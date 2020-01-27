هذا هو المبلغ الذي أنفقه الألمان على شراء الورود في عام 2019

أعلنت الرابطة المركزية للبستنة في ألمانيا أن الألمان أنفقوا العام الماضي 9.8 مليار يورو على شراء الزهور المقطوفة وأوعية النباتات وغيرها من نباتات الزينة المخصصة للمنازل والحدائق.

وأوضحت الرابطة اليوم الاثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2020)، بمناسبة معرض الزهور الدولي المقام بمدينة إيسن غرب ألمانيا، أن هذا المبلغ الذي تم إنفاقه على الزهور والنباتات تزيد بنسبة 7.2 بالمئة على ما تم إنفاقه عام 2018.

وأضافت الرابطة أنه بحسب النتائج الأولية، زادت النفقات السنوية لكل شخص على الزهور والنباتات من 105 يورو خلال عام 2018 إلى 108 يورو، مُشيرة إلى أن بائعي الزهور راضون بصفة خاصة عن حجم مبيعات الزهور المقطوفة.

ويقول رئيس الرابطة المركزية للبستنة في ألمانيا، يورغن مرتس: "يبدو أن الهبوط السابق في مبيعات الزهور المقطوفة قد انتهى"، موضحا أنه تم بيع زهور مقطوفة العام الماضي بقيمة 1.3 مليار يورو.

كما أشار مرتس إلى أن هذا المبلغ يزيد على حجم مبيعات هذه الزهور بنسبة 5 بالمئة تقريبا عن ما تم تحقيقه من مبيعات عام 2018.

وأوضحت الرابطة أن باعة الزهور يحققون أرباحا بصفة خاصة خلال الأيام المخصصة للاحتفال بكل من عيد الأم وعيد الحب وعيد الميلاد أو الكريسماس.

ع.ش/ د.ب (د ب أ)