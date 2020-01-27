هذا هو المبلغ الذي أنفقه الألمان على شراء الورود في عام 2019

أعلنت الرابطة المركزية للبستنة في ألمانيا أن الألمان أنفقوا العام الماضي 9.8 مليار يورو على شراء الزهور المقطوفة وأوعية النباتات وغيرها من نباتات الزينة المخصصة للمنازل والحدائق.
وأوضحت الرابطة اليوم الاثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2020)، بمناسبة معرض الزهور الدولي المقام بمدينة إيسن غرب ألمانيا، أن هذا المبلغ الذي تم إنفاقه على الزهور والنباتات تزيد بنسبة 7.2 بالمئة على ما تم إنفاقه عام 2018.
وأضافت الرابطة أنه بحسب النتائج الأولية، زادت النفقات السنوية لكل شخص على الزهور والنباتات من 105 يورو خلال عام 2018 إلى 108 يورو، مُشيرة إلى أن بائعي الزهور راضون بصفة خاصة عن حجم مبيعات الزهور المقطوفة.
ويقول رئيس الرابطة المركزية للبستنة في ألمانيا، يورغن مرتس: "يبدو أن الهبوط السابق في مبيعات الزهور المقطوفة قد انتهى"، موضحا أنه تم بيع زهور مقطوفة العام الماضي بقيمة 1.3 مليار يورو.
كما أشار مرتس إلى أن هذا المبلغ يزيد على حجم مبيعات هذه الزهور بنسبة 5 بالمئة تقريبا عن ما تم تحقيقه من مبيعات عام 2018.
وأوضحت الرابطة أن باعة الزهور يحققون أرباحا بصفة خاصة خلال الأيام المخصصة للاحتفال بكل من عيد الأم وعيد الحب وعيد الميلاد أو الكريسماس.
ع.ش/ د.ب (د ب أ)
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
المصافحة
يصافح الألمان في كثير من الأوقات مثل اجتماعات العمل أو إبرام صفقة أو عند مقابلة شخص لأول مرة أو للتهنئة. غير أنهم يصافحون عندما يتمنون لأحدهم "عيد ميلاد سعيد" أو لمجرد قول "مرحباً" عند الوصول. حتى الأطفال قد يصافحون بعضهم البعض.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
قبلة أم عناق؟
في الأجواء غير الرسمية، قد تكون المصافحة مصحوبة بقبلة على كل من الخدين أو على جهة واحدة فقط بين الأشخاص الذين يعرفون بعضهم جيداً، وقد يختلف ذلك قليلاً. أما العناق فهو محجوز لأفراد الأسرة أو الأصدقاء المقربين.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
المخاطبة الرسمية
في ألمانيا، عند مقابلة شخص ما للمرة الأولى أو في اجتماع رسمي أو للأشخاص الأكبر عمراً يجب المخاطبة بطريقة رسمية "حضرتكم" تعبيراً عن الاحترام، إلى أن يدعوك الشخص الآخر لمخاطبته بطريقة غير رسمية (أنت) التي تستخدم بين الأصدقاء والمعارف.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
آداب الهاتف
يجب استخدام الصيغة الرسمية أيضاً عند الاتصال بالأماكن العامة أو الدوائر الرسمية عبر الهاتف. وتبدأ الحديث بالتحية وثم تذكر اسمك. ومن الطريف أيضاً أن الألمان يجيبون على الاتصالات الهاتفية بقول اسم العائلة عوضاً عن "ألو".
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
النقر على الباب
قد لا يكون النقر على الباب قبل دخول منزل أحدهم حكراً على الألمان. غير أن الطريقة التي قد يستخدمها الألمان قد تكون مختلفة. عند الطبيب مثلاً، سينقر الطبيب قبل دخول الغرفة للفحص كي لا يفاجئك.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
قلها مع الزهور
يهتم الألمان كثيراً بالهدايا وخصوصاً المقدمة للمضيفين. عند دعوتك لتناول العشاء في منزل شخص ما، يمكنك إهداء زجاجة من النبيذ أو علبة من الشوكولاتة إلى جانب بعض الزهور. يعتبر تقديم باقة من الورود أمراً رئيسياً في التعبير عن الامتنان أو كهدية عيد ميلاد حتى لشخص لا تعرفه جيداً.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
الدقة في المواعيد
الالتزام الدقيق بالمواعيد من أهم الأمور في ألمانيا. قد يغفر لك الأصدقاء تأخرك لما لا يتجاوز 10 دقائق، ولكن إذا كنت ستتأخر أكثر من ذلك يجدر بك الاتصال أو الاعتذار عبر رسالة نصية قصيرة.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
الأحذية خارجاً!
في الأجواء الشخصية وليست الرسمية اترك الحذاء بالخارج. غالباً ما يخلع الألمان أحذيتهم خارجاً أو في الردهة عند دخول منزلهم أو منزل شخص آخر، وهي عادة صحية تحافظ على نظافة المنزل.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
حذاء المنزل
بعد أن يخلع الألمان أحذيتهم، يرتدون ما يسمى "هاوس شوه" أو حذاء المنزل الخاص بالبيت فقط. ويقال إن هذه العادة لا تعني المحافظة على النظافة فحسب، بل تعني ترك العالم وراءك، واحترام خصوصية البيت.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
آداب المائدة
من الأدب إبقاء كلتا يديك -دون المرفقين- على الطاولة أثناء الراحة عند تناول الطعام، وعدم الإمساك بيديك في حضنك. تناول الطعام بالشوكة التي تمسكها في يدك اليسرى والسكين في اليسرى وعدم تبديلهما.
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
عند الطعام
أثناء الراحة عند تناول الطعام، ضع الشوكة والسكين على الجهة اليسرى وكأنها على التوقيت (8:30) من الصحن كي لا يأخذ النادل طبقك قبل انتهائك من الأكل. وعند الانتهاء، ضع الشوكة والسكين على الجهة اليمنى (كما في الصورة).
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آداب وعادات لطيفة في الحياة الألمانية
قلها بطريقة لبقة
يشبه الألمان في هذه العادة الفرنسيين، إذ يقولون "غوتن أبيتيت" ما يعني "استمتع بتناول وجبتك" قبل بدء الطعام. لويزا شيفر/ ريم ضوا.