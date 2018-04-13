هذا هو سر حقيبة الألومنيوم الخاصة بمدرب بايرن ميونيخ!

منذ وصول الكرواتي نيكو كوفاتش (46 عاما)، المدرب الجديد لبايرن ميونيخ، إلى معقل الفريق البافاري في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، يلاحظ أنه ترافقه حقيبة ألومنيوم معينة، لدرجة أن تلك الحقيبة أخذها معه في معسكر التدريب للموسم الجديد، حيث كان يجرها أخوه روبرت كوفاتش (44 عاما)، كما يحملها معه في المباريات خارج ملعب بايرن، حسبما تقول صحيفة بيلد الألمانية.

وعن سر تلك الحقيبة وما يحمله فيها قال كوفاتش للصحيفة الألمانية: "في حقيبتي الألومنيوم لا توجد عصا سحرية. في داخلها توجد أدوات الكتابة الخاصة بي لأنه يجب علي دائما تدوين شيء ما. وبها أيضا كمبيوتر محمول (لاب توب)، فالأمور لا تسير اليوم بدون ذلك، وفي الطائرة نشاهد مقاطع من المباريات".

وإضافة إلى التحليل عبر الاستعانة بالهاتف الجوال واللاب توب والبريد الالكتروني ومقاطع الفيديو يحتفظ كوفاتش دائما في حقيبته الألومنيوم خلال رحلاته بأوراق وكروت كتابة الملاحظات والأقلام اللازمة لذلك. لكنه رغم ذلك كله ينتمي غالبا إلى المدرسة التقليدية للمدربين، فيما يتعلق بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مثل انستغرام وفيسبوك وتويتر وغيرها. وكشف كوفاتش لبيلد أن "كل من يقدم نفسه فيها (مواقع التواصل الاجتماعي) على أنه نيكو كوفاتش فهو كاذب، فأني لا أنتمي إلى جيل الإعلام الاجتماعي".

ص.ش