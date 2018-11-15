هذا ما يقوله كلوب عن "تراجع" مستوى صلاح الموسم الحالي!

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي مضيفه بيرنلي على ملعب "ترف مور" مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي "برمييرليغ". ويسعى فريق المدرب يورغن كلوب لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي، الذي تغلب على واتفورد 2-1 في هذه الجولة، متربعا على عرش البرمييرليغ.

ومن جديد يضع كلوب ثقته في نجمه المصري محمد صلاح. ورغم أن صلاح (26 عاما) سجل في الموسم الحالي مع ليفربول 9 أهداف في 20 مباراة، إلا أنه يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب تراجع أدائه مع فريقه، مقارنة بالأداء المذهل الذي قدمه الموسم الماضي، ففي نفس الفترة في العام الماضي، كان رصيد صلاح هو 15 هدفا، ليسجل في نهاية الموسم 44 هدفا.

المدرب الألماني كلوب قام باستبدال صلاح الأحد الماضي قبل ربع ساعة من نهاية "ديربي" ليفربول مع إيفرتون، ليأتي الفوز، الذي بدا مستحيلا، في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورغم ذلك يدافع كلوب عن صلاح بشدة أمام منتقديه وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بيرنلي، بحسب ما نقل موقع صحيفة "ميرور" البريطانية: "لست مهتما بالنقاش المشتعل حول مستوى صلاح". ويصر كلوب بأن "الوقت الآن ليس هو وقت الحكم على المهاجم" المصري. وتابع المدرب الألماني "ليس لدي تأثير على كيفية تقييم الناس لذلك (المستوى).. إنه عالم حر وبإمكاننا الحكم على الأمور".

ويرى كلوب أن صلاح جيد وقال "اعتقد أنه سجل 7 أهداف في الدوري، فمن سجل أكثر؟ أوباميانغ؟ لقد سجل (أوباميانغ) ثنائية في المباراة الأخيرة، ولهذا فإنه لا أحد قد سبق صلاح مثلا بفارق 15 هدفا". يذكر أن حصيلة أهداف أوباميانغ في الدوري حتى الآن عشرة أهداف.

وأوضح كلوب حسبما نقل موقع "ميرور": "الموسم كما هو، ويجب علينا جميعا أن نبدأ من جديد، ولا يمكنك أن تعتبر شيئا ما أمرا بديهيا وتعتقد أن الأمور ستكون سهلة". وأضاف: "من خلال الفرص التي سنحت له كان بمقدوره أن يسجل أكثر، وغير ذلك لا يوجد شيء يقال". وختم كلوب حديثه بالقول:"حاول ببساطة أن تستعد للمباراة المقبلة، وأن تقدم أفضل ما لديك، وفي نهاية الموسم يتم تقييمك، وليس في أثناء الموسم".

ص.ش/ع.ج.م