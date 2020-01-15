هذا ما يعرقل تمديد عقد مانويل نوير مع بايرن ميونيخ!

عند نهاية موسم 2021، ينتهي عقد حارس المرمى العملاق مانويل نوير مع نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم. لهذا دخل الطرفان في مفاوضات التمديد. غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى وجود عراقيل كثيرة قد تحول دون التمديد.

استعاد مانويل نوير، العائد مؤخرا من الإصابة، عافيته منذ مدة. ولعلّه أفضل توقيت للعودة إلى الملاعب لأن عقده مع نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم اقترب من نهايته المقررة بانتهاء موسم 2021، الأمر الذي يعني أن النادي البافاري والحارس العملاق بصدد مفاوضات التمديد.

تزامنا مع ذلك يعلن البافاري، المدافع عن لقب بوندسليغا، التعاقد مع حارس شالكه أليكساندر نوبيل، على أن يلتحق الموهبة الفذة اعتبارا من بداية شهر يوليوز/ تموز رسميا إلى معقل "أليانس أرينا" بميونيخ.

إدارة البافاري قدمت الحارس الجديد البالغ من العمر 22 عاما، على أنه "رهان المستقبل" دون توضيح ما المقصود بالمستقبل. فهذا الأمر ترك مبهما من دون أي تحديد زمني يذكر.

نقطة التقطها لا محال مانويل نوير، فالحارس وفق معلومات صحيفة "كيكر" صارع برفض أي تنازل عن مركزه كحارس رقم واحد، بل وشدد أنه لا يرضى ولن يرضى بخيار المناصفة على المركز بينه وبين الحارس الشاب، وفق الصحيفة الألمانية.

في المقابل يراهن بايرن بالفعل على نوبيل الذي ينظر إليه على أنه خليفة نوير البالغ من العمر 33 عاما، ولن يسمح النادي بالانتظار إلى أن تدور عجلة الحياة دون الإعداد للمراحل القادمة، خاصة ما يتعلق بمنافسات دوري الأبطال.

هذا التحدي لا يشمل البافاري لوحده، وإنما أيضا الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي يحتاج هو أيضا إلى دماء جديدة في حراسة المرمى. إذن هي مهمة صعبة تواجه البافاري في الاحتفاظ باسم ساهم ولا زال يساهم في نجاحات الفريق وبين الإعداد لمرحلة ما بعد اعتزال الأخير.

وليس هذا فقط فحسب صحيفة "ألغيماينر تسايتونغ" يريد نوير تمديد العقد لمدة أطول، بينما بايرن يريد الاكتفاء بسنتين فقط. وفي كل الأحوال إذا لم تحل العقدة الأولى فإن الخيار الآخر أمام نوير سيكون الرحيل عن بايرن ميونيخ، لكن هذا الخيار لا يبدو محببا لبطل العالم في مونديال 2014.

و.ب/ع.ج.م