هذا ما يزعج بيكر في ليفربول ولا يهتم به المدرب كلوب

يستقبل ليفربول على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) فريق جينك في الجولة الرابعة (من إجمالي ست جولات) بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (تشامبيونزليغ). علما بأن متصدر

الفريقان يلعبان ضمن المجموعة الخامسة التي يتصدرها نابولي بسبع نقاط، أي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بينما يحتل جينك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة خلف ريد بول سالزبورغ صاحب الثلاث نقاط.

ولأن ليفربول هو متصدر الدوري الإنجليزي (برمييرليغ)، ولديه كتيبة هجومية رائعة، بينما جينك هو ثامن الدوري البلجيكي، فلا يعتقد أحد تقريبا أن المباراة ستنتهي بلا أهداف. لكن هناك شخص يخشى الأهداف، إنه حارس ليفربول أليسون بيكر، الذي منذ عودته من إصابة طالت لنحو ثلاثة أشهر، لم يحافظ على نظافة شباكه في المباريات الأربع التي خاضها.

نظافة الشباك هدف رئيسي؟

ومنذ غياب المدافع الكاميروني جويل ماتيب بسبب الإصابة يبدو دفاع ليفربول أضعف من ذي قبل وقال الحارس البرازيلي حسب ما نقل موقع "ذا صن" البريطاني: "يزعجني دائما عندما نمنى بأهداف غبية كما يزعج ذلك أيضا زملائي في الفريق". وأضاف أليسون بيكر: "عندما ندخل أرض الملعب، يكون لدينا هدف مشترك هو الفوز والحفاظ على شباكنا نظيفة".

وأكد بيكر: "عندما تحتفظ بشباكك نظيفة، فأنت تكون أقرب إلى الفوز أو التعادل على الأقل. نعم ، أعتقد أنه يمكننا أن نحسن أداءنا في هذه الناحية".

لكن على مايبدو فإن عدم نظافة الشباك مسألة لا تزعج يورغن كلوب "أنا لا أهتم، ولا أتوقع مباريات مثالية"، يقول المدرب الألماني لفريق ليفربول . ويضيف كلوب "يمكننا دائما أن نحاول وأن نحسن لكن هدفنا الرئيسي ليس هو الحفاظ على نظافة الشباك فسوف نتلقى منها خلال الموسم وستكون هناك لحظات يمكننا أن ندافع فيها بشكل أفضل"، حسبما نقل "ذا صن".

ص.ش/ح.ز