwald)

منذ وصول الكرواتي نيكو كوفاتش (46 عاما)، المدرب الجديد لبايرن ميونيخ، إلى معقل الفريق البافاري في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، يلاحظ أنه ترافقه حقيبة ألومنيوم معينة، لدرجة أن تلك الحقيبة أخذها معه في معسكر التدريب للموسم الجديد، حيث كان يجرها أخوه روبرت كوفاتش (44 عاما)، كما يحملها معه في المباريات خارج ملعب بايرن، حسبما تقول صحيفة بيلد الألمانية.

مختارات

عند الاعلان عن نيكو كوفاتش مدربا جديدا لبايرن ميونيخ، تباين تقييم المراقبين حول هذا الخيار وكان أكثرهم يتوقع فشلا سريعا لربان سفينة حامل لقب الدوري الألماني. غير أن أولى خطى كوفاتش تعد بقصة نجاح. (23.07.2018)

في نهائي كأس ألمانيا بالملعب الأولمبي ببرلين امتزجت أجواء الفرح بالدموع التي ذرفها الجانبان الفائز فرانكفورت ومدربه كوفاتش"الذي لا يتحكم بدموعه"، وحزن فريقه الجديد بايرن ميونيخ الذي أهدر فرصة الفوز بالكأس. (20.05.2018)

وعن سر تلك الحقيبة وما يحمله فيها قال كوفاتش للصحيفة الألمانية: "في حقيبتي الألومنيوم لا توجد عصا سحرية. في داخلها توجد أدوات الكتابة الخاصة بي لأنه يجب علي دائما تدوين شيء ما. وبها أيضا كمبيوتر محمول (لاب توب)، فالأمور لا تسير اليوم بدون ذلك، وفي الطائرة نشاهد مقاطع من المباريات".

وإضافة إلى التحليل عبر الاستعانة بالهاتف الجوال واللاب توب والبريد الالكتروني ومقاطع الفيديو يحتفظ كوفاتش دائما في حقيبته الألومنيوم خلال رحلاته بأوراق وكروت كتابة الملاحظات والأقلام اللازمة لذلك. لكنه رغم ذلك كله ينتمي غالبا إلى المدرسة التقليدية للمدربين، فيما يتعلق بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مثل انستغرام وفيسبوك وتويتر وغيرها. وكشف كوفاتش لبيلد أن "كل من يقدم نفسه فيها (مواقع التواصل الاجتماعي) على أنه نيكو كوفاتش فهو كاذب، فأني لا أنتمي إلى جيل الإعلام الاجتماعي".

ص.ش

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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هذا هو سر حقيبة الألومنيوم الخاصة بمدرب بايرن ميونيخ!

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